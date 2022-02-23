Ünlü “araba camı” sahnesi

Neyle tanınıyor, hayattaki en büyük başarısı nedir?
E dedik ya, Mahmut Tuncer’in kızı... Başka? Başka bir şey yok mu?
Var, var: Bir de çok tombişken son zamanlarda diyet yapıp 45 kilo verdi.
En son ne buyurdu dersiniz?
“Parasız adam gereksiz adamdır.”
E madem bu kadar mühim bir vecize dile getirdi, hâlâ “Başka? Başka?” diye sormanın alemi yok.
◊ İzmir Tevfik Fikret üzerine, Paris Nancy 2’de medya-iletişim lisansı... Fransız formasyonu size ne kattı: Edebi bakış mı, eleştirel yaklaşım mı?
- Edebi bakışın yanında özgürlük, eşitlik, kardeşlik kavramları... Birey olma yolunda, eleştirel bakış açısı...
◊ Hangi rolünüz kariyerinizde daha önemli dönem noktası: “Çalıkuşu”ndaki “Neriman” mı, “Olağan Mucizeler”de “en iyi kadın oyuncu” ödüllü “Joy” karakteri mi?
- Her ikisi de. “Çalıkuşu” karakteri ekranda, Joy karakteri perdede başarılı olmamı sağladı.
◊ Kendinizi ilk nerede tanıtmayı tercih ederdiniz: Ekrandan mı, tiyatro sahnesinden mi?
- Seyirciyle sıcak ilişki kurabildiğim, beraber nefes aldığım, her duyguyu beraber yaşabildiğimiz tiyatro sahnesinde.
Aranan dansçı, Büyükelçi Jeffry Flake’in eşi Cheryl Flake’in 36 yıl önce geldiği İstanbul’da birlikte fotoğraf çektirdiği kişi.
Meğer sefire hanım eşiyle birlikte okuduğu Brigham Young Üniversitesi’nde okulun “Genç Büyükelçiler” adlı müzik ve dans grubunun üyesiymiş.
Topluluk 1985’te Mısır, Ürdün, Yunanistan ve Türkiye’de 6 haftalık bir turneye çıkmış. Büyükelçiyle evlenmeden hemen önce.
Gezinin İstanbul ayağında da Türk dansçılarla birlikte bu hatıra fotoğrafını çektirmişler.
Safire hanım, ortadaki Türk dansçının tuttuğu kişi. Ama kendisini tutanın kim olduğu belli değil.
Büyükelçilik yaptığı bu duyuruyla o kişiye ulaşmayı umuyor. Fotoğrafı ben de koydum ki belki bulunmasına yardımcı olur.
Yenilenen Balmumcu Mövenpick Hotel İstanbul Bosphorus’ta artık üç yeni mekân var. Bunlardan ilki, giriş katındaki L’avenue Plaza Cafe. Fransız mutfağı ağırlıklı, balkon kısmı çok şirin, tatlılar şahane. İkincisi, 1950’den beri Osmanlı-Türk mutfağı sunan Hünkâr Lokantası’nın yeni şubesi. Üçüncüsüyse otelin muhteşem manzaralı teras katına açılan Da Vittorio adlı İtalyan restoranı.
Da Vittorio’nun başında, İstanbul Şişhane’den sonra Bursa’da açtığı restoranıyla hatırı sayılır bir müdavim kitlesi edinen Vittorio Sindoni var. Sicilya kökenli, bol ödüllü New York’lu şef, Türkiye’ye 1996’da Paper Moon’un açılışı için gelmiş. Sonra kendi mekanını açmış. Bursa’da sevilmesi şaşırtıcı değil. İnanılmaz bir enerjisi var. Otelin sahibiyse Bursalı işinsanı Cavit Çağlar. Şimdi kurabildiniz mi Bursa’dan İstanbul’a transferinin bağlantısını?
Şef Vittorio, Türk ve İtalyan mutfaklarının benzeştiğini söylüyor: Bol balık, kuzu, domates, zeytinyağı, meyve ve sebze... En sevdiği yerel ürünleri sorduğumdaysa sarımsak, soğan, patlıcan ve enginarı sayıyor.
MÜŞTERİLERLE İÇ İÇE
İtalyan bir şefin restoranına gitmenin en güzel yanı, şefin kendini mutfağa hapsetmemesi, dışarı çıkıp garsonlarla birlikte servis yaparken müşterilerle sohbet etmesi galiba. Vittorio Şef de bunu hakkıyla yerine getirenlerden. Masanıza gelip risotto’nuza mantar rendelerken neşeli üslubuyla yemeğinizin özelliklerini anlatıyor. Mesela carpaccio’yu siyah trüf tozuyla servis ediyor (165 lira). Ev yapımı ravioli’leri ricotta peyniri ve ıspanakla dolduruyor (150 lira). 24 saat pişirdiği bir dana eti var: Rigatoni stroganoff. Parmigiano ve stracciatella peyniri olmazsa olmaz ikilisiymiş bu yemeğin (195 lira).
Fiyatlardan da anlayacağınız üzere Da Vittorio üst segment bir restoran. Müşterileri öğlenleri civar plazalarda çalışan işinsanları ve beyaz yakalılar; akşamlarıysa çiftler, arkadaş grupları ve otelde kalan yabancılar. Yemeğinizi yedikten sonra Boğaz manzarasına karşı dans imkânı da var, DJ Türkçe-yabancı parçalar çalıyor.
Oyuncu Ayşen
İnci, anlatıcıları kediler olan bir kitap yazdı: “Pisi Kolojik Öyküler”.
Kedilerin bazıları Ayasofya’nın kedisi Gli, CHP’nin kedisi Şero, Özdemir Asaf’ın kedisi Josephine, Ahmet Hakan’ın kedisi Sekter gibi kamuoyunun bildiği, tanıdığı ünlü kediler.
Bazıları da bir göçmen ailesinin, bir transseksüelin ya da bir figüranın isimleri bilinmeyen kedileri.
Hepsi bulundukları yerden kendilerini ve sahiplerini anlatırken aslında fotoğraf fotoğraf Türkiye’yi anlatıyorlar.
Mesela AKM’nin kedisi Rigoletto. Annesi onu sahnede doğurmuş.
Adı da AKM’de o sırada “Rigoletto” oynandığı için böyle konmuş.
Oğuzhan Koç, “Sevgililer Günü yemeği” diye dışarı çıkardığı Demet Özdemir’e Sakiler grubunun “Dünyadan Uzak” şarkısı eşliğinde evlenme teklif etti, aldığı “Evet” cevabıyla dört karatlık nişan yüzüğünü taktı, öylece mutluluk pozu verdiler.
Ama Sevgililer Günü’nde bir sürpriz parti düzenleneceği ve bu partide evlilik teklifi geleceği 1 hafta öncesinden yazılıp çizilmeye başlamıştı zaten.
Yani teklifin bir sürprizi kalmamıştı aslında. Sürpriz olması için Demet Özdemir veya yakınlarının ne gazete okuyor ne de sosyal medyaya giriyor olması lazım. Bu bilgi karşı tarafı tartmak için bilerek mi sızdırılmıştı, yoksa yakın bir arkadaşın ağzından falan mı kaçtı bilmiyorum.
Bildiğimiz şu:
O yemeğe çıkarken Demet Özdemir evlilik teklifi alacağını biliyordu, Demet Özdemir’in yemeği kabul etmesiyle Oğuzhan Koç da alacağı cevabın ne olacağını...
Yaşadıkları ayrılığın mutlu sona kavuşması güzel.
Böylesine tam da “kıymet anlama küslüğü” denir.
Dünyanın en tatlı “eski karı-kocası”
Yıllar sonra sahneye çıkan Seren Serengil, daha önce Gülşen’in giydiğine çok benzer bir kıyafet tercih etti.
Bu benzerliği yakalayan magazin hesapları da alışıldığı üzere “Hangisi daha iyi taşımış” anketleri başlattı.
Bu anketler çok yapılıyor, çünkü yorum garantili.
Ama bu kez yapılan yüzlerce paylaşım arasında iki özel ismin olacağını kimse tahmin etmezdi.
Birincisi Demet Akalın... “Saçla, makyajla Seren daha iyi olmuş” yorumu yaptı.
İkincisi Hande Yener:
◊ Cuma günü vizyona girecek “Soygun Oyunu: Büyük Vurgun”da üç kafadarın polisiye macerasını izleyeceğiz. Sizin hayatınız film olsa aksiyon mu olurdu, romantik komedi mi?
- Kesin aksiyon! (Gülüyor)
◊ Peki kim çekerdi: Oynadığınız “İstanbul Kırmızısı” filminin yönetmeni Ferzan Özpetek mi, “Arada”nın yönetmeni Mu Tunç mu?
- Aaa Ferzan olsun lütfen...
◊ Canlandırdığınız dizi karakterlerinden hangisinin tanınmanızda daha büyük etkisi oldu: “Ufak Tefek Cinayetler”deki ‘Edip’ mi, “Muhteşem Yüzyıl”daki ‘Sümbül Ağa’ mı?
- Çok büyük ihtimalle ‘Sümbül Ağa’mızın payı daha büyüktür.
◊ “Othello”, “Vezir Parmağı”, “Destan”, “Rise of Empires: Ottoman”... Kariyerinizdeki tarihi yapımların ağırlığı... Tipinizden dolayı mı, kaderin cilvesi mi?
Maksimum yarım saat oturulabilen masa, minimum şu kadar yapılması gereken harcama...
Yeme-içme dünyasında işletmelerin başvurduğu bu uygulamalar iştahımızı da tadımızı da kaçırıyor.
Artık pek yadırgamıyoruz, bu tür tuhaflıkları. Masaya gelen hesap pusulalarının surat astırması da cabası...
Yine de “Kafelerde ücretli ısıtıcı” haberi her yerde paylaşılırken bunun gerçek olmayabileceğini yazmıştım.
Sonuçta bütün mecralarda aynı görsel kullanılıyordu: Bir elektrikli soba ve üstünde “Açılış 2.99 TL / Saati 3.99 TL” yazıyor. Ama bu soba hangi kafede, orası bir kafe mi, öyle bir yazı gerçekten var mı, yoksa montaj mı gibi soruların cevapları yoktu.
Bana biraz, eğlenmek için yapılmış bir viral gibi gelmişti.
Bu kadar ciddiye alınmasının nedeniyse Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği’nin (TURES) olayı doğrulayıp maliyetlerden ötürü “normal bir durum” olarak nitelemesiydi.
Ayda bir, iki ayda bir düzenli olarak hamama giden tanıdıklarım var. Ruh ve beden sağlığı için iyi olduğu gibi kent soylu da bir davranış bence. Yakın arkadaşlar arasında yapılan hamam sefaları çoğunlukla başka bir etkinlikle ikileniyor. Önüne veya sonuna ya bir yemek ya bir öğleden sonra içkisi, bazen sergi, konser falan ekleniyor. Bir nevi Doğu’nun gentlemen’s kulübü. Tek seansta sağlık, huzur, terapi, sohbet, sanat, dedikodu...
Dünyanın en zengin hamam kültürüne sahip şehirlerinden İstanbul’da böyle bir ritüel oturtamamış olmak benim eksikliğim. Tellaktan duyulan utanç da cabası. Aradan geçen yıllarda sanki hiç su yüzü görmemişim...
Oryantal, pazar hariç her gün 12.00-00.00 arası açık. (531) 239 17 41
ETTEN ÖNCE PİDE
Cağaloğlu Hamamı şehrin en şıklarından. Tellaklar dövmeli falan. İmparatorluk döneminde yaptırılmış son hamammış. Müşterileri üst gelir grubundan turist ve Türkler. Ömer Şerif’ten Kate Moss’a, Cameron Diaz’dan, John Travolta’ya buranın huzurunu/keyfini üzerine tas tas dökmeyen yok. Sertab Erener’in Eurovision klibi burada çekildi. New York Times, Dünyanın Görülmesi Gereken 100 Mekânı arasında gösterdi mesela. Fiyatlar da ona göre tabii. Hamam, kese, köpük masajı ve ikramlar 50 Euro. Ek masaj istedikçe fiyat 300 Euro’ya kadar çıkabiliyor.
Buse Varol’la boşanma aşamasına gelen Alişan, “Bizi bize bırakın” çağrısı yaptı.
“Yok o haklıymış, yok bu haklıymış. Her ailede yaşanabilecek şeyler bunlar. Biz bir karar verirsek açıklarız. Ama bizim adımıza karar vermeyin lütfen. Ne olur artık senaryolar üretmeyin. Kararı biz verelim. Sonra ne isterseniz konuşursunuz, yorum yaparsınız” diyor.
Ayrılık sürecindeki her normal insanın talep edeceği, çok doğal bir tavır Alişan’ın sergilediği. Hele ki daha çok yakın zamanda bir de kardeşini kaybetmişken.
Ama Alişan normal bir insan değil ki. Bir star. Eşini de öyle seçti, yine meşhurlar dünyasından.
Evlilik teklifi bile kameraların önünde milyonların karşısında yapıldı. Çocuğun erkek olacağını biz bilmiyorduk. Kendileri duyurdu sosyal medyadan. Adının Burak olacağını da... İlk kucaklarına aldıkları anı da herkesle birlikte yaşamayı tercih ettiler. Aylık dadı masrafının 60 bin lira olduğunu da...
İlişkilerinin ikinci yılı kutlaması için 70 bin liralık oda tuttuklarını da... Sipariş verdikleri arabaların plakalarının kendi ve çocuklarının baş harflerinden oluştuğunu da...
Sosyal medyada like üzerine like alırken, bütün bunlar çarşaf çarşaf haber olurken iyiydi.
Adı öyle olsun diye oluşturulan afrodizyak menüler... Her zamanki odaya iki kalpli balon, çikolata, tütsü ve şarap konularak yapılan aşk süitleri...
Fotoğraftan yapma kupalar, takvimler, tablolar...
Hemen her Sevgililer Günü’nde birbirini tekrarlayan, birbirini kopyalayan sıkıcı etkinlikler, programlar...
Bu mutat günü protesto edenlerin düzenlediği single/yalnızlar partileri bile artık “out”.
Bu fikrin bir rüzgâr yakaladığı, bir anlam ifade ettiği zamanlar da çok geride kaldı.
Yaklaşmakta olan “bir yeni” 14 Şubat’ın arifesinde kimse de çıkıp “Bıktık, bize yeni bir şeyler sunun artık” demiyor.
Neyse ki sesleri çok gür olmasa da aşkı başka türlü ele alan, başka biçimde işleyen “kafalar” da mevcut.
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı’nın ayrılığı kesinleşti, boşanmak için mahkemeye başvurdular.
Taraflar birbirini suçlamıyor, neredeyse “severek ayrıldık” diyecek kıvamdalar.
En azından bu kısmı güzel. Davul zurnayla evlenip kanlı bıçaklı boşananların, ayrılmayı beceremeyenlerin ülkesi burası.
Baksanıza son birkaç gündür duyduğumuz haberlere...
Mihriban Hurmacı, eşi Özer Hurmacı’dan güvenlik güçlerine sığındı. Futbolcu Hurmacı’nın avukatı, arbedede kadının sadece kaşının yarıldığını, yüzündeki diğer kanların da oradan geldiğini iddia ediyor ama yersen...
Fotoğrafta ağzından ve burnundan da kan geliyor.
Hakeza fenomen İrem Ay ile Berkay Saner...
◊ “Repertuar” adlı serinizde şarkılarını seslendirdiklerinizden hangisine kendinizi daha yakın hissettiniz: Tanju Okan mı, Ferdi Özbeğen mi?
- Aslında kendime yakın hissetmekten ziyade, ikisinden de bir şeyler buldum kendimde. İkisinden de etkilendim. Ferdi’nin nafliği, Tanju’nun o muhteşem yorumculuğu...
- Peki serideki hangi albümün geri dönüşü daha büyük oldu: Selda Bağcan mı, Barış Manço mu?
- Selda Bağcan’ın.
◊ Hangisini bırakmak daha ağır oldu: Kültür Bakanlığı Devlet Halk Dansları Topluluğu mu, Ankara Radyosu mu?
- Ankara Radyosu’nu keşke bırakmasaydım, biraz daha devam edebilseydim... Çok üzgünüm bunun için. Ama maalesef o zamanki şartlar sahneye itti beni.
◊ Sunuculuk yaparken yemek programları mı daha keyifli, magazin programları mı?
Başlıktaki fikir Marilyn Monroe’ya ait. Özetle, kadınların güzelliği erkekleri nasıl ışığa koşan pervaneler gibi kendine çekiyorsa, erkeğin zenginliği de kadınlarda aynı etkiyi yaratıyor demeye getiriyor.
Şu sıralar bütün dünyada popüler olan bir suç belgeseli tam da bunu anlatıyor: Tinder Avcısı.
Dünyanın farklı ülkelerinden kadınlarla bu arkadaşlık sitesi üzerinden sevgili olup onları dolandıran Simon Leviev adında birinin gerçek hikâyesi.
Hepsiyle farklı farklı kişiliklerle tanışıyor. Kendini büyük bir silah tüccarı ya da pırlanta devinin vârisi olarak tanıtıyor.
İnanılmaz lüks bir yaşamı var.
Tanıştığı kadınları bu şekilde büyülüyor.
Daha ikinci görüşmede alıyor, özel jetle yurtdışı seyahate götürüyor. En pahalı restoranlar, beş yıldızlı oteller...
Boğaz hattındaki ünlülerin Emirgân’da Gizli Kalsın’ı varsa Nişantaşı ve Cihangirlilerin de artık Rika’sı var. İrem Derici son single’ı ‘Konu
O Olunca’nın lansman partisini orada yapıyor, ‘La Casa de Papel’in Berlin’i Pedro Alonso İstanbul’a geldiğinde soluğu orada alıyor. Tıpkı Gizli Kalsın’ınki gibi küçücük sahnesinde Edis’in vokalisti Aybüke Albere, Ozan Doğulu’nun sevgilisi Hera Aslan, Murat Balcı, Müjde Kızılkan boy gösteriyor, vagon gibi ince uzun mekânın masalarında Hasan Can Kaya, Kadir Doğulu, İlker Ayrık gibi isimler göze çarpıyor.
CİHANGİR-BASKETÇİ KARMASI
Bıraksanız Merve Boluğur her akşam gidip paylaşım yapmaya devam edecek ama mekânın işletmecisi Erkan Şen’le ayrıldığından beri ayağını kesti, artık adımını atmıyor. Bu iyi haber mi mi kötü mü, bakın onu da tam bilemedim şimdi...
Çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi akşamları canlı müzik var, pazar geceleriyse DJ Hasan Saydam’la 80’ler-90’lar Türkçe pop partisi... Yakında müzik yazarı Suat Kavukluoğlu gibi konuk DJ’leri de olacak. İlginçtir, bu partilerde Cihangir ahalisiyle basketbol camiası bir arada eğleniyor.
Yaş ortalaması 25-40. Saat 22.30 gibi Mustafa Sandal, Kenan Doğulu şarkılarıyla ‘kızlar için kalk borusu’ çalıyor. Kadın kadına dans ediyorlar çünkü erkekler hâlâ ‘ağır abi’ takılıyor. Yarım saate kalmadan ısrarlara dayanamayıp onlar da ayakta, Türk erkeğinin tipik ‘istemem, yan cebime’ nazları... Sonrası: Beş kuruş ver oynasın, servetini harca oturtama... Neymiş efendim? Bir of çekermiş, oooof... Ayrıca Ay’a benzermiş yüreği... Bir de hovarda diye kıymayacakmışız ona... Peki.
Her şey Hadise’nin yüzüklü paylaşımıyla başladı. Kadınca bir hareket. Erkeklerde böyle bir “yüzük obsesyonu” yok mesela. Kadınlar nedense biririne hava basmak için yapıyor bu tür şeyleri.
Heyhat! Insta-nazar diye bir şey var...
Yüzük önce Dinçerler ailesine ait üç şirketin konkordato davasına girdi.
Alacaklı taraf “Yüzüğe bu kadar para harcayacağına borçlarını ödesin” dedi haklı olarak.
Dinçerler ailesi de “yüzük yanlıları” ve “yüzük karşıtları” diye ikiye bölündü.
Sonra yüzük karşıtlığı tabana yayıldı. Yapılan olumsuz yorumlardan sonra Mehmet Dinçerler Instagram hesabını askıya almak zorunda kaldı.
“Hadise nişanlısını takibi bıraktı” dedikodularının kaynağı da bu. Hesap kapanınca sadece kendi giyim markasıyla Dinçerler’i takip eden Hadise’nin “takip ettikleri” sayısı tekrar 1’e düştü.
Seyirci olarak kötü bir huyumuz var: Bir oyuncuyu bir karaktere bir kere yakıştırdığımız zaman onu başka tiplemelerde görmeyi istemiyoruz, o rollerde inandırıcı bulmuyoruz.
Sanatçının üzerinde “hayran prangası” gibi bir şey bu. Ve bir oyuncu kırması da çok zor bir şey.
Halbuki oyuncu her rolü oynar. Oynayabilmeli daha doğrusu. Yeri gelir çapkın koca olur, yeri gelir hırsız, yeri gelir bir aptal ya da bir mahkum...
Şener Şen mesela... Biz bugün onu “Neşeli Günler”de başka, “Eşkıya”da başka, “Züğürt Ağa”da bambaşka rollerle biliyoruz ama bunu başarabilmek için ne risklere girip ne zorluklara göğüs gerdiğini es geçiyoruz.
Sinema kariyerine “Hababam Sınıfı”, “Tosun Paşa” gibi filmlerde üçkâğıtçı, uyanık tiplemeleriyle başladı. Halk da onu o haliyle çok sevdi. İstese bu konfor alanında hayatının sonuna kadar devam edebilirdi.
Ama başka bir şeyi seçti Şener Şen. Başrol oynadığı ilk filmi “Namuslu”da halkın isteğinin dışına çıktı, alışıldık sahtekâr tiplemesi yerine işine bağlı, namuslu bir mutemedi canlandırdı.
Ertem Eğilmez’in “Eğer bu film tutmazsa bir daha fırsat yakalayamazsın. Ama öbürünü seçersen yılda beş, altı film yaparsın, para da kazanırsın” demesine rağmen, “hayran prangası”nı söküp atmayı tercih etti.
◊ Aynı anda hem kitap hem albüm çıkarmak... Açgözlülük mü, dolup taşmak mı?
- Mecburiyetti, birikmeydi, taşmaydı... Senelerdir bir roman tutuyordum içimde. Dışarı çıkardım. Albüm de müzisyen ve sahne emekçilerinin yok sayıldığı ve yok olduğu kriz senelerinde bizleri hayata bağladı ekipçe. Birbirlerini tamamlıyorlar. İyi ki böyle bir şeyi yapan ilk Türkiye vatandaşı ben oldum diye de bencilce haz alıyorum.
◊ Kitabınız “Eski Dünyanın Yangını”nda onlardan “en eski arkadaşlarım” diye bahsediyorsunuz. Hangisiyle küsmek daha zor olurdu: Sesler mi, sözcükler mi?
- Sözcüklerle. Saatlerce sessiz otursam bile aklımda hep uçuşuyor sözcükler. Günlük akışta ilgimi çeken bir sahneyi zihnimde yazıp duruyorum. Durmuyor pek o içsel yazma ve konuşma.
◊ Çok küçük yaştan beri müzikle ilgileniyorsunuz ama Bilkent’te uluslararası ilişkiler okudunuz. Kafa karışıklığı mı, kaderin cilvesi mi?
- Müzikle böyle bir yolculuğum olacağını tahmin etmezdim. Rahmetli annem Türkiye’de ressam olarak ekmek parası kazanamayacağından, resim öğretmeni olmuş bir sanatçıydı. Sanata meslek gözüyle bakmamı istemezdi. Diplomat olmamı istiyordu, ben de ona istediğini vereyim diye o bölüme girdim. Ben okurken annem rahmetli oldu. Dilediğim gibi dersler aldım, yüksek lisans tezimi “yadigârlar ve anı saklamanın yolları” üzerine tamamladım. İşlere girip çıktım sonra. Belirsizdi geleceğim. Müzik, ofisten döndüğüm bitik günlerde beni bırakmadı. Açlıkta, işsizlikte, umutsuzlukta da hiç bırakmadı beni. Sonra da içine aldı. Herkese böyle bir uğraş, dost dilerim. Müziğin bana olduğu gibi.
◊
Ünlü “araba camı” sahnesi
“İffet” filminin araba camı sahnesi, çekildikten 40 yıl sonra başrol oyuncusu Faruk Peker’in açıklamalarıyla tekrar gündeme geldi. Yalnız ortada bir kafa karışıklığı var. Peker, Müjde Ar’ın o sahneden haberi olmadığını söylüyor. Müjde Ar ise “Senaryoyu okudum. Her sahneyi biliyordum. Hiçbir filmde sete senaryoyu okumadan çıkmadım. Bu, bütün oyuncular için böyledir” diyor.
Faruk Peker: Müjde Ar’ın haberi yoktu
Müjde Ar: Her sahneyi biliyordum
1982 tarihli “İffet” filminin tecavüzcü Cemil’i Faruk Peker, filmdeki o meşhur araba camı sahnesini anlattı. Senaryosunu Yavuz Turgul, yönetmenliğiniyse Kartal Tibet’in yaptığı filmde İffet’i (Müjde Ar) ormana götüren Cemil, burada sevgilisinin kafasını otomobilin camına sıkıştırarak ona tecavüz ediyordu.
Türkiye’de kime sorsanız herhalde bu sahneyi Türk sinemasının en kült 5 sahnesinde ilk beşe koyar.
Aynı sahne 2011’de başrollerinde İbrahim Çelikkol ile Deniz Çakır’ın oynadığı “İffet” dizisinde yeniden çekilmiş, yine büyük ses getirmişti.
Filmden 40 yıl sonra Habertürk’ten Aytekin Teker’e konuşan Peker, Kartal Tibet’in bu sahneyi önce kendisine söylediğini, Müjde Ar’ınsa ilk başta haberi olmadığını ileri sürdü:
“Sabah 08.00, Belgrad Ormanı’ndayız. Rahmetli Kartal Abi dedi ki ‘Faruk öyle bir şey yapacağız ki 50 sene konuşulacak. Müjde daha sete gelmemişti. Zaman geçtikçe, bu sahnenin vuruculuğu yerleştikçe Kartal Abi’ye olan saygım daha da arttı.”
Ama aradan geçen bunca yıl sonra birinden biri olayı yanlış ya da eksik hatırlıyor olmalı.
Çünkü bu mevzuyu sorduğum Müjde Ar sahneden haberi olduğunu söylüyor: “Senaryoyu okudum. Her sahneyi biliyordum. Hiçbir filmde sete senaryoyu okumadan çıkmadım. Bu, bütün oyuncular için böyledir.”
Sinemanın diğer kült sahneleri
Arkadaşlarla bu sahneyi konuşurken konu, sinemamızın hafızalara kazınan diğer unutulmaz sahnelerine geldi. Bakalım ekleyecekleriniz çıkacak mı?
◊ “Bizim Aile”de Yaşar Usta’nın (Münir Özkul) fabrikatör dünürüne ağzının payını verdiği sahne... Şöyle diyordu Yaşar Usta:
“Bak beyim, sana iki çift lafım var. Koskoca adamsın. Paran var, pulun var. Yakışır mı sana ekmekle oynamak? Sen, büyük patron, milyarder, fabrikalar sahibi Saim Bey! Sen mi büyüksün? Hayır, ben büyüğüm! Ben, Yaşar Usta!”
◊ Hülya Avşar’ın “Berlin in Berlin”deki mastürbasyon sahnesi. Dilber rolü Avşar’a Moskova Film Festivali’nde “en iyi kadın oyuncu” ödülü getirmişti.
◊ “Eşkıya”da başrol Şener Şen’in 35 yıl sonra hiç konuşmayan sevgilisi Keje ile karşılaşma sahnesi ve Keje’nin konuşmaya başlaması. İlginçtir, Sermin Hürmeriç (Keje) ile Şener Şen film sırasında evliydi, bir yıl sonra boşandılar.
◊ “Selvi Boylum Al Yazmalım”ın final sahnesi: “Sevgi neydi? Sevgi emekti...”
◊ “641, 642, 643, 644... - Himmet Ağabey!” Rahmetli Zeki Alasya’nın “Köyden İndim Şehire”deki altın sayma sahnesi... Biri lafa girdikçe sayıyı unutup baştan saymaya başlıyordu.
◊ “Öksüzler” filminde Sezercik’in sıpası Fıstık’ı satın almak isteyen Şişko Nuri sahnesi... “Benim olucak Fıstık. Binicem üstüne, vurucam kırbacı!” diyordu. İlk seyrettiğimde çok küçüktüm, Sezercik ve Fıstık’a tam ağlayacaktım ki Ayşecik yardımlarına koşuyordu.
◊ “Züğürt Ağa”da Şener Şen’in babası rolündeki Bahri Selin’in elini kulağına sürerek “Ben karı isterem” deyişi.
◊ Kemal Sunal’ın “Hababam”daki müfettiş sahnesi...
Müfettiş: Yavrucum kimdir bu Balkan Devletleri?
Şaban: Valla bu konuda çeşitli söylentiler vardır. Aslında kim oldukları belli değildir.
Müfettiş: Ne diyor bu hocam?
Öğretmen kılığına girmiş Hafize Ana: Pek belli değilmiş.
Müfettiş: Belli olmayan ne?
Şaban: Balkan Devletleri canım.
Müfettiş: Kaç tanedir?
Şaban: Ooo çok kalabalıktır, 30-40 tane kadar vardır.
Müfettiş: Hocam 30-40 diyor.
Hafize Ana: Olur mu efendim? Ben söyledim 100-150 tanedir diye.