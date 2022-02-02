Lezzet dolu edebiyat

Geçenlerde Dark İstanbul Medya A.Ş’nin önemli ortaklarından Sami Dündar’la görüştüm ve beni heyecanlandıran bir haber verdi.

Sanat ve medya dünyası, kapsamlı içeriğiyle dikkat çeken yeni bir dergiye kavuşuyor. Yapımcı, yayıncı, yazar, yönetmen Sami Dündar’ın başında bulunduğu Dark İstanbul Medya A.Ş. bünyesinde hazırlanan Dark İstanbul Dergi, üç ayda bir yayımlanacak ve ilk sayısı haziran ayında raflarda olacak.

İstanbul odaklı dergide polisiye, fantazya, korku ve bilimkurgu edebiyatı hakkında dosya konuları, söyleşiler ve yazıların yanında İstanbul tarihi, sinema, müzik, gastronomi, çizgi roman, öykü gibi başlıklar da bulunacak. Derginin yayın yönetmenliği görevini ise deneyimli kültür-sanat gazetecisi ve yazar Özlem Ertan üstlendi.

Robert Kolej ve tarihi

Robert Kolej tarihine dair çok kapsamlı, genel okur kitlesine hitap eden bir çalışma Önder Kaya kalemiyle okurlarla buluşacak. Kaya, kolejin tarihi yapısından günümüze, farklı görüşlerden eğitim sistemine kadar pek çok detayla bu köklü yapının bir tarihçesini bizlere sunacak.

Biyografi ve tarih severler için

Diplomat Şair-Yahya Kemal’in Elçilik Yılları 1926-1949”,