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Sayım Çınar

Sayım Çınar

Klasiklere dönüş zamanı

25 Nisan 2020

Eve kapandığımız bu günlerde ne okuyalım? İşte Sayım Çınar’dan 5 tavsiye...

Dante Alighieri’den İlahi Komedya

Çünkü klasikleri okumanın tam zamanı! Dünya şiirinin başyapıtı “İlahi Komedya”, Dante’nin Cehennem’e, Âraf’a ve Cennet’e yaptığı düşsel bir geziyi destanlaştırır. “İlahi Komedya”, 14 bin 233’e ulaşan toplam dize sayısı ile, şiir tarihinin en uzun soluklu şiiridir. Bu şiir aynı zamanda tarih ve felsefeden din bilime, gökbiliminden geometriye uzanan bir ansiklopedi niteliği taşıyor.

Klasiklere dönüş zamanı

Victor Hugo’dan Sefiller

Çünkü bu destansı roman Fransız toplumundan yola çıkarak, kozmolojik bir bakış ve eşsiz bir duyarlılıkla insanlığa ulaşıyor. Fantine’in, Cosette’in, Marius’ün, Saint-Denis Sokağı barikatlarının, Paris’in, Javert’in ve Jean Valjean’ın sefaletten sevgiye, felaketten iyiliğe ve karanlıktan aydınlığa uzanan hikayeleri Sefiller’de.

Klasiklere dönüş zamanı

Albert Einstein’den Benim Gözümden Dünya

Çünkü büyük bilim insanının hayata, yaşadığı dünyaya ve bilimsel çalışmalarına dair görüşlerini bu kitapta bulacaksınız. Büyüleyici, esprili ve zekice gözlemler, büyük bir kalbi ve az rastlanır bir aklı açığa vuran samimi itiraflarla keyifli bir okuma.

Klasiklere dönüş zamanı

Samantha Hunt’tan Tesla’nın Kutusu

Çünkü büyük dahi Nikola Tesla’nın başrolünde olduğu müthiş bir romanla karşı karşıyayız. Edison’la mücadelesi, güvercinlere olan aşkı, bilim dünyasına yaptığı çığır açıcı katkıları ile gerçek bir fenomen olan Tesla’nın sayfalarında gezindiği bir hikaye bu. Kendi sözleriyle “Bırakın gelecek gerçeği ortaya çıkarsın ve herkesin değerini göstersin. Şimdiki zaman onlara ait; üzerinde çalıştığım gelecek ise, tamamen benim.”

Klasiklere dönüş zamanı

Kafka’nın Kedisi

Çünkü Coleridge Cook, Franz Kafka tarafından kaleme alınan ve yirminci yüzyılda ortaya konan en önemli eserlerden biri olan Dönüşüm’e yepyeni bir pencereden yaklaşıyor. Aynı zamanda modern klasik. “Bir sabah, huzursuz düşlerden uyanan Samsa kendini şipşirin bir kediye dönüşmüş olarak buldu.”

Klasiklere dönüş zamanı

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