Omurilik elmacığı

◊ Bir astrolog için en merak ettiğim sorudan başlayayım: Zaman makinesi icat ettiniz nereye giderdiniz: Geçmişe mi, geleceğe mi?
- Vallahi yaptığım iş icabı sürekli geçmişle gelecek arasında mekik dokuyorum zaten. Geçmişte meydana gelmiş olaylardan istatistiki veri yaratıp gelecekte ne olacağını tahmin etmeye çalıştığım için enteresan bir soru oldu. Ama bu soruya gelecek cevabını veririm zira uzaya yolculuğu çok merak ediyorum.
◊ Hayatınız bir film olsa: “Nostradamus” mu olurdu “Geleceğe Dönüş” mü?
- Nostradamus’u “Geleceğe Dönüş”te oynatsak olmaz mı?
◊ Müzede görevlisiniz, yangında ilk hangisini kurtarırsınız: Mısır astrolojisi mi Fransız edebiyatı rafını mı?
“Sadakatsiz”de evli bir erkekle aşk yaşayan “Derin” karakterini canlandıran Melis Sezen, “Aldatılan kadın asla kendini suçlamamalı” dedi. Her zaman ilgi çekecek, aldatılan/aldatılmayan, aldatıldığından şüphelenen, kadın/erkek herkesin pürdikkat kesildiği bir konu. Sadece Türkiye’de değil, dünyada da böyle.
Hatta aldatma/aldatılma hikayelerinin anlatıldığı bir program bile var, ara sıra denk geldiğim.
Yurtdışından hikayeler ama konu evrensel olduğu için orada birinin başından geçen bir detayı (mesela telefonda bir erkek ismi kayıtlı. Ama arayınca karşınıza bir kadın çıkıyor) kendi hayatınıza uyarlıyorsunuz.
İnsanı bütün aşk geçmişinden şüpheye düşürebilecek kadar paranoid.
Kuyumcu titizliğiyle ele alınması gereken, çok boyutlu bir konu aldatma meselesi.
Bir kere daha en baştan şöyle bir matematiksel abukluk var...
Türkiye’deki erkeklere sorsanız yüzde 99.99’u çapkın.
Biliyorsunuz Cem Yılmaz gazetecilerle bomba espriler patlatmayı, ayaküstü sohbet etmeyi, televizyon kanallarında bütün hafta döndüre döndüre yayınlanacak demeçler vermeyi, bomba espriler patlatmayı çok severdi eskiden.
Rahatsız olabileceği bir şey olsa bile topu gayet güzel çevirip gazetecilerin sahasına geri zekice gönderirdi.
Bunu yaparken kendisi neşelenir, toplumun geri kalanını da gülmekten kırıp geçirirdi.
Son birkaç yıldır nedense daha asık suratlı, daha giderli böyle iklimlerde.
Belki “maraba televole” yaşları geçtiğinden, belki de şu son dönemde tadımızdan, tuzumuzdan çok kaybettiğimiz için.
Fakat bu değişiyor olabilir mi?
En son Etiler’de bir klinikten çıkarken görüntülendi. Fizik tedavi için geldiğini söyledi.
Fakat
Clubhouse’un tehlikeli/heyecanlı yanı
Siz tam çözebildiniz mi, bilmiyorum. Ben hâlâ anlamaya çalışıyorum yeni sosyal medya mecrası Clubhouse’u.
Ama şurası kesin bilgi: Televizyondan, gazeteden tanıdığımız, bildiğimiz kim varsa orada. Açılan odalarda/gruplarda gece sabahlara kadar car car konuşuyorlar.
İşin tehlikeli mi dersiniz, heyecanlı mı dersiniz kısmı da o zaten.
Çünkü Instagram’a fotoğraf koymak ya da Twitter’da parlak bir cümle paylaşmakla serbest konuşmak arasında fark var.
Her babayiğidin tökezlemeden götürebileceği iş değil yani. Nitekim ilk kaza geçen gece yaşandı.
Clubhouse’daki “Kulis ve Ötesi” grubunda Fırat Çelik’in Enis Arıkan’a takılıp yaptığı bir şaka, ifşa mıdır değil midir diye tartışılıyor başka platformlarda.
Tarkan TikTok’çu mu oldu?
◊ Aynı ailede iki Derya, iki de Ferhan var. Evde “Derya” dendiğinde ilk siz mi, anneniz mi “Efendim” diyor?
- Ya aslında biliyor musunuz bizde Deryalar ve Ferhanlar hiç karışmıyor. Konunun içeriğinden ve tonlamasından kim üstüne alınacağını biliyor. Sanırım dışarıdan göründüğü kadar karışık değil durum.
◊ Mutlu bir ailede abla olmak mı, kardeş olmak mı?
- Vallahi abla olmayı bilmiyorum. Onu Ferhan’a sormak lazım. Ama en küçük kardeş olmak mükemmel.
◊ Oyuncu bir anne-babanın kızı olarak... Sinema mı, tiyatro mu?
- Tiyatro. Ses Tiyatrosu’nda büyüdüm ben. Orası bizim evimiz, biz de bekçisiyiz.
◊ Takı takıntınız var. “Deryasal Takıntılar” diye koleksiyon çıkardınız... Kafaya mı takarsınız, kafayı mı takarsınız?
Defne Samyeli’nin gizli hayranıyım.
Kim olmaz ki?
Bakması bile sevap:
Tescilli Türkiye güzeli.
Kadın bildiğiniz “ışık saçıyor”.
Yüz yüze tanısanız çok seversiniz.
ÇABA Derneği için birlikte çalışmıştık, oradan biliyorum:
Komik...
Tiyatro yazarımız Bahar Çuhadar’ın geçen haftaki yazısını kaçırdıysanız, dönüp bir okuyun.
Çok ilginç: Sahnede aktör ya da aktris yerine, bir insansı robotun (androidin) olduğu ilk tiyatro oyununu haber veriyordu.
Alman topluluk Rimini Protokoll’un devrim niteliğindeki işi “Tekinsiz Vadi”.
Alman edebiyatçı Thomas Melle’nin fiziki özelliklerini, davranış biçimlerini klonlamışlar.
Melle ortadan yok olsa bile tüm o sıkıcı ‘yazar işlerinde’ (söyleşiler, imzalar, çekimler vs.) hazır bulunabilecek biri.
Bu robot oyuncu seyirciye kendisinden, edebiyat yolculuğundan ve psikolojik sıkıntılarından bahsediyor.
15 Şubat’a kadar kultur.beykozkundura.com adresinde Türkçe altyazılı seçeneğiyle ve ücretsiz izlenebiliyor.
Ortaç 10 günde bir HİT yazdığı dönemlerden bile daha gündemde/ekranımızda/önümüzde.
Günlük spora çevirdiler işi. Sneaker’ları geçiriyor,
Kasketleri-kaşkolları takıyor, birbirinin koluna girip “açıklama yapmaya çıkıyorlar”.
Ama ne “pakedi açılmamış” demeçler...
Bir gün biri “yavru antrikot (doğrusu antilop)” oluyor, diğeri aslan.
Ertesi gün “Cinsellik ilişkinin yüzde 100’üymüş”, onu öğreniyoruz Serdar-Seçil ikilisinden. Zaten ne tam olarak ne olduklarına kendileri de karar verebilmiş değil.
Sevgili diye çıktılar; “Selam dünyalı, biz dostuz” da dediler... Pazartesi yoldaşlar, salı ayrılıp, çarşamba güya tekrar barışıyorlar.
◊ İşiniz ikisinin arasında: Gün doğumu mu gün batımı mı?
- Bizim sektörde her ikisini de sevmiyorsan iş yapman güç. Bazı dönemlerde hayat gün batımıyla başladı, gün doğumuyla nihayetlendi.
◊ İşletmecilik ve gece hayatında 30’uncu yılınız. Hangisi sizin filminiz: “Vampirle Görüşme” mi “Hangover” mı?
- 30 yıl bu işte çalışınca her ikisi de (Gülüyor). Hatta vizyondaki tüm filmlerden fragmanlar var.
◊ Bir şeyi gece planlamak mı gündüz planlamak mı?
- Bir düzen kuramazsın kalıcı olman çok güç. Gündüz saatlerinde de düzenli olarak geceyle ile ilgili yapman gereken arka plan işler var.
Kadın kadının kurdudur” ya da “Kadın kadının düşmanıdır” erkeklerin dillerinden düşürmediği, sık başvurduğu bir söylem.
Kadın cinsinin rakibinin de yine kendi cinsinden biri olabileceği önermesi aslında alttan alta, “Size aslında biz değil, kendi kendiniz zarar veriyorsunuz” mesajı gibi.
Çünkü erkekleri aklıyor: Oh ne güzel. Kadının toplumda yaşadığı eşitsizliklerden, eksikliklerden yine kadınlar sorumlu...
Peki aynı söylemi bir kadın için başka bir kadın kullandığında ne olur?
Gelin, ete kemiğe büründürelim:
◊ Işın Karaca, müzik sektörüne gireceğini açıklayan Merve Boluğur’a sosyal medyada “Çünkü müzik piyasasında bir sen eksiktin güzel kız” yorumunu yaptı.
◊ Boluğur buna cevap olarak Karaca’yı dış görünüşü ve kilolarıyla vurdu, “Benim zayıf olmamı kıskanıyor” dedi.
Dört kafadar ortaktan Deniz Yoldaç “Ankara Siyasal mezunuyum. Kadın hakları, insan hakları, hayvan hakları hep iç içe olduğumuz konulardı. Mottomuz da bu yüzden ‘İnsana saygılı, kadına saygılı, hayvana saygılı’” diyor Limonita’yı anlatırken.
Ama sonra siyasi tonu hafifleyip reklamcı tarafı ön plana çıkıyor:
“Bu yüzden kendimize ‘vegan kasap’ dedik, ‘vegan shop’ da diyebilirdik. Ama bütün bu kavramlar tartışılsın istedik. Amacımıza da ulaştık galiba. ‘Orası kasap değil manav’ dediler. En çok onda eğlendik. Nasıl mercimek köftesi, cevizli sucuk diyebiliyoruz, 100 sene sonra kasabın da anlamı değişir mi? Acaba torunlarımız ‘Büyükannelerimiz, büyükbabalarımız zamanında gerçek hayvanları kesip yiyorlarmış’ der mi? Böyle bir zihin jimnastiği herkese faydalı.”
Bugüne kadar beslenmeyle, veganlıkla, hayvanseverlikle, çevrecilikle ilgili kafanızda hangi kalıp, hangi önyargı varsa altüst etmeye niyetliler.
Bu ezber bozan hareketleri de kendileriyle kafa bularak paylaşıyorlar kitlelerle. Mesela vegan kasabın açılışında, pancar kesip alınlarına sürmüşler.
Limonita, Moda’da küçücük bir dükkân. Beş kişi zor sığar. “İlgi nasıl?” diye soruyorum, asıl trafik sipariş üzerinden dönüyormuş. Deniz Hanım “Dükkânda ürün kalmadı” diyor. En çok sucuk ve tantuni gidiyormuş.
Torunlarımın bu büyük güne atacakları adımı heyecanla bekliyorum
73 yaşındayım. İki kız evladım ve iki de kız torunum var. Kızlarım genç kız olunca onlar kadar ben de heyecanlanmıştım.
Bizim zamanımızda bu tür öğretiler, gizli kapaklı, genellikle annelerin göreviydi. Anneler bu görevi yerine getirirken, kızları bir suç işlemiş duygusu vererek yerine getirirdi. Ve bu suçluluk duygusu, kirlenmiştik duygusu kızlarına geçerdi.
Ben kızlarıma, bana yapılanı yapmadım. Onları korkutmadan, aylar önce bu değişime hazırladım.
Gün geldiğinde onlara sarılıp öptüm ve olayı tüm aile üyeleriyle mutlu bir şekilde paylaştık.
Bunda utanılacak bir şey yok. Dünya nüfusunun yarısı kadın ve bu olay her saniye her bir köşede yaşanıyor. Tıpkı su içmek, yemek yemek, nefes almak gibi doğal.
Şimdi torunlarımın bu büyük güne atacakları adımı, tıpkı kızlarımda olduğu gibi heyecanla bekliyorum.
Oyuncu Ceyda Düvenci, 2.7 milyon takipçisiyle kızının “genç kızlığa adım attığını” paylaştı.
2.7 milyon takipçi... Buna bir de alıntı yapan haber sitelerini falan katarsanız ezcümle bütün Türkiye, Melisa’nın regl olduğunu biliyor.
Bilmeyenler için hemen kısa bir parantez açalım: Melisa, Düvenci’nin ikinci evliliğinden olan kızı.
Doğum sırasında beyin kanaması geçirdiği için serebral palsi hastalığıyla mücadele ediyor. Amerika’da özel tedavi ve eğitim gördü.
Düvenci ise bu süreçte kahramanlaştı. Hem kızıyla birlikte bu hastalığa karşı verdiği mücadeleyi hem de bu hastalıktan mustarip başka çocuklar için gösterdiği çabaları takip ettik yıllarca.
Sosyal sorumluluk projelerinde yer aldı, bu konuda bir kitap bile hazırladı. Böyle ağır travma geçiren ailelerin psikolojisine aşinayım. Kız kardeşim kalbi delik doğmuştu.
Yıllarımız onu hayatta tutmak için açık kalp ameliyatları, kateterlerle hastane kapılarında geçti.
Annemin bir lafı hiç aklımdan çıkmaz: “
Robert de Niro ünlü restoranı Nobu’yu İstanbul’da açacakmış mayıs ortasında. Neyse ki Bodrum’dan tecrübeliler.
Çünkü dünyaca ünlü ne yeme-içme markaları, restoran zincirleri geldi Türkiye’ye. Birçoğu tutunamayıp bir sezonun sonunda kapatıp gitti. Kavrayamadıkları şey şuydu bence: Bizde restorana, kafeye gitmek sadece yemek yemek, karnını doyurmak değildir. Aynı şekilde servis de sadece servis değildir.
Bizde servis, aynı zamanda hizmet almaktır, hoş tutulmaktır, iyi hissettirilmek, hatta şımartılmaktır.
Eğer o adama/kadına alıştığı şekilde ismiyle hitap edemezsen bitti o iş. İlle de lüks yerleri düşünmeyin.
Daha mütevazı yerlerde de durum aynı. Orada da insan tanınsın, hali vakti sorulsun, özel bir tercihi varsa, bilinsin, hatırlansın istiyor.
Türk erkeğine flört ettiği birinin yanında sipariş alırken “Her zamankinden mi olsun efendim?” cümlesinin kurulması, önüne koyacağınız her yemekten daha lezzetli, her aperatiften daha iştah açıcı, emin olun.
Bunda yadırganacak bir şey de yok. Filmlerde görüyoruz ya, Batı’da insanlar bara gidiyor, barmene eşiyle sorunlarından patronuyla meselelerine kadar her şeyini anlatıyor...
Yani aslında barmene bir nevi terapist muamelesi yapıyor. Bunu da öyle düşünün. Masaja, rahatlamaya gider gibi gidiyoruz mekâna.
◊ Uzun yıllar sahne sanatçılığından sonra albümler yaptınız. Sahne sanatçılığı mı, albüm sanatçılığı mı?
- Sahne... Orada aldığın enerji bir başka.
◊ Bir geceliğine, sahne tatminini en zirvede yaşayan bu isimlerden hangisi olmak isterdiniz: Ajda mı, Sezen mi?- Ajda Aksu...
◊ Hayatınızdaki iki önemli insandan hangisini kızdırmak daha eğlencelidir: Nükhet Duru mu, Murathan Mungan mı?
- Her ikisini de kızdırmak istemem. Hele Murathan’ı. Zaten yıllardır görmüyorum. Kızgın herhalde bana.
◊ Popüler gece hayatı markaları yarattınız. My Pavyon mu, Piyasa mı?
- İlk My Payvon olduğu için orası. Çok eğlenceliydi. My Piyasa’da o kadar eğlenmiyordum, daha çok geriliyordum.
◊
Vegan mıyım? Yoo... Tam aksine, et yemeyince doymadığına inananlardanım.
Hatta öyle “etoburum” ki et yerken dişlerimin arasından ballı bir sıvının aktığını hissediyorum.
“Dünyada hiç sebze kalmadı” deseler, belki biraz patates için üzülürüm, biraz havuç için.
Ha bir de karalahana.
Geri kalan sebzeler benim için yeşillikten ibaret. Hatta üstüne “Lütfen çimleri yemeyiniz” tabelası asılmalı.
Ama et yemenin gezegenin su kaynaklarına, atmosferine yük olduğunu biliyorum.
Haliyle yaşam tarzımın, beslenme biçiminin dünyaya daha az zarar verecek
İkisi de hedefe kilitli, yüksek isabetli füze gibi.
İkisi de isimsiz ama adrese teslim.
İkisi de bir erkeğe.
İkisi de canının yandığını saklamıyor.
Hatta giderli sözlerinde bunu ilan ediyor. İkisi de yerin dibine sokma amaçlı.
Alenen.
Reddedilmiş/tercih edilmemiş iki kadının...
Can yanmasından dökülen gerçek sözleri, ciğerden gelen kelimeleri bunlar.
Omurilik elmacığı
Bak bunları tıp fakültelerinde falan okutmazlar, iyi dinle. Soğan, beynin sol lobunda yer alır, içinde bir de cücüğü vardır. Bu cücük erkeklerde daha küçük olduğu için “erkekler ağlamaz”. Elmacık ise kendini koruma içgüdüsünden sorumlu.
"Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasında programa joker olarak bağlanan bir doktorun omurilik soğanıyla ilgili basit soruyu bilememesi üzerine başlayan tartışma devam ediyor.
Neden tartışma?
Çünkü mesela Ahmet dün, Atatürk’ün “Beni Türk hekimlerine emanet ediniz” sözüne gönderme yaparak, “Gel de kendini emanet et” diye yazdı.
Buna mukabil karşı blokta doktora yüklenilmemesi gerektiğini, bu tür “halk terimlerinin” tıp eğitiminde yeri olmadığını savunan meslektaşları var.
Konu bu kadar dallanıp budaklanınca genel halk sağlığı açısından bazı “ilmi” verileri açıklamak, kitleleri “aydınlatmak” tıbbi bir zorunluluk oldu.
Arkadaşlar kafamızın içinde hem soğan hem de sarımsak var.
İkisi de mevcut.
Soğan, duygularımızdan sorumlu.
Mesela bir şeye üzülünce ağlıyorsunuz, değil mi?
Nasıl oluyor bu?
İşte soğan sayesinde. Beynin sol lobunda yer alır, içinde bir de cücüğü vardır.
Bu cücük erkeklerde daha küçük olduğu için “erkekler ağlamaz”.
Sarımsak ise beynin sağ lobunda.
O da mantığımızdan sorumlu.
Aristo mantığı,
Kayseri mantııı...
Günlük hayatta aldığımız bütün kararlar, beynimizin bu mantığı sayesinde.
Son olarak kafamızın içinde bir omurilik elmacığı, bir de omurilik armutçuğu mevcut.
Birbirleriyle karıştırmamak gerekir.
Bak bunu tıp fakültelerinde falan okutmazlar, iyi dinle.
Onlar tamamen içgüdüsel savunma mekanizmasıyla ilgili.
“Armut” dersem, ne demek mesela?
“Çıkma, saklan, doğada tehlike var” demek.
“Elma” dersem?
“Çık, çık. Leopar çoktan gitti” demek.
Tabii bütün bu “ciddi külliyat” üzerine, soruyu bilemeyen doktora da olumlu/olumsuz bir şey söylemem beklenir, değil mi?
Ne diyeyim ki?
Elma dersem çık...
Açıklama karnesi: Burcu Esmersoy
Berk Suyabatmaz’dan boşandıktan sonra birlikte olduğu Allan Hakko ile de 6 ay önce ayrılan Burcu Esmersoy durdu durdu; tuhaf bir beyanatta bulundu...
“Benim 14 Şubat Sevgililer Günü’nü kutlayacak bir aşkım olmadığı için o güne hiçbir planım yok. Benimle ilgili planı olan varsa haber versin.”
Hayır, bu kadar açık ve net bir çağrı yaptıktan sonra keşke 13 Şubat için yapsaymış da belki 14 Şubat’a bir sevgilisi olarak girerdi.
Mesaj kutularının dolup taştığına eminim.
Çünkü denenmiş; tutmuş formül. Daha çok kısa süre önce İrem Derici aynı mesajı yılbaşı için vermişti, DM’si patlamıştı.
Yani ortada Derici’den ciddi bir “copy paste” durumu da mevcut.
◊ İntihal: 9
◊ Ses getirme/etkileşim: 8
◊ Münasiplik: 2
Paket serviste pazar kahvaltısı yoğunluğu
Bence mangal takıntımızdan bile önde geliyor olabilir pazar kahvaltısı konusundaki milli duruşumuz. O sucuklu yumurta yenecek, o çay höpürdetilecek. Nokta.
Pandemi öncesinde restoran arama motorlarında “pazar kahvaltısı” sekmesi açık ara başı çekiyordu.
Herkes harıl harıl kahvaltı edecek yer arıyor.
Mesela “Breakfast” adında, çok satan bir kahvaltı dergimiz olduğunu biliyor muydunuz?
Yabancılar bu kahvaltı mevzuunu çok anlayamadıkları için Japonya’dan bir televizyon ekibi dergiyle röportaj yapmaya bile geldi.
Bu arada ocak-şubat sayısı çıkmış, aklınızda olsun.
Anlaşılan pandemiden sonra da durum pek değişmedi. Pazar kahvaltı saatlerinde anormal bir paket servis yoğunluğu yaşanıyor.
Başkalarından da çok duydum, kendi başıma da geldi. Normalde siparişimi 15 dakikada yetiştiren pastane 45 dakika gecikti en son.
Mesela Güllüoğlu sitesine ibare koymuş: “Pazar günleri siparişleriniz elinize 2-3 saatte ulaşabilir” diye. O kıymalı suböreği için 4 saat de beklenir, o ayrı.
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