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Sayım Çınar

Sayım Çınar

Kitaplarla keşfe çıkın

7 Nisan 2020

Usta yazarların kült olmuş eserlerini okumak için çok geç değil... İşte Sayım Çınar’dan 5 farklı tavsiye:

Herman Melville’dan Kâtip Bartleby

Çünkü hayatın hengamesi içinde ıskalan-maması gereken inceliklerin romanı! Sahipsiz mektupların, küçük ve önemsiz görülen büyük hayatların kusursuz anlatımı bu romanda.

Kitaplarla keşfe çıkın

Mina Urgan’dan Bir Dinozorun Anıları

Çünkü açık yürekli, yalın ve naif bir anı kitabı. Urgan bir coğrafyayı büyük isimlerle anlatıyor, kendi hayatından ilham veren anları okurla paylaşıyor. Halide Edip, Necip Fazıl, Abidin Dino, Neyzen Tevfik, Sait Faik, Yahya Kemal, Ahmet Haşim, Atatürk ve başka pek çok isim kitap boyunca satırlar arasında geziniyor. İyi ki böyle aydın yazarlarımız olmuş, iyi ki bu topraklardan geçmiş Mina Urgan.

Kitaplarla keşfe çıkın

Jack London’dan  Bir Kuzey Macerası

Çünkü Homeros’un Odysseia’sını andıran, müthiş bir roman. Her şey Aleut adalarındaki Akatan’da yaşayan kabile reisi Naass’ın, evlendiği gün karısı Unga’yı denizden çıkıp gelen sarı saçlı beyaz bir adama kaptırmasıyla başlıyor. Naass azılı düşmanının peşinden yollara düşüyor ve dünyanın hiç bilmediği sırlarıyla tanışıyor.

Kitaplarla keşfe çıkın

Sabahattin Ali’den Kürk Mantolu Madonna

Çünkü son yıllarda değeri daha da iyi anlaşılan Sabahattin Ali’nin bu romanında Raif Efendi’nin büyük sessizliğinin Maria Puder ile tanışmasıyla bozulmasını, değişim ve dönüşümünü okuyoruz. Tasvirleriyle, yarattığı atmosferle çok katmanlı, tekrar tekrar okunası bir roman.

Kitaplarla keşfe çıkın

Sâdık Hidayet’ten Kör Baykuş

Çünkü İran Edebiyatı’nın dünyaya armağanı Hidayet Kör Baykuş’ta hayatın karamsarlığını anlatırken müthiş bir okuma deneyimi sunuyor. Karanlık, yaratıcı ve büyüleyici bir roman kaleme alıyor. Başrolde ise yine aşk var.

Kitaplarla keşfe çıkın

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