Mitolojiyle iç içe geçmiş sarsıcı bir kadın romanı

Geçenlerde yazar Özlem Ertan’la Ara Kafe’de buluştuk, kendisinden müjdeli bir haber aldım. Gerek “Âşık Kadınlar Denizhanesi” ve “Benim Güzel Ölülerim” romanlarıyla gerekse çeşitli derlemeler ile dergilerde yayımlanan gotik öyküleriyle hatırı sayılır bir okur kitlesi kazanan Özlem Ertan’ın üçüncü romanı “Dolunay Ayini”, ekim ayı içinde edebiyatseverlerle buluşacak. Aynı zamanda gazeteci ve arkeolog olan Özlem Ertan, bu yeni kitabında İstanbul’un pagan tarihiyle iç içe geçmiş sarsıcı bir kadın öyküsü anlatıyor.
“Dolunay Ayini” İstanbul temalı gizem, gerilim, fantazya, korku, polisiye, bilimkurgu türlerindeki eserlerle yayıncılık dünyasına yeni bir soluk getirmeye hazırlanan Dark İstanbul Yayınevi tarafından yayımlanacak.
Atatürk Fotoğraflarının Hikâyesi
Atatürk Fotoğraflarının Hikâyesi, Atatürk’ün 1902 yılından ölümüne kadar geçen 36 yıllık süreçte kronolojik olarak 100 fotoğrafının hikâyesini anlatıyor. Kitap ayrıca Atatürk’ün fotoğraflarını çeken 18 fotoğrafçının kimler olduğunu, hangi fotoğrafları hangi şartlarda nasıl çektiklerini de anlatıyor. “Atatürk Fotoğraflarının Hikâyesi”, hem Atatürk’ün hem o anın hem de objektifin arkasındaki gözlerin kişisel öykülerini ve biyografilerini sunuyor. Kitabın üç yazarı var: Dr. Tuna Yılmaz, gazeteci Tayfun Gönüllü ve araştırmacı yazar Burçak Evren. Proje danışmanı ise Cengiz Kahraman. İBB Kültür Daire Başkanlığı, 10 Kasım tarihinde bir dizi sergi ve etkinlik yapacak.
Geçmiş olsun sağlık olsun dostlar
Geçenlerde sevgili dostum Atilla Dorsay, Bursa’daki bir özel hastanede kalp ameliyatı oldu. Göğüs ağrıları ile hastaneye başvuran ve koroner arter hastalığı belirlenen Atilla Dorsay, koroner by-pass ameliyatı yapılarak altı damarı değiştirildi. Ameliyattan sonra kendisini geçmiş olsun için aradım, sesi çok iyi geliyordu. Ne ilginç tesadüftür ki Uğur Vardan da Bursa’da başka bir hastane anjiyo olmuş. Hakikaten Bursa şehri şifalıdır, sağlıklıdır. Umarım her iki sinema yazarı dostuma da iyi gelmiştir, Bursa.
İthaki Yayınları’nda neler oluyor?
Alican Saygı Ortanca (İthaki Yayınları Yayın Yönetmeni)
Anna Burns’ün 2018 Man Booker Ödülü sahibi “Sütçü” kitabını yayımladık. Donald Ray Pollock’tan “Düş Yakamdan Şeytan”, Viktor Pelevin’den “Kurtadamın Kutsal Kitabı”, Thomas Pynchon’dan “Gizli Kusur” ve Cormac McCarthy’den “Tanrı’nın Bir Kulu” yayıma hazırlık aşamasında. Kült çizgi roman serisi Vaiz’in son cildini de yayımlayıp seriyi tamamladık. Bu sene “Sandman” serisini de tamamlayacağız.
Bizi en çok heyecanlandıran kitap ise Yiğit Yavuz’un çevirdiği, John Milton’ın edebiyat tarihinin en önemli metinlerinden biri olan “Kayıp Cennet”i.
KİM NE OKUYOR?
∆ Stella Acıman, “Göğe Dokunan Kız” adlı romanı okuyor, yazarı Luca Di Fulvio.
∆ Gazeteci yazar Filiz Aygündüz, Murakami’nin “Dans Dans” adlı romanını okuyor.
∆ Yazar Dicle Keskinoğlu, Zülfü Livaneli’nin “Arafat’ta Bir Çocuk” adlı kitabını okuyor.
∆ Şair Zeynep Yasmin, İtalo Calvino’nun “Zor Sevdalar” adlı öyküsünü okuyor.
∆ Yazar Rıza Kıraç, Carson McCullers’ın “Yelkovansız Saat” adlı kitabını okuyor.
Mitolojiyle iç içe geçmiş sarsıcı bir kadın romanı
Geçenlerde yazar Özlem Ertan’la Ara Kafe’de buluştuk, kendisinden müjdeli bir haber aldım. Gerek “Âşık Kadınlar Denizhanesi” ve “Benim Güzel Ölülerim” romanlarıyla gerekse çeşitli derlemeler ile dergilerde yayımlanan gotik öyküleriyle hatırı sayılır bir okur kitlesi kazanan Özlem Ertan’ın üçüncü romanı “Dolunay Ayini”, ekim ayı içinde edebiyatseverlerle buluşacak. Aynı zamanda gazeteci ve arkeolog olan Özlem Ertan, bu yeni kitabında İstanbul’un pagan tarihiyle iç içe geçmiş sarsıcı bir kadın öyküsü anlatıyor.
“Dolunay Ayini” İstanbul temalı gizem, gerilim, fantazya, korku, polisiye, bilimkurgu türlerindeki eserlerle yayıncılık dünyasına yeni bir soluk getirmeye hazırlanan Dark İstanbul Yayınevi tarafından yayımlanacak.
Atatürk Fotoğraflarının Hikâyesi
Atatürk Fotoğraflarının Hikâyesi, Atatürk’ün 1902 yılından ölümüne kadar geçen 36 yıllık süreçte kronolojik olarak 100 fotoğrafının hikâyesini anlatıyor. Kitap ayrıca Atatürk’ün fotoğraflarını çeken 18 fotoğrafçının kimler olduğunu, hangi fotoğrafları hangi şartlarda nasıl çektiklerini de anlatıyor. “Atatürk Fotoğraflarının Hikâyesi”, hem Atatürk’ün hem o anın hem de objektifin arkasındaki gözlerin kişisel öykülerini ve biyografilerini sunuyor. Kitabın üç yazarı var: Dr. Tuna Yılmaz, gazeteci Tayfun Gönüllü ve araştırmacı yazar Burçak Evren. Proje danışmanı ise Cengiz Kahraman. İBB Kültür Daire Başkanlığı, 10 Kasım tarihinde bir dizi sergi ve etkinlik yapacak.
Geçmiş olsun sağlık olsun dostlar
Geçenlerde sevgili dostum Atilla Dorsay, Bursa’daki bir özel hastanede kalp ameliyatı oldu. Göğüs ağrıları ile hastaneye başvuran ve koroner arter hastalığı belirlenen Atilla Dorsay, koroner by-pass ameliyatı yapılarak altı damarı değiştirildi. Ameliyattan sonra kendisini geçmiş olsun için aradım, sesi çok iyi geliyordu. Ne ilginç tesadüftür ki Uğur Vardan da Bursa’da başka bir hastane anjiyo olmuş. Hakikaten Bursa şehri şifalıdır, sağlıklıdır. Umarım her iki sinema yazarı dostuma da iyi gelmiştir, Bursa.
İthaki Yayınları’nda neler oluyor?
Alican Saygı Ortanca (İthaki Yayınları Yayın Yönetmeni)
Anna Burns’ün 2018 Man Booker Ödülü sahibi “Sütçü” kitabını yayımladık. Donald Ray Pollock’tan “Düş Yakamdan Şeytan”, Viktor Pelevin’den “Kurtadamın Kutsal Kitabı”, Thomas Pynchon’dan “Gizli Kusur” ve Cormac McCarthy’den “Tanrı’nın Bir Kulu” yayıma hazırlık aşamasında. Kült çizgi roman serisi Vaiz’in son cildini de yayımlayıp seriyi tamamladık. Bu sene “Sandman” serisini de tamamlayacağız.
Bizi en çok heyecanlandıran kitap ise Yiğit Yavuz’un çevirdiği, John Milton’ın edebiyat tarihinin en önemli metinlerinden biri olan “Kayıp Cennet”i.
KİM NE OKUYOR?
∆ Stella Acıman, “Göğe Dokunan Kız” adlı romanı okuyor, yazarı Luca Di Fulvio.
∆ Gazeteci yazar Filiz Aygündüz, Murakami’nin “Dans Dans” adlı romanını okuyor.
∆ Yazar Dicle Keskinoğlu, Zülfü Livaneli’nin “Arafat’ta Bir Çocuk” adlı kitabını okuyor.
∆ Şair Zeynep Yasmin, İtalo Calvino’nun “Zor Sevdalar” adlı öyküsünü okuyor.
∆ Yazar Rıza Kıraç, Carson McCullers’ın “Yelkovansız Saat” adlı kitabını okuyor.