Kaskını takmadan gelene servis yapmıyorlar!

4. Levent’teki Cool Jr. motor tutkunlarının buluşup sosyalleşme yeri. Hele haftanın bazı gün ve saatleri var ki birbirinden güzel onlarca makine dükkânın önüne çekiliyor, ortalık motosiklet festivaline dönüşüyor.
Salıları ‘enduro’cular toplanıyor. Onların motorları uzun yol için; geniş, uzun ve konforlu. BMW ve Yamaha marka makineler.
Çarşambaları Goldwing’cilerin günü. Onların motorları daha sportif. Honda marka.
Akşam 19.30 gibi oldu mu, sıra sıra diziyorlar motosikletleri dükkânın önüne; kuruluyorlar stantlara; birbirini tanıyan tanımayan, başlıyorlar muhabbete.
Burası Goldwing Türkiye, Ducati Owners Club, Harley Owners Club, Vespa Club gibi motorcu kulüplerinin buluşma noktası Cool Jr.200 kişilik Cool Jr.’ın biri önde caddeye bakan, diğeri arkada iki bahçesi var. Haftanın her günü 12.00-2.00 arasında açık. (0212) 279 97 09
Gezi programı yapıp yarışları konuşuyorlar
4. Levent’te, Sabancı Kuleleri’nin girişinde. Sahibi Hakan Lik de yıllardır motorcu olduğu için 2012’de açtığı bu pub zamanla motorcuların uğrak yeri haline gelmiş.
Sadece Türk motorcuların da değil, mesela geçen pazar Türkiye’ye gelen Polonyalı, Ukraynalı ve Rus motorculardan oluşan bir grup da soluğu Cool Jr.’da almış.
Bu tutkuya gönül verenler arasında böyle merkezler biliniyor. Bir ülkeye gittikleri zaman oranın motorseverleriyle bir araya gelmek için onların takıldıkları yerlere uğruyorlar. Bu işin ağababası Londra’daki efsanevi Ace Cafe.
Peki buluşup n’apıyorlar? Birbirlerine rotaları anlatıyorlar, birlikte gezi programları yapıyorlar, o rotalardaki restoranları, otelleri haber veriyorlar, yeni kıyafetleri, aksesuarları konuşuyorlar, öncesinde ve sonrasında yarışlardan bahsediyorlar.
Aralarında 18 yaşında olan da 50’sinde olan da var ama bu muhabbet sırasında yaş farkı ortadan kalkıyor. Hele de o sırada orada Burak Ercan, Halil Kılıç, Uğur Ertekin, Erkan Demirel gibi hocaların hocası eğitmenler varsa sohbet iyice onların etrafında çemberleşiyor. Aralarında çokça kadın da mevcut.
Şu anda aktif motorcu olmanız gerekmiyor. Eğer heveslisiyseniz de yeriniz hazır. Hatta boş masa olmasın, müdavimler ev sahibi gibi kendi yerlerini size veriyorlar.
Aralarına kabul edilmeyen, dışlanıp servis bile yapılmayan tek grup kasksız gelenler. Bu işin kurallarına uygun yapılması konusunda kesin tavırları var.
Duvarlar müze gibi
Cool Jr.’ın içi de konsepte uygun olarak döşenmiş. Kasklar, çeşitli motor etkinliklerinden toplanmış hatıra eşyalar, 2005 model pert bir BMW’nin motoru gibi ambiyansı tamamlayan bir dekorasyon yapmışlar. Duvarlardan birinde boylu boyunca Balkan Şampiyonu Şakir Şenkalaycı’nın hediye ettiği motor parçaları sergileniyor. Masaların çoğu ayaküstü sohbete daha uygun olduğu için stant şeklinde. Gündüzleri ve erken saatlerde chill-out, ilerleyen saatlerde 80’ler, 90’lar new wave çalıyorlar. Ama müzik yasağından sonra ortamda bir şey değişeceğini sanmıyorum çünkü muhabbet ortamını bastırmamak için zaten belli belirsiz, varla yok arası tıngırdatıyorlardı.
Yarım metrelik sosis
Peki bu pub’a sadece motorcular mı gidiyor? Yoo, civardaki sitelerde oturanlardan ve plazalarda çalışanlardan da müşterileri var. Fiyatları makul tutmuşlar. Sekiz sigara böreği 20 lira mesela. Ezme, haydari, beğendi, peynir, domates ve salatalıkla doldurdukları rakı tabağı 35 lira. Makarnalar 34-45, burgerler
40-48 lira. Ama Cool Jr.’a gittiğiniz zaman mutlaka sosis yemelisiniz. Yarım metrelik sosis servis ediyorlar. Evet yanlış okumadınız, özel yapım yarım kiloluk sosis. 64 lira. Tabii en az iki kişi ortaklaşa sipariş etmek lazım.
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Uygun fiyatlarıyla klasikleşti
Balık sezonu başladı. İstavrit, sardalya, palamut, tekir yemek isterseniz yolunuzu Takanik Balık İskele’ye düşürün. Fiyat-kalite dengesiyle İstanbul’un klasikleşmiş balıkçılarından birine dönüşen mekânın bahçesi hijyen, mesafe, maske kurallarına uygun düzenlenmiş. 1 incili restoran...
Adres: Yeniköy Mah. İskele Sokak. No: 3 Sarıyer/İstanbul
Telefon: (0212) 299 82 33
Kaskını takmadan gelene servis yapmıyorlar!
4. Levent’teki Cool Jr. motor tutkunlarının buluşup sosyalleşme yeri. Hele haftanın bazı gün ve saatleri var ki birbirinden güzel onlarca makine dükkânın önüne çekiliyor, ortalık motosiklet festivaline dönüşüyor.
Salıları ‘enduro’cular toplanıyor. Onların motorları uzun yol için; geniş, uzun ve konforlu. BMW ve Yamaha marka makineler.
Çarşambaları Goldwing’cilerin günü. Onların motorları daha sportif. Honda marka.
Akşam 19.30 gibi oldu mu, sıra sıra diziyorlar motosikletleri dükkânın önüne; kuruluyorlar stantlara; birbirini tanıyan tanımayan, başlıyorlar muhabbete.
Burası Goldwing Türkiye, Ducati Owners Club, Harley Owners Club, Vespa Club gibi motorcu kulüplerinin buluşma noktası Cool Jr.200 kişilik Cool Jr.’ın biri önde caddeye bakan, diğeri arkada iki bahçesi var. Haftanın her günü 12.00-2.00 arasında açık. (0212) 279 97 09
Gezi programı yapıp yarışları konuşuyorlar
4. Levent’te, Sabancı Kuleleri’nin girişinde. Sahibi Hakan Lik de yıllardır motorcu olduğu için 2012’de açtığı bu pub zamanla motorcuların uğrak yeri haline gelmiş.
Sadece Türk motorcuların da değil, mesela geçen pazar Türkiye’ye gelen Polonyalı, Ukraynalı ve Rus motorculardan oluşan bir grup da soluğu Cool Jr.’da almış.
Bu tutkuya gönül verenler arasında böyle merkezler biliniyor. Bir ülkeye gittikleri zaman oranın motorseverleriyle bir araya gelmek için onların takıldıkları yerlere uğruyorlar. Bu işin ağababası Londra’daki efsanevi Ace Cafe.
Peki buluşup n’apıyorlar? Birbirlerine rotaları anlatıyorlar, birlikte gezi programları yapıyorlar, o rotalardaki restoranları, otelleri haber veriyorlar, yeni kıyafetleri, aksesuarları konuşuyorlar, öncesinde ve sonrasında yarışlardan bahsediyorlar.
Aralarında 18 yaşında olan da 50’sinde olan da var ama bu muhabbet sırasında yaş farkı ortadan kalkıyor. Hele de o sırada orada Burak Ercan, Halil Kılıç, Uğur Ertekin, Erkan Demirel gibi hocaların hocası eğitmenler varsa sohbet iyice onların etrafında çemberleşiyor. Aralarında çokça kadın da mevcut.
Şu anda aktif motorcu olmanız gerekmiyor. Eğer heveslisiyseniz de yeriniz hazır. Hatta boş masa olmasın, müdavimler ev sahibi gibi kendi yerlerini size veriyorlar.
Aralarına kabul edilmeyen, dışlanıp servis bile yapılmayan tek grup kasksız gelenler. Bu işin kurallarına uygun yapılması konusunda kesin tavırları var.
Duvarlar müze gibi
Cool Jr.’ın içi de konsepte uygun olarak döşenmiş. Kasklar, çeşitli motor etkinliklerinden toplanmış hatıra eşyalar, 2005 model pert bir BMW’nin motoru gibi ambiyansı tamamlayan bir dekorasyon yapmışlar. Duvarlardan birinde boylu boyunca Balkan Şampiyonu Şakir Şenkalaycı’nın hediye ettiği motor parçaları sergileniyor. Masaların çoğu ayaküstü sohbete daha uygun olduğu için stant şeklinde. Gündüzleri ve erken saatlerde chill-out, ilerleyen saatlerde 80’ler, 90’lar new wave çalıyorlar. Ama müzik yasağından sonra ortamda bir şey değişeceğini sanmıyorum çünkü muhabbet ortamını bastırmamak için zaten belli belirsiz, varla yok arası tıngırdatıyorlardı.
Yarım metrelik sosis
Peki bu pub’a sadece motorcular mı gidiyor? Yoo, civardaki sitelerde oturanlardan ve plazalarda çalışanlardan da müşterileri var. Fiyatları makul tutmuşlar. Sekiz sigara böreği 20 lira mesela. Ezme, haydari, beğendi, peynir, domates ve salatalıkla doldurdukları rakı tabağı 35 lira. Makarnalar 34-45, burgerler
40-48 lira. Ama Cool Jr.’a gittiğiniz zaman mutlaka sosis yemelisiniz. Yarım metrelik sosis servis ediyorlar. Evet yanlış okumadınız, özel yapım yarım kiloluk sosis. 64 lira. Tabii en az iki kişi ortaklaşa sipariş etmek lazım.
BİR ÖNERİ
Uygun fiyatlarıyla klasikleşti
Balık sezonu başladı. İstavrit, sardalya, palamut, tekir yemek isterseniz yolunuzu Takanik Balık İskele’ye düşürün. Fiyat-kalite dengesiyle İstanbul’un klasikleşmiş balıkçılarından birine dönüşen mekânın bahçesi hijyen, mesafe, maske kurallarına uygun düzenlenmiş. 1 incili restoran...
Adres: Yeniköy Mah. İskele Sokak. No: 3 Sarıyer/İstanbul
Telefon: (0212) 299 82 33