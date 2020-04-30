Eve kapandığımız bu günlerde ne okuyalım? İşte Sayım Çınar’dan 5 tavsiye...
Thomas More’dan Utopia
Çünkü zamanlar üstü bir kitap. More devleti, toplumu, siyaseti masaya yatırıyor, kıyasıya eleştirirken okuru da düşündürüyor. Güçlü ve etkili bu kitapla henüz tanışmadıysanız tam zamanı.
James Saywell’den Benimle Oynar Mısın?
Çünkü yetişkinler için empati oyunu! İçindeki kışkırtıcı sorularla düşündüren, şaşırtan ve eğlendiren bir soru kitabı, sıkıcı bir akşama renk katacak, kendini ve karşındaki keşfetmen için ipuçları sağlayacak bir el rehberi. Dahası sosyal medyada paylaşmak için sıkı sorular var.
Glenn Meade’den Huzursuz Hayaletler
Çünkü yazar son romanında Irak savaşının vahşetini, ceplerini kanlı parayla ve kaçak tarihi eserlerle dolduran Amerikalı zenginleri, mağdur edilmiş bir askerin ailesi için varını yoğunu ortaya koymasını, hiç düşmeyen bir tempo ve unutulmayacak karakterleriyle anlatıyor.
Sylvia Plath’ten Sırça Fanus
Çünkü Sylvia Plath’ın kendi yaşamından yola çıkarak kaleme aldı. İlk kez 1963 yılında, ölümünden bir ay önce, başka bir isim altında yayımlatmayı başarabildiği Sırça Fanus, o günün olduğu kadar bugünün insanının da metropol yaşamındaki yabancılaşmasını anlatan modern bir klasik. Bir başyapıt, duyguları harekete geçiren müthiş bir anlatı.
Markus Zusak’tan Kitap Hırsızı
Çünkü tarihi bir roman gibi görünse de ülke ve zamanlar üstü bir roman. İkinci dünya savaşı günleri, bir küçük kız ve alışılmışın dışında bir anlatıcı... Modern zamanın en önemli romanlarından.
Modern zaman anlatıcıları
Eve kapandığımız bu günlerde ne okuyalım? İşte Sayım Çınar’dan 5 tavsiye...
Thomas More’dan Utopia
Çünkü zamanlar üstü bir kitap. More devleti, toplumu, siyaseti masaya yatırıyor, kıyasıya eleştirirken okuru da düşündürüyor. Güçlü ve etkili bu kitapla henüz tanışmadıysanız tam zamanı.
James Saywell’den Benimle Oynar Mısın?
Çünkü yetişkinler için empati oyunu! İçindeki kışkırtıcı sorularla düşündüren, şaşırtan ve eğlendiren bir soru kitabı, sıkıcı bir akşama renk katacak, kendini ve karşındaki keşfetmen için ipuçları sağlayacak bir el rehberi. Dahası sosyal medyada paylaşmak için sıkı sorular var.
Glenn Meade’den Huzursuz Hayaletler
Çünkü yazar son romanında Irak savaşının vahşetini, ceplerini kanlı parayla ve kaçak tarihi eserlerle dolduran Amerikalı zenginleri, mağdur edilmiş bir askerin ailesi için varını yoğunu ortaya koymasını, hiç düşmeyen bir tempo ve unutulmayacak karakterleriyle anlatıyor.
Sylvia Plath’ten Sırça Fanus
Çünkü Sylvia Plath’ın kendi yaşamından yola çıkarak kaleme aldı. İlk kez 1963 yılında, ölümünden bir ay önce, başka bir isim altında yayımlatmayı başarabildiği Sırça Fanus, o günün olduğu kadar bugünün insanının da metropol yaşamındaki yabancılaşmasını anlatan modern bir klasik. Bir başyapıt, duyguları harekete geçiren müthiş bir anlatı.
Markus Zusak’tan Kitap Hırsızı
Çünkü tarihi bir roman gibi görünse de ülke ve zamanlar üstü bir roman. İkinci dünya savaşı günleri, bir küçük kız ve alışılmışın dışında bir anlatıcı... Modern zamanın en önemli romanlarından.