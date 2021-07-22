Hababam’ı yüzümüze gözümüze bulaştırdık

Osmanlı Arşiv Kayıtlarında Gürcistan ve Gürcüler adlı geniş araştırma kitabı İstanbul Ticaret Odası Kültür ve Sanat Yayınları etiketiyle geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Alanında bir ilk olma özelliği taşıyan araştırma, Mümin Yıldıztaş tarafından hazırlandı.



Kitap iki dilli baskısıyla; hem Gürcüce hem de Türkçe okurlarının karşısında. Gravür, harita, resim ve arşiv kayıtlarının fotoğraflarıyla zenginleştirilmiş kitap, önemli bir boşluğu doldurma iddiasında. Gürcistan sevdiğim destinasyonlardan biridir, Tiflis de Gori de eskiyi hatırlatarak günü yaşamayı öğütleyen şehirlerdir...

Başta İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç’i ve tüm ekibi bu kıymetli çalışma için kutluyorum, hem araştırmacılar hem de meraklılar için önemli bir başucu kitabına imza atmışlar.

Dünyaya göklerden bakan kız

Önemli bir kitapla karşıyayız. Biyografik bir roman olan “Madelet” tamamen belgelere, gerçeklere, tecrübelere ve tanıklıklara bağlı kalınarak yazılmış...

Kitap, Anadolu’da zor şartların arasından azmi, sabrı, zekası, çalışkanlığı ve hiç dinmeyen yaşama tutkusuyla sıyrılan Madelet Grabbe Başusta’nın hikayesini anlatıyor.

