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Sayım Çınar

Sayım Çınar

Güzel bir karşılaşma

4 Mart 2020

Gülten Dayıoğlu ilk gençlik ve çocuk romanlarıyla kim bilir kaç nesil yetiştirmiş, çok kıymetli bir yazar.

Kendisiyle Nişantaşı Tatbak’ta karşılaştık, eşi Cevdet Dayıoğlu ile yemeklerini yiyorlardı.
Güzel bir karşılaşma
Gülten Dayıoğlu, şu sıralar yapay zekâ konusunun bir türevini kaleme alıyormuş.
Bu, yazarın 91’inci kitabı olacak. Yine bir gençlik romanı yazan 84 yaşındaki Dayıoğlu’nun kitabını heyecanla beklemeye başladım.
Daha nice hikayelerini dinlemeyi, okumayı diliyor ve eserlerini dört gözle bekliyorum.
Bizimkiler’in Serpil’inden
otobiyografik bir kitap
Güzel bir karşılaşma
İnkılap Yayınları’ndan güzel bir haber aldım. Bir dönemin en çok seyredilen dizilerinden “Bizimkiler”in Serpil’i Güzin Özyağcılar hayat hikayesini yazmış.
Özyağcılar, Dormen ve Kenter tiyatroları ile başlayan sanat hayatının öncesini ilk defa bu kitapta anlatıyor. Neredeyse yarım asırlık sanat birikiminin ardından anılarını ilk defa kaleme alan sanatçının kitabının adı “Toparlanın Gidiyoruz”.
Kitabın arka kapağındaki şu ifadeler özellikle ilgimi çekti:
“Okuyacağınız kitap sadece bir öz yaşam öyküsü değil, bir şeye umutla bağlanmanın anlatısıdır. Hayata bir tutkunun eşiğinden bakanlar için acı tatlı onca şey, hatırlanınca tebessüm ettirecek bir anıdır sadece; ‘Ah biz de çok sanatçı olmak istedik ama ailemiz izin vermedi’ diyenlere anlatılacak.”
Altın Kitaplar’dan ayrılık
Güzel bir karşılaşma

“Metal Fırtına” adlı fırtınalar estiren romanı ve devam kitaplarını hatırlarsınız. Yazarı Orkun Uçar, önemli bir karar vererek Altın Kitaplar’dan ayrıldı.
Türkiye’de satış rekorları kıran “Metal Fırtına”, Türkiye yayıncılık tarihinin en ilginç hikayelerinden biriydi herhalde.
O kadar kısa zamanda bu kadar çok satılıp konuşulan başka kaç kitap vardır bilmiyorum.
Uçar’a dönersek... Şu anda fantastik kurgu serisi “Asi” ve “Sin” kitaplarının üçüncüsü “Asa”yı yazdığını söyleyen Orkun Uçar’ın çok satan kitaplarının baskıları tükenmiş durumda.
İki yayıneviyle görüşmeleri süren yazar, fantastik, bilimkurgu, korku ve polisiye basacak yeni bir markaya sıcak bakacağını söylüyor.
İçimizdeki insanlara
başka türlü bir bakış
Geçtiğimiz günlerde Doktor Şeniz Ünal ile görüştüm. “İçimizdeki İnsanlar” adında yeni bir kitap kaleme aldı.
“Bu kitabı yazmamdaki ilk amaç regresyon terapisinin nasıl bir terapi olduğunu ve diğer terapi modelleriyle hangi noktalarda kesiştiğini insanlara anlatmak. Hiç kolay bir yöntem değil, iyi yapılması, ciddi deneyim ve eğitim istiyor” diyor.
“Lisansı psikoloji olmayan birisinin de gayet iyi psikoterapi yapabileceğini ve çok da başarılı olabileceğini göstermek istedim” diye de ekliyor.
“İçimizdeki İnsanlar” çıktığı günden beri hikayesini kitapta yakalayan, anlatılanlarda kendini bulan çok okur olmuş. Ünal’ın kitabını merakla inceleyeceğim.
Butik bir yayınevi: Büyükada
Güzel bir karşılaşma
Büyükada Yayıncılık’tan İshak Cemal nevi şahsına münhasır bir yayıncı. Eski Goa Yayıncılığı’nı yöneten Viktor Penso ile çalışıyorlar.
Büyükada Yayıncılık dört yıldır faaliyette olan bir yayınevi. Butik bir anlayışla yayıncılık yapıyorlar.
Kitabın başından sonuna özenli bir çalışma yürütüyorlar. İnce eleyip sık dokuyorlar. Fuarlara katılıyorlar. Yurtdışı fuarlarına özellikle önem veriyorlar.
Son görüşmemizde çocuk kitapları alanında da faaliyet yapmayı düşündüklerini söyleyerek, sevindiren bir haber paylaşan yayınevi; kişisel gelişim, sağlık, nitelikli edebiyatın yanı sıra 0-2 yaş grubu projeleriyle de türler arası çeşitliliğe her zaman alan açmaya devam edeceklerini belirttiler.
Bu arada, yeri gelmişken henüz yayınlanmadan sıcağı sıcağına bir ilk haberi de verelim:
Dünya çapında büyük ilgi görmüş “Limitless” çok yakında Türkçede “Sınırsız” adıyla yayımlanacak. İnsanların daha başarılı olmalarının yollarını anlatan kitabın yazarı Avrupa’nın en iyi konuşmacılarından biri olan Laura Gassner Otting.
Ömer Seyfettin yılı
Sancaktepe Belediyesi, vefatının 100’üncü yılında Türk hikayeciliğinin büyük ismi Ömer Seyfettin’i önemli bir programla andı. Belediye, yaptıkları çalışmalarla zengin bir program ortaya çıkardıkları bu seneyi Ömer Seyfettin Kültür Sanat Yılı olarak ilan etti.
Kültür Sanat Yılı’nın tanıtım toplantısında planlarını dinledik. Toplantının açılış konuşmasını yapan Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü şöyle dedi:
“Yapılan kültür sanat etkinliklerine kimlik katmak bizim birinci önceliğimiz. Bu vesileyle kalıcı hale getirmek istiyoruz. Ömer Seyfettin benim çocukluğumun kahramanı ve hikayelerinde her zaman milli duygularını aktaran bir değer. Gençken kalbimizi ferahlatan bir yazarımız, bir edebiyatçımız.”
Ömer Seyfettin Kültür Sanat Yılı fikrinden dolayı Sancaktepe’yi kutluyorum, Türk edebiyatına verdikleri önem ve değer için ayrıca teşekkür ediyorum.
Kim ne okuyor?
Pelin Batu, Türk edebiyatı klasiklerinden Safveti Ziya’nın “Salon Köşelerinde” isimli eserini okuyor.
Ünlü işletmeci Erol Kaynar, Bernard Shaw imzalı “Gülen Düşünceler” adlı kitabı okuyor.
Jülide Alasya, David Eddings’ten “Büyücüler Kraliçesi – Belgariad”ı okuyor.
Korhan Abay, Marcel Proust’un “Swann’ların Tarafı”nı okuyor.
Ünlü sinema oyuncusu İrfan Atasoy’un kızı Zeynep Atasoy, Jean-Christophe Grange imzalı “Son Av” adlı romanı okuyor.

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