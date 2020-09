Neslican bu polemiği hak etti mi?

Can Bonomo, eşi Öykü Karayel, Karayel’in eski sevgilisi Bartu Küçükçağlayan ve onun eşi Merve Özgüle birlikte tatil yaptı, derdi bizi sardı: Beğenip alkışlayanlar, yadırgayıp eleştirenler, benim gibi iki arada bir derede kalanlar...

Öykü Karayel-Can Bonomo ile Merve Özgüle-Bartu Küçükçağlayan çiftlerinin birlikte tatil yapması sosyal medyanın gündemi olmuştu.

Çünkü Öykü Karayel ile Bartu Küçükçağlayan eski sevgili.

Etiler’de bir restoran çıkışında, çok konuşulan bu tatil sorulunca Can Bonomo şöyle dedi: “Evet, birlikte tatile çıktık. Bir şey söylememe gerek yok. Bartu benim çok yakın, çok samimi arkadaşım. Öykü de benim canım eşim, bu hayatta en sevdiğim insan.”

Her kafadan başka bir ses çıkıyor.

Mesela Onur Baştürk, Can Bonomo’nun tavrını “Bruce Willis”vari bulmuş Kelebek köşesinde.

“Bin kilometre öteden ışıldayan elmas gibi” diyor.

Evet, Can Bonomo’nun duruma çok “cool” yaklaştığı kesin.