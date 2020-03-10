Sevenleri ayırmayın: KOKO İLE MERİÇ

Kanun, yönetmelik tamam ama bu istisnai durum için inisiyatif kullanabilecek kimse yok mudur koskoca Tarım Bakanlığı’nda?
Meriç İzgi adında bir sosyal medya fenomeni var ve evinde beslediği hayvanlarla gündemde: Piton yılanı ve Koko adında bir maymun.
Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri hayvanlara el koydu.
Yılan ve maymun, Bursa’da yaban hayvanları rehabilitasyon merkezine götürüldü.
Gençken semenderden su yılanına, civcivden su kaplumbağasına beslemedik canlı bırakmamış biri olarak Meriç’in bu merakını çok iyi anlıyorum. Ama şunu da kabul etmek lazım: Nadir türlerin korunması için bu tür heveslere karşı çıkmalıyız ki ticaretinin önüne geçilebilsin.
Piton tam da böyle. Zaten sahibiyle duygusal ilişki kurmayan bir hayvan. El koysun yetkililer.
Ama Koko adlı maymun farklı.
Yavru olduğu zamandan beri Meriç’le beraber.
Onu annesi gibi görüyor.
Videolarını falan izledim, sahibine o kadar alışmış ki beraber yiyorlar, beraber uyuyorlar, Meriç ortadan iki dakika kaybolsa aramaya, ağlamaya başlıyor.
Muhtemelen şu anda çok korkmuş, arkadaşından neden ayrıldığını, neden kafese kapatıldığını anlamaya çalışıyordur.
Meriç de ona isyan ediyor zaten: “Bensiz uyumaz, yemek bile yemez Koko!”
Öyle bir hassasiyet yarattı ki Twitter’da TT oldu.
Kanun, yönetmelik tamam ama...
Bu istisnai durum için inisiyatif kullanabilecek kimse yok mudur koskoca Tarım Bakanlığı’nda?
Hani şöyle Walt Disney filmleri tadında bir “mutlu son” yaşatsalar bize...
Allah rap’in cezasını verdi:
KHONTKAR
Normal zamanda olsa “boş yapmış” der, geçersin. Hatta o kadar vasat bir şarkı ki muhtemelen ne “Sürtüğe Bak” şarkısından ne de onu söyleyen antipatik rap’çi Khontkar’dan haberiniz olur.
Ama kadını aşağılayan bu şarkıyı tutmuş Kadınlar Günü’nde yayımlamışlar.
Tepki gelince şarkıyı açıp bakmak, Khontkar denilen vasıfsızın da kim olduğunu öğrenmek zorunda kaldık.
3 dakika 41 saniye boyunca “Sürtüğe Bak”akaldık.
Bir de açıklama yapmış kısıtlı Türkçesiyle, eleştirenlere koyun demiş: “Sanatımın arkasındayım.”
Kendisinde böyle bir kapasite olamayacağına göre herhalde yapımcısının fikri klibi Kadınlar Günü’nde yayımlamak.
Saygın rap’çi Ceza, vaktiyle “Allah rap’in cezasını verdi” demişti.
Hayır Ceza...
Allah rap’in cezasını asıl şimdi verdi.
Ezgi’nin diş problemi
Ezgi Mola bir diş macununun beş yıldır yüzü. Biri tutmuş, mahkemeye vermiş “Dişleri gerçek değil” diye.
Ezgi de hekiminden rapor alıp mahkemeye sunmak zorunda kalmış.
Bir insanın bu kadar mı işi gücü olmaz?
Hadi senin yok, karşı tarafı niye meşgul ediyorsun?
Keşke mahkeme şikayetçi için “koluna saat yapma” cezası verse.
Isır Ezgi, ısır ki anlasın dişler yapay mı, gerçek miymiş...
Instagram’ın lüzumsuz filtreleri
Birce Akalay, Instagram’da bir fotoğraf paylaşıyor. Fotoğrafta anormal hiçbir şey yok.
12 arkadaş yüzüyorlar ve suda çember oluşturmuşlar.
İşgüzar Instagram, artık bunu ne olarak algıladıysa paylaşımı “cinsellik ya da çıplaklık” içerdiği gerekçesiyle engelliyor.Alın size o çok bayıldığınız yapay zeka.
Yarın öbür gün başa geçse su balesini yasaklayacak.
Sevenleri ayırmayın: KOKO İLE MERİÇ
Kanun, yönetmelik tamam ama bu istisnai durum için inisiyatif kullanabilecek kimse yok mudur koskoca Tarım Bakanlığı’nda?
Meriç İzgi adında bir sosyal medya fenomeni var ve evinde beslediği hayvanlarla gündemde: Piton yılanı ve Koko adında bir maymun.
Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri hayvanlara el koydu.
Yılan ve maymun, Bursa’da yaban hayvanları rehabilitasyon merkezine götürüldü.
Gençken semenderden su yılanına, civcivden su kaplumbağasına beslemedik canlı bırakmamış biri olarak Meriç’in bu merakını çok iyi anlıyorum. Ama şunu da kabul etmek lazım: Nadir türlerin korunması için bu tür heveslere karşı çıkmalıyız ki ticaretinin önüne geçilebilsin.
Piton tam da böyle. Zaten sahibiyle duygusal ilişki kurmayan bir hayvan. El koysun yetkililer.
Ama Koko adlı maymun farklı.
Yavru olduğu zamandan beri Meriç’le beraber.
Onu annesi gibi görüyor.
Videolarını falan izledim, sahibine o kadar alışmış ki beraber yiyorlar, beraber uyuyorlar, Meriç ortadan iki dakika kaybolsa aramaya, ağlamaya başlıyor.
Muhtemelen şu anda çok korkmuş, arkadaşından neden ayrıldığını, neden kafese kapatıldığını anlamaya çalışıyordur.
Meriç de ona isyan ediyor zaten: “Bensiz uyumaz, yemek bile yemez Koko!”
Öyle bir hassasiyet yarattı ki Twitter’da TT oldu.
Kanun, yönetmelik tamam ama...
Bu istisnai durum için inisiyatif kullanabilecek kimse yok mudur koskoca Tarım Bakanlığı’nda?
Hani şöyle Walt Disney filmleri tadında bir “mutlu son” yaşatsalar bize...
Allah rap’in cezasını verdi:
KHONTKAR
Normal zamanda olsa “boş yapmış” der, geçersin. Hatta o kadar vasat bir şarkı ki muhtemelen ne “Sürtüğe Bak” şarkısından ne de onu söyleyen antipatik rap’çi Khontkar’dan haberiniz olur.
Ama kadını aşağılayan bu şarkıyı tutmuş Kadınlar Günü’nde yayımlamışlar.
Tepki gelince şarkıyı açıp bakmak, Khontkar denilen vasıfsızın da kim olduğunu öğrenmek zorunda kaldık.
3 dakika 41 saniye boyunca “Sürtüğe Bak”akaldık.
Bir de açıklama yapmış kısıtlı Türkçesiyle, eleştirenlere koyun demiş: “Sanatımın arkasındayım.”
Kendisinde böyle bir kapasite olamayacağına göre herhalde yapımcısının fikri klibi Kadınlar Günü’nde yayımlamak.
Saygın rap’çi Ceza, vaktiyle “Allah rap’in cezasını verdi” demişti.
Hayır Ceza...
Allah rap’in cezasını asıl şimdi verdi.
Ezgi’nin diş problemi
Ezgi Mola bir diş macununun beş yıldır yüzü. Biri tutmuş, mahkemeye vermiş “Dişleri gerçek değil” diye.
Ezgi de hekiminden rapor alıp mahkemeye sunmak zorunda kalmış.
Bir insanın bu kadar mı işi gücü olmaz?
Hadi senin yok, karşı tarafı niye meşgul ediyorsun?
Keşke mahkeme şikayetçi için “koluna saat yapma” cezası verse.
Isır Ezgi, ısır ki anlasın dişler yapay mı, gerçek miymiş...
Instagram’ın lüzumsuz filtreleri
Birce Akalay, Instagram’da bir fotoğraf paylaşıyor. Fotoğrafta anormal hiçbir şey yok.
12 arkadaş yüzüyorlar ve suda çember oluşturmuşlar.
İşgüzar Instagram, artık bunu ne olarak algıladıysa paylaşımı “cinsellik ya da çıplaklık” içerdiği gerekçesiyle engelliyor.Alın size o çok bayıldığınız yapay zeka.
Yarın öbür gün başa geçse su balesini yasaklayacak.