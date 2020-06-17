Belirsizlikle barışmak için bir fırsat

Zamanın ruhunu yakalayan yazarları da yayıncıları da yakından izliyorum. Büyükada Yayıncılık önemli bir kitabı tam da doğru dönemde okurla buluşturdu...
Prof. Dr. Mehmet Z. Sungur imzalı “Belirsizlikle Barışmak Kaygı ve Endişeyi Yönetmek, Korona Günlükleri” kitabı.
Kitabın sunuşu duygulara tercüman:
Bir virüs gelir, bol planlı ve yetiştiremeyeceğimizden endişe ettiğimiz işlerle dolu yaşamlarımızda, bize zamanla yarışmanın anlamsızlığını öğreterek yaşamı yavaşlatır, hatta durdurur.
Bir virüs gelir ve hiçbir şeyin tek kişilik olmadığını, yaptığımız ve yapmadıklarımızla yalnızca kendi yaşamlarımızı değil, başkalarının yaşamlarına da dokunduğumuzu sağlar. Bir virüs gelir ve belirsizliğin insan yaşamının kaçınılmazlarından birisi olduğu gerçeğiyle bizleri yüzleştirir ve belirsizlikle daha barışık yaşayabilmenin gerekliliğini öğretir.
Koronavirüs, bizlere hayatlarımızı gözden geçirip insan acılarında anlam bulabilme ve yaşamın yalnızca iyiyi değil tüm duyguları hissedebilmekle ilgili olduğunu fark etme ve yeni yaşam öyküleri oluşturabilme fırsatı verir.
Pandemi günlerinde iyiliğe sığınmak
“Sakin, mütevekkil ve munis bir inanmışlığın insan yüreğini genişlettiği bir yaşayış ve düşünüş tarzı bu mübarek topraklarda, ne zaman kayıp gidecek olsak elimizden tutuyor” diyor Kemal Sayar. Ünlü psikiyatrın Sadettin Ökten’le yaptığı uzun soluklu röportaj serisi yeni kitapla devam ediyor.
Turkuvaz Kitap etiketli “Aşk ile Ânı Seyretmek”te Ökten ve Sayar, okurları sevginin, saygının ve bilgeliğin eşlik ettiği bir yolculuğa çıkarıyor.
Onlarla biz de şiirin kanatlarına tutunuyor, edebiyattan tarihe, mimariden resme, gelenekten geleceğe pek çok farklı duraktan geçiyoruz.
Kitapta ayrıca genişçe bir bölüm de pandemi günlerinden nasıl daha güçlü ve daha donanımlı bir şekilde çıkacağımız konusuna ayrılmış.
KİM NE OKUYOR?
· Oyuncu Nevra Serezli, Michael Ende’nin “Momo”sunu okuyor...
· İşkadını Elif Dürüst, Orhan Pamuk’un “Kırmızı Saçlı Kadın” adlı romanını okuyor.
· Yazar Nebil Özgentürk, Ali Karakaya’nın “İşgal Altında” adlı inceleme kitabını okuyor.
· Tasarımcı Canan Göknil, Hıfzı Topuz’un “Çamlıca’nın Üç Gülü” adlı kitabını okuyor.
· Sinema yazarı Mehmet Açar, Luis Bunuel’in “Son Nefesim”i okuyor.
Her kitaplıkta bulunmalı
Lewis Carroll’ı, müthiş karakteri Alice’i bilmeyen yoktur, her neslin okuduğu klasiklerdendir.
Kelime virtüözü Carroll’ın eşsiz eseri “Alice” açıklamalı notları ve ilk basımının çizimleriyle şimdi Everest Yayınları’ndan çıktı.
Martin Gardner’ın sunuş ve notlarının da olduğu bu yapıt Alice hayranlarının başucu kitabı olacak. Çağdaş edebiyatın en ilginç ve gizemli karakterlerinden Alice’in bütün maceraları ilk kez açıklamalı notlarıyla bir arada.
“Alice Aynanın İçinden” kitabına eklenmeyen “Peruklu Eşekarısı” bölümü de ilk kez bu kitapta.
KORONA GÜNLERİNDE NELER YAPTILAR?
İyi yemek pişirdiğimi öğrendim - Hakan Bulut (Oyuncu)
Karantina dönemim 17 Mart itibariyle anne ve babamı daha güvenli ve izole olabilmeleri adına Şarköy’e göndermemle başladı.
Bu günden itibaren kardeşim ve kuzenimle karantina sürecine girdim. Anlaşan bireyler ve ortak paydalarda buluşuyor olmamız bu dönemi hızlı atlatmamı sağladı. Mutfakta çok fazla zaman geçirdim. Üç erkek olarak karınlarımızın doyurulması görevi bendeydi. Birçok yemeği yapabilme özelliğimin olduğunu keşfetmemi sağladı. Tabii ki yaptığım yemeklerin tatlarının da beğenilmesi bu işte başarı elde ettiğimi gösteriyor sanırım. Artık “iyi yemek yaparım” diyebiliyorum.
Bunun dışında izleyemediğim birçok dizi ve filmi görme fırsatı buldum. Kardeşim ve kuzenimle bu süreci iyi atlattığımızı düşünüyorum.
Kuzularımla bir sürüm oldu - Yüksel Aksu (Yönetmen)
İlk iş ilk bölümünü çektiğimiz “Bir Annenin Günahı” adlı dizinin ortasındayken çekimlere ara verdik. Bir iki hafta sonra Akyaka’ya gittim.
Urla ve Akyaka’da iki ayrı yazlık sinema açmak için kolları sıvadık. Bitmek üzere, bir haftaya açıyoruz. Bu arada bir kuzulu koyun alıp anne ve yavrusunu bahar yeşillikleri içinde otlattım.
Sonra altı tane daha kuzu alıp minik bir sürü yaptım. Kangal köpeklerimle küçük sürümüzü otlattık. Havalar ısınınca ağıllarına aldık. Eve, kafeye ve yazlık sinemaya bir sürü yasemin diktim. Ayrıca bir asma ve top akasya, iki-üç arık bahçe çiçeği, kadife, şebboy, sardunya ve ortancalar...
Yeni filmimin dekorlarının bir kısmını bitirdik.
Çocukluk ve gençlik dostlarıma zaman ayırdım.
Belirsizlikle barışmak için bir fırsat
Zamanın ruhunu yakalayan yazarları da yayıncıları da yakından izliyorum. Büyükada Yayıncılık önemli bir kitabı tam da doğru dönemde okurla buluşturdu...
Prof. Dr. Mehmet Z. Sungur imzalı “Belirsizlikle Barışmak Kaygı ve Endişeyi Yönetmek, Korona Günlükleri” kitabı.
Kitabın sunuşu duygulara tercüman:
Bir virüs gelir, bol planlı ve yetiştiremeyeceğimizden endişe ettiğimiz işlerle dolu yaşamlarımızda, bize zamanla yarışmanın anlamsızlığını öğreterek yaşamı yavaşlatır, hatta durdurur.
Bir virüs gelir ve hiçbir şeyin tek kişilik olmadığını, yaptığımız ve yapmadıklarımızla yalnızca kendi yaşamlarımızı değil, başkalarının yaşamlarına da dokunduğumuzu sağlar. Bir virüs gelir ve belirsizliğin insan yaşamının kaçınılmazlarından birisi olduğu gerçeğiyle bizleri yüzleştirir ve belirsizlikle daha barışık yaşayabilmenin gerekliliğini öğretir.
Koronavirüs, bizlere hayatlarımızı gözden geçirip insan acılarında anlam bulabilme ve yaşamın yalnızca iyiyi değil tüm duyguları hissedebilmekle ilgili olduğunu fark etme ve yeni yaşam öyküleri oluşturabilme fırsatı verir.
Pandemi günlerinde iyiliğe sığınmak
“Sakin, mütevekkil ve munis bir inanmışlığın insan yüreğini genişlettiği bir yaşayış ve düşünüş tarzı bu mübarek topraklarda, ne zaman kayıp gidecek olsak elimizden tutuyor” diyor Kemal Sayar. Ünlü psikiyatrın Sadettin Ökten’le yaptığı uzun soluklu röportaj serisi yeni kitapla devam ediyor.
Turkuvaz Kitap etiketli “Aşk ile Ânı Seyretmek”te Ökten ve Sayar, okurları sevginin, saygının ve bilgeliğin eşlik ettiği bir yolculuğa çıkarıyor.
Onlarla biz de şiirin kanatlarına tutunuyor, edebiyattan tarihe, mimariden resme, gelenekten geleceğe pek çok farklı duraktan geçiyoruz.
Kitapta ayrıca genişçe bir bölüm de pandemi günlerinden nasıl daha güçlü ve daha donanımlı bir şekilde çıkacağımız konusuna ayrılmış.
KİM NE OKUYOR?
· Oyuncu Nevra Serezli, Michael Ende’nin “Momo”sunu okuyor...
· İşkadını Elif Dürüst, Orhan Pamuk’un “Kırmızı Saçlı Kadın” adlı romanını okuyor.
· Yazar Nebil Özgentürk, Ali Karakaya’nın “İşgal Altında” adlı inceleme kitabını okuyor.
· Tasarımcı Canan Göknil, Hıfzı Topuz’un “Çamlıca’nın Üç Gülü” adlı kitabını okuyor.
· Sinema yazarı Mehmet Açar, Luis Bunuel’in “Son Nefesim”i okuyor.
Her kitaplıkta bulunmalı
Lewis Carroll’ı, müthiş karakteri Alice’i bilmeyen yoktur, her neslin okuduğu klasiklerdendir.
Kelime virtüözü Carroll’ın eşsiz eseri “Alice” açıklamalı notları ve ilk basımının çizimleriyle şimdi Everest Yayınları’ndan çıktı.
Martin Gardner’ın sunuş ve notlarının da olduğu bu yapıt Alice hayranlarının başucu kitabı olacak. Çağdaş edebiyatın en ilginç ve gizemli karakterlerinden Alice’in bütün maceraları ilk kez açıklamalı notlarıyla bir arada.
“Alice Aynanın İçinden” kitabına eklenmeyen “Peruklu Eşekarısı” bölümü de ilk kez bu kitapta.
KORONA GÜNLERİNDE NELER YAPTILAR?
İyi yemek pişirdiğimi öğrendim - Hakan Bulut (Oyuncu)
Karantina dönemim 17 Mart itibariyle anne ve babamı daha güvenli ve izole olabilmeleri adına Şarköy’e göndermemle başladı.
Bu günden itibaren kardeşim ve kuzenimle karantina sürecine girdim. Anlaşan bireyler ve ortak paydalarda buluşuyor olmamız bu dönemi hızlı atlatmamı sağladı. Mutfakta çok fazla zaman geçirdim. Üç erkek olarak karınlarımızın doyurulması görevi bendeydi. Birçok yemeği yapabilme özelliğimin olduğunu keşfetmemi sağladı. Tabii ki yaptığım yemeklerin tatlarının da beğenilmesi bu işte başarı elde ettiğimi gösteriyor sanırım. Artık “iyi yemek yaparım” diyebiliyorum.
Bunun dışında izleyemediğim birçok dizi ve filmi görme fırsatı buldum. Kardeşim ve kuzenimle bu süreci iyi atlattığımızı düşünüyorum.
Kuzularımla bir sürüm oldu - Yüksel Aksu (Yönetmen)
İlk iş ilk bölümünü çektiğimiz “Bir Annenin Günahı” adlı dizinin ortasındayken çekimlere ara verdik. Bir iki hafta sonra Akyaka’ya gittim.
Urla ve Akyaka’da iki ayrı yazlık sinema açmak için kolları sıvadık. Bitmek üzere, bir haftaya açıyoruz. Bu arada bir kuzulu koyun alıp anne ve yavrusunu bahar yeşillikleri içinde otlattım.
Sonra altı tane daha kuzu alıp minik bir sürü yaptım. Kangal köpeklerimle küçük sürümüzü otlattık. Havalar ısınınca ağıllarına aldık. Eve, kafeye ve yazlık sinemaya bir sürü yasemin diktim. Ayrıca bir asma ve top akasya, iki-üç arık bahçe çiçeği, kadife, şebboy, sardunya ve ortancalar...
Yeni filmimin dekorlarının bir kısmını bitirdik.
Çocukluk ve gençlik dostlarıma zaman ayırdım.