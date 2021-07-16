“Siz istediğiniz gibi yazın.”

Gülşen’in giydiği transparan pantolon sadece tartışmaya değil, bir ilke de neden oldu, iki rakibesi çıkıp destek verdi meslektaşına. Keşke devamı da gelse...

Alaçatı’da sahne alan Gülşen’in giydiği transparan pantolon, 2021 yazı denince artık akla gelecek ikon parçalardan.

Pantolondan ziyade kalın telli bir külotlu çorap gibi.

Ben “Çok iyi taşımış“ diyenlerin tarafındayım.

Fakat sosyal medyada çok tartışılması bir yana, bir ilke de neden oldu bu seçim.

Gülşen’in bir rakibi Hande Yener çıktı “ama”sız, “fakat”sız destek oldu meslektaşına:

“Sosyal medyanın gazına gelmeyelim, herkes özgürlüğünü yaşasın. Zaten ‘Sarışınım’ klibinde de öyle giyinmişti, unutuldu. Ben de bazı konserlerimde böyle şeyler yapmıştım. Tabii dünya starları bunu yapıyor ama Türkiye’de pek alışıldık bir durum değil.”

Gerçi onun üstünde de gayet tasarruflu bir kıyafet vardı.

