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Sayım Çınar

Sayım Çınar

Hayatınıza renk katın

2 Nisan 2020

Sayım Çınar karantina günlerinde hayatınızı renklendirecek kitap tavsiyelerinde bulunmaya devam ediyor. İşte Çınar’ın bugünkü 5 kitap önerisi...

Jodi Picoult’tan Kız Kardeşim İçin:

Empati Kraliçesi olarak adlandırılan Picoult’nun büyük ses getiren, dünya dillerinde okurlarını bulan etkileyici romanı aileye, hayatta olmaya ve bağlılığa dair önemli bir roman. Ablasını hayatta tutmak için dünyaya gelmiş Anna proje çocuk olarak yaşamını sürdürmeyi kabul mu etmeli, yoksa kaderinin yönetimini eline mi almalı? Hayat geride kurbanlar bırakacak kadar değerli mi? Sevgi nerede başlar ve hangi noktada nefrete dönüşür? Önemli sorularla örülü bir roman.

Hayatınıza renk katın

Kobo Abe’den Kumların Kadını:

Japon edebiyatının Kafka’sı olarak tanınan Kobo Abe’nin Kumların Kadını romanı tüm dünyada hep satan listelerindedir her zaman, filmi de büyük beğeni toplamıştı. Bir ağustos günü bir adam ortadan kaybolur, çıktığı yolculuk onu kumların arasında yeni bir dünyayla, yeni bir kadınla, yeni bir hayatla tanıştıracaktır.

Hayatınıza renk katın

Yoko Tawada’dan Tokyo’nun Son Çocukları:

Distopik bir serüven. Yaşlıların sonsuza dek yaşadığı, çocukların da bir türlü serpilip büyümediği bir dünyayı anlatıyor yazar, içinde bulunduğumuz tuhaf günlerde edebiyat molası vermek isteyenler için güçlü bir ses.

Hayatınıza renk katın

Ayça Güçlüten’den Disko Topu:

Son dönemin dikkat çeken yazarlarından Güçlüten’in son romanı, kalabalıklar içinde kendini bulmaya, kendi olmaya dair etkileyici bir roman. Herkes gibi olmayan, aynı kapılardan geçmeyen, aynı aynalara bakmayanların hikayesi, toplumun ötekisine cesur bir bakış.

Hayatınıza renk katın

Matt Haig’den Zamanı Durdurmanın Yolları:

İnsan kendini kaybedip sonra geri bulursa ne olur? 37 dile çevrilen özgün bir roman Zamanı Durdurmanın Yolları, içinden Shakespeare geçiyor, Kaptan Cook geçiyor, Fitzgerald geçiyor. 41 yaşında sıradan bir tarih öğretmeni ve nadir rastlanan bir hastalık yüzünden aslında yüzyıllardır hayatta olmasının hikâyesi.

Hayatınıza renk katın

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