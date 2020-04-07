Usta yazarların kült olmuş eserlerini okumak için çok geç değil... İşte Sayım Çınar’dan 5 farklı tavsiye:
Herman Melville’dan Kâtip Bartleby
Çünkü hayatın hengamesi içinde ıskalan-maması gereken inceliklerin romanı! Sahipsiz mektupların, küçük ve önemsiz görülen büyük hayatların kusursuz anlatımı bu romanda.
Mina Urgan’dan Bir Dinozorun Anıları
Çünkü açık yürekli, yalın ve naif bir anı kitabı. Urgan bir coğrafyayı büyük isimlerle anlatıyor, kendi hayatından ilham veren anları okurla paylaşıyor. Halide Edip, Necip Fazıl, Abidin Dino, Neyzen Tevfik, Sait Faik, Yahya Kemal, Ahmet Haşim, Atatürk ve başka pek çok isim kitap boyunca satırlar arasında geziniyor. İyi ki böyle aydın yazarlarımız olmuş, iyi ki bu topraklardan geçmiş Mina Urgan.
Jack London’dan Bir Kuzey Macerası
Çünkü Homeros’un Odysseia’sını andıran, müthiş bir roman. Her şey Aleut adalarındaki Akatan’da yaşayan kabile reisi Naass’ın, evlendiği gün karısı Unga’yı denizden çıkıp gelen sarı saçlı beyaz bir adama kaptırmasıyla başlıyor. Naass azılı düşmanının peşinden yollara düşüyor ve dünyanın hiç bilmediği sırlarıyla tanışıyor.
Sabahattin Ali’den Kürk Mantolu Madonna
Çünkü son yıllarda değeri daha da iyi anlaşılan Sabahattin Ali’nin bu romanında Raif Efendi’nin büyük sessizliğinin Maria Puder ile tanışmasıyla bozulmasını, değişim ve dönüşümünü okuyoruz. Tasvirleriyle, yarattığı atmosferle çok katmanlı, tekrar tekrar okunası bir roman.
Sâdık Hidayet’ten Kör Baykuş
Çünkü İran Edebiyatı’nın dünyaya armağanı Hidayet Kör Baykuş’ta hayatın karamsarlığını anlatırken müthiş bir okuma deneyimi sunuyor. Karanlık, yaratıcı ve büyüleyici bir roman kaleme alıyor. Başrolde ise yine aşk var.
Kitaplarla keşfe çıkın
Usta yazarların kült olmuş eserlerini okumak için çok geç değil... İşte Sayım Çınar’dan 5 farklı tavsiye:
Herman Melville’dan Kâtip Bartleby
Çünkü hayatın hengamesi içinde ıskalan-maması gereken inceliklerin romanı! Sahipsiz mektupların, küçük ve önemsiz görülen büyük hayatların kusursuz anlatımı bu romanda.
Mina Urgan’dan Bir Dinozorun Anıları
Çünkü açık yürekli, yalın ve naif bir anı kitabı. Urgan bir coğrafyayı büyük isimlerle anlatıyor, kendi hayatından ilham veren anları okurla paylaşıyor. Halide Edip, Necip Fazıl, Abidin Dino, Neyzen Tevfik, Sait Faik, Yahya Kemal, Ahmet Haşim, Atatürk ve başka pek çok isim kitap boyunca satırlar arasında geziniyor. İyi ki böyle aydın yazarlarımız olmuş, iyi ki bu topraklardan geçmiş Mina Urgan.
Jack London’dan Bir Kuzey Macerası
Çünkü Homeros’un Odysseia’sını andıran, müthiş bir roman. Her şey Aleut adalarındaki Akatan’da yaşayan kabile reisi Naass’ın, evlendiği gün karısı Unga’yı denizden çıkıp gelen sarı saçlı beyaz bir adama kaptırmasıyla başlıyor. Naass azılı düşmanının peşinden yollara düşüyor ve dünyanın hiç bilmediği sırlarıyla tanışıyor.
Sabahattin Ali’den Kürk Mantolu Madonna
Çünkü son yıllarda değeri daha da iyi anlaşılan Sabahattin Ali’nin bu romanında Raif Efendi’nin büyük sessizliğinin Maria Puder ile tanışmasıyla bozulmasını, değişim ve dönüşümünü okuyoruz. Tasvirleriyle, yarattığı atmosferle çok katmanlı, tekrar tekrar okunası bir roman.
Sâdık Hidayet’ten Kör Baykuş
Çünkü İran Edebiyatı’nın dünyaya armağanı Hidayet Kör Baykuş’ta hayatın karamsarlığını anlatırken müthiş bir okuma deneyimi sunuyor. Karanlık, yaratıcı ve büyüleyici bir roman kaleme alıyor. Başrolde ise yine aşk var.