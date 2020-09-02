Kader mi, hile mi, sihir mi?

April yayıncılıktan çıkacak yeni romanın önce kapağını görüp sonra tanıtımını okuyunca listeme aldım.
Pokerin hayat oyununa, sihrin geleceğe hükmettiği, sürprizleriyle müthiş bir hikaye: “Blöf”.
Başrolündeki Natalie, 27 yaşında bir sihirbaz. İskambil kartlarının yanı sıra kariyerini sabote etme konusunda uzman.
Sihirbazlık dünyasının zirvesindeyken kendi elleriyle hayatını alt üst etmiş.
Biraz para kazanma umuduyla çıktığı yolda karşısına büyüleyici bir kadın çıkacak.
Üstelik kadının ona müthiş bir teklifi var. Natalie’nin kaderini kökten değiştirebilecek bir teklif.
Tek yapması gereken milyon dolarlık bir sihrin gerçekleşmesine yardım etmek. Megan Abbott’a göre, “Michael Kardos’un en az yarattığı karakterleri kadar kıvrak ve kurnaz romanı ‘Blöf’, ustaca kaleme alınmış bir el çabukluğu hikayesi.
Sihrin dünyasına giriyorsunuz, hazır olun!” Romanın kapağı Murat Yılmaz’a, çevirisi Esra Even’e ait.
Avda Trajedi!
Yıllar önce Pera Güzel Sanatlar Tiyatro bölümündeyken, bir Çehov oyununda oynama şansı bulmuştum.
Vişne Bahçesi’nde Lopahin’i oynamıştım. Lopahin, Vişne Bahçesi’ni ele geçiren orta yaşlı, akıllı, paraya önem veren garip bir tipti.
Lopahin’i oynamak beni Çehov’a daha çok yaklaştırdı.
Şimdi size Çehov’un yayınlanan başka bir kitabından bahsetmek istiyorum.
Anton Çehov’un henüz 24 yaşındayken yazmaya başlayıp “Antoşa Çehonte” takma adıyla yayımladığı “Avda Trajedi”, yazarın tek romanı.
19. yüzyılda Rusya taşrasında işlenen bir cinayetin aktarıldığı roman, polisiye türünün yenilikçi bir örneği.
Türkiye’de ilk kez 1943’te, Adnan Tahir Tan’ın çevirisiyle “Kırmızı Entarili Kız” adıyla yayımlanmış romanı Kayhan Yükseler, Rusçadan Türkçeye çevirdi.
YKY etiketiyle kitapçılarda.
Profil Kitap’ta neler oluyor?
Münir Üstün (Yayın Yönetmeni)
Eylülde Profil Kitap iddialı kitaplarla geliyor. Tobias Beck’in “Enerji Vampirleri” daha kaliteli bir yaşam için kronik şikâyetçilerden kurtulmanın yollarını gösteriyor.
İlk kitabı “Yalnız Değiliz”in ardından Ebru Destan, kadınlar için iyiliğe ve istemeye dair bir başucu kitabı olan “Sabret, Kabul Et, Şükret” ile dönüş yapıyor ve hamile kalmanın, çocuk sahibi olmanın, kimi durumlarda ise çocuk sahibi olamamanın duygusal izini sürüyor.
Bilimsel çalışmalarından özel hayatına, gerçekleştirdiği mucizelerden başarısızlıklarına kadar tüm hayatı ve bazı aforizmalarıyla “Einstein”, insanlık tarihine eşsiz katkılarda bulunanların hayat hikâyelerinin yer aldığı “Yüksek Ruhlar Serisi”nin açılışını yapıyor. Ve bu ay “Freud’un Göremediği Rüya” isimli yeni şiir kitabıyla Yağız Gönüler, Profil Kitap ailesine katılıyor.
Doğanın ve edebiyatın tadı Sapanca’da çıkar
Salgın sürecinde kendime hep yeni bir mola yeri aradım ve nihayetinde o yeri buldum. İstanbul’a 1,5 saat uzaklıkta, doğayla baş başa geniş sosyal mesafeli alanlarda güvenli ve ferah bir tatil ayrıcalığı sunan Elite World Sapanca.
Burası, doğaya kaçmanız için pek çok alternatifi bir arada sunuyor.
Benim içinse Sapanca huzurla kitabımı okuyacağım, araştırmalarımı yapacağım, doğaya işimi, işime doğayı taşıyabileceğim yer anlamına geliyor.
Geniş, ferah yeşil açık alanlarıyla teraslı, açılır camlı odalarıyla doğaya kaçın, yanınızda da kitaplarla dolu çantanız olsun!
KİM NE OKUYOR?
∆ Yazar, şair Ahmet Bozkurt, Frances A. Yates’den “Hafıza Sanatı” kitabını okuyor.
∆ Yönetmen Semir Aslanyürek, Moissej Kagan’dan “Güzellik Bilimi olarak Estetik ve Sanat”ı okuyor.
∆ Hayy Kitap’ın yöneticisi Cemal Çınar, Tolstoy’un “Yoksul Köylünün Oğlu”nu okuyor.
∆ Gazeteci Gülay Altan, Peyami Safa’dan “Biz İnsanlar”ı okuyor.
∆ Ressam Recep Batuk, Balthus’un “Anılar”ını okuyor.
Kader mi, hile mi, sihir mi?
April yayıncılıktan çıkacak yeni romanın önce kapağını görüp sonra tanıtımını okuyunca listeme aldım.
Pokerin hayat oyununa, sihrin geleceğe hükmettiği, sürprizleriyle müthiş bir hikaye: “Blöf”.
Başrolündeki Natalie, 27 yaşında bir sihirbaz. İskambil kartlarının yanı sıra kariyerini sabote etme konusunda uzman.
Sihirbazlık dünyasının zirvesindeyken kendi elleriyle hayatını alt üst etmiş.
Biraz para kazanma umuduyla çıktığı yolda karşısına büyüleyici bir kadın çıkacak.
Üstelik kadının ona müthiş bir teklifi var. Natalie’nin kaderini kökten değiştirebilecek bir teklif.
Tek yapması gereken milyon dolarlık bir sihrin gerçekleşmesine yardım etmek. Megan Abbott’a göre, “Michael Kardos’un en az yarattığı karakterleri kadar kıvrak ve kurnaz romanı ‘Blöf’, ustaca kaleme alınmış bir el çabukluğu hikayesi.
Sihrin dünyasına giriyorsunuz, hazır olun!” Romanın kapağı Murat Yılmaz’a, çevirisi Esra Even’e ait.
Avda Trajedi!
Yıllar önce Pera Güzel Sanatlar Tiyatro bölümündeyken, bir Çehov oyununda oynama şansı bulmuştum.
Vişne Bahçesi’nde Lopahin’i oynamıştım. Lopahin, Vişne Bahçesi’ni ele geçiren orta yaşlı, akıllı, paraya önem veren garip bir tipti.
Lopahin’i oynamak beni Çehov’a daha çok yaklaştırdı.
Şimdi size Çehov’un yayınlanan başka bir kitabından bahsetmek istiyorum.
Anton Çehov’un henüz 24 yaşındayken yazmaya başlayıp “Antoşa Çehonte” takma adıyla yayımladığı “Avda Trajedi”, yazarın tek romanı.
19. yüzyılda Rusya taşrasında işlenen bir cinayetin aktarıldığı roman, polisiye türünün yenilikçi bir örneği.
Türkiye’de ilk kez 1943’te, Adnan Tahir Tan’ın çevirisiyle “Kırmızı Entarili Kız” adıyla yayımlanmış romanı Kayhan Yükseler, Rusçadan Türkçeye çevirdi.
YKY etiketiyle kitapçılarda.
Profil Kitap’ta neler oluyor?
Münir Üstün (Yayın Yönetmeni)
Eylülde Profil Kitap iddialı kitaplarla geliyor. Tobias Beck’in “Enerji Vampirleri” daha kaliteli bir yaşam için kronik şikâyetçilerden kurtulmanın yollarını gösteriyor.
İlk kitabı “Yalnız Değiliz”in ardından Ebru Destan, kadınlar için iyiliğe ve istemeye dair bir başucu kitabı olan “Sabret, Kabul Et, Şükret” ile dönüş yapıyor ve hamile kalmanın, çocuk sahibi olmanın, kimi durumlarda ise çocuk sahibi olamamanın duygusal izini sürüyor.
Bilimsel çalışmalarından özel hayatına, gerçekleştirdiği mucizelerden başarısızlıklarına kadar tüm hayatı ve bazı aforizmalarıyla “Einstein”, insanlık tarihine eşsiz katkılarda bulunanların hayat hikâyelerinin yer aldığı “Yüksek Ruhlar Serisi”nin açılışını yapıyor. Ve bu ay “Freud’un Göremediği Rüya” isimli yeni şiir kitabıyla Yağız Gönüler, Profil Kitap ailesine katılıyor.
Doğanın ve edebiyatın tadı Sapanca’da çıkar
Salgın sürecinde kendime hep yeni bir mola yeri aradım ve nihayetinde o yeri buldum. İstanbul’a 1,5 saat uzaklıkta, doğayla baş başa geniş sosyal mesafeli alanlarda güvenli ve ferah bir tatil ayrıcalığı sunan Elite World Sapanca.
Burası, doğaya kaçmanız için pek çok alternatifi bir arada sunuyor.
Benim içinse Sapanca huzurla kitabımı okuyacağım, araştırmalarımı yapacağım, doğaya işimi, işime doğayı taşıyabileceğim yer anlamına geliyor.
Geniş, ferah yeşil açık alanlarıyla teraslı, açılır camlı odalarıyla doğaya kaçın, yanınızda da kitaplarla dolu çantanız olsun!
KİM NE OKUYOR?
∆ Yazar, şair Ahmet Bozkurt, Frances A. Yates’den “Hafıza Sanatı” kitabını okuyor.
∆ Yönetmen Semir Aslanyürek, Moissej Kagan’dan “Güzellik Bilimi olarak Estetik ve Sanat”ı okuyor.
∆ Hayy Kitap’ın yöneticisi Cemal Çınar, Tolstoy’un “Yoksul Köylünün Oğlu”nu okuyor.
∆ Gazeteci Gülay Altan, Peyami Safa’dan “Biz İnsanlar”ı okuyor.
∆ Ressam Recep Batuk, Balthus’un “Anılar”ını okuyor.