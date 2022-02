Ünlü “araba camı” sahnesi

Şöhret, şeytanla yapılan anlaşma gibi. Ve günü gelince ödenmesi gereken bir bedeli var. Sıradan her insanın sahip olduğu haklara, özgürlüklere sahip olmadığınızı fark ettiğinizde iş işten geçmiş oluyor maalesef.

Buse Varol’la boşanma aşamasına gelen Alişan, “Bizi bize bırakın” çağrısı yaptı.

“Yok o haklıymış, yok bu haklıymış. Her ailede yaşanabilecek şeyler bunlar. Biz bir karar verirsek açıklarız. Ama bizim adımıza karar vermeyin lütfen. Ne olur artık senaryolar üretmeyin. Kararı biz verelim. Sonra ne isterseniz konuşursunuz, yorum yaparsınız” diyor.

Ayrılık sürecindeki her normal insanın talep edeceği, çok doğal bir tavır Alişan’ın sergilediği. Hele ki daha çok yakın zamanda bir de kardeşini kaybetmişken.

Ama Alişan normal bir insan değil ki. Bir star. Eşini de öyle seçti, yine meşhurlar dünyasından.

Evlilik teklifi bile kameraların önünde milyonların karşısında yapıldı. Çocuğun erkek olacağını biz bilmiyorduk. Kendileri duyurdu sosyal medyadan. Adının Burak olacağını da... İlk kucaklarına aldıkları anı da herkesle birlikte yaşamayı tercih ettiler. Aylık dadı masrafının 60 bin lira olduğunu da...

İlişkilerinin ikinci yılı kutlaması için 70 bin liralık oda tuttuklarını da... Sipariş verdikleri arabaların plakalarının kendi ve çocuklarının baş harflerinden oluştuğunu da...

Sosyal medyada like üzerine like alırken, bütün bunlar çarşaf çarşaf haber olurken iyiydi.