Müziğin çağrıştırdığı filmler

Haberin Devamı

Onu dinlerken aklıma bir film geldi, “Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu”, Yönetmen Engin Ayça’nın filmiydi bu. Akılda kalıcı bir filmdir. Samimi bir şekilde işlenmiş kaç romantik film var ki? Ölüme karşı tek yanıt sanattır ne de olsa...





Başrollerini Türkan Şoray (Leyla Akın), Ekrem Bora (udi Cemâl) ve Gülsen Tuncer (udi Cemâl beyin kız kardeşi) paylaşıyordu. İzlemediyseniz, listenize alın bence.

Geçen ay İstanbul Film Festivali’nde izleme fırsatı bulduğum diğer bir filmse, Vuslat Saraçoğlu’nun yönettiği “Bildiğin Gibi Değil”. Tesadüfün bu kadarı olur.

Bu filmde, Hakan Dedeler’in seslendirdiği “Göçmen Kızı” isimli türkü vardı. Hakan’a TRT müzik kanalında sık sık rastlıyordum zaten. Bundan böyle yakından takip edeceğim.

Haberin Devamı

Kapsamlı bir Amerika tarihi





VBKY’nin tarih kitaplığı Jill Lepore’un kaleme aldığı, “Amerika Birleşik Devletleri Tarihi” kitabıyla genişlemeye devam ediyor. İrem G. Şalvarcı ve Barış Arpaç’ın dilimize çevirdiği kitap, Amerika’nın başlangıcından günümüze kadar uzanan mücadeleler ve çelişkilerle dolu tarihine yönelik kapsamlı bir inceleme yürütüyor.

Bu uzun tarihi, “Fikir” (1492-1799), “Halk” (1800-1865), “Devlet” (1866-1945) ve “Makine” (1946-2016) şeklinde dört temel konu ve başlık altında tartışıyor.

Lepore’un bu kapsamlı incelemesi, Amerikan ulusunun ideolojik temellerini ve tarih boyunca bu temellerin nasıl tezahür ettiğini, yalnızca siyasi liderlere ya da önemli olaylara değil, aynı zamanda dönemin toplumsal olaylarına, ekonomik değişimlere ve kültürel gelişmelere de değinerek ortaya koyuyor.

Jill Lepore-Amerika Birleşik Devletleri Tarihi Tarih-880 sayfa

Trajediyle komedinin kesişme noktası





Haberin Devamı

Okur, Bülent Görür’ün “Sarıkanat”taki yeni öykülerinin kişileriyle, birbirine paralel görünen yıkımların tam ortasındayken tanışıyor. Bazen, 70’lerde saltanatını sürmüş yazlık Seçkinler Sitesi’nin mimari ve ekonomik çöküşü ile öykü kişisinin henüz benzer bir düşüşe geçmemiş çekiciliği, maddi durumu, kültürü ve karşı cinse ilişkin ümidi birbirine paralel bir biçimde kendi sonuna doğru yol almaya başlıyor.

Bazen de ülke 12 Eylül darbesiyle kendi yıkımına sürüklenirken, öykünün kahramanı ilk aşkının çöküşüne doğru koşuyor. Yazarın, tüm bu çöküşlerle kendisi arasına koyduğu edebi mesafe ise okuru trajediyle komedinin kesişme noktasında tutuyor.

Sarıkanat/Bülent Görür/Öykü/A7 Kitap, Mayıs 2024

Haberin Devamı

Batı’da Siyasal Düşünceler Tarihi





Mete Tunçay’ın hazırladığı “Batı’da Siyasal Düşünceler Tarihi”nin bu cildinde de Herodotos’tan Paudalı Marsillio’ya uzanan Eski ve Orta Çağ düşünürlerinin seçme yazıları yer alıyor. Eserin bu baskısında başta düşünürlerin okuma parçaları olmak üzere tüm metinler ve kaynakçalar gözden geçirilmiş; kaynakçaya kitabın son basımından bugüne, düşünürlerin dilimize kazandırılan eserleri ve onlar üzerine yazılan kitaplar eklenmiş. Bu tarih kitabını, Kronik Kitap yayımlamış.

Dikkatimi çektiler...





Yazar dostum Atilla Dorsay, yarından itibaren Safranbolu’da olacakmış çünkü Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali başlıyor.

Bu festivalde, yakın zamanda kaybettiğimiz, Safranbolulu yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu’nu da hatırlatan etkinlikler var. “Türker İnanoğlu Sinema Onur Ödülü” bu yıl Atilla Dorsay’a takdim edilecekmiş. Atilla Bey, rahmetli İnanoğlu üzerine konuşacak ve söyleşiler yapacak. Safranbolululara duyurulur.

Haberin Devamı

Emine Işınsu Roman Ödülü

Emine Işınsu Roman Ödülü 2025 başvuruları başladı. Türk edebiyatının ünlü kalemlerinden Emine Işınsu adına düzenlenen “2025 Roman Ödülü” başvuruları, 1 Mart 2025’te sona erecek. Ödülün sonucu, Işınsu’nun doğum günü olan 17 Mayıs’ta (2025) açıklanacak. Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgi, www.emineisinsu.com adresinden alınabilecek.

Kim Ne Okuyor?

◊ Selim İleri, Edouard Louis’in “Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri” adlı eserini okuyor.

◊ Gülten Dayıoğlu, Reşat Ekrem Koçu’nun “İstanbul Ansiklopedisi” adlı eserini okuyor.

◊ Pınar Çekirge, Ayşe Kulin’in “Dört Gün Üç Gece” adlı eserini okuyor.

◊ Burak Artuner, Annie Ernaux’un “Seneler” adlı eserini okuyor.