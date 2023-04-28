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Savaş Özbey
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İhale bize kaldı iyi mi?

#Kadir Doğulu#Neslihan Atagül#Sezer Çakır

Kadir Doğulu dedi ki: “Benimle sohbet etmek isteyen herkesle konuşurum, bir müşkülü varsa dinlerim.” Daha geçen hafta Alaçatı’daki Boop isimli o mekândaydım. Kalabalık, tıkış tıkış, yüksek müzikli bir yer Boop. Kadir Doğulu haklı. Tam da “müşkül dinleme” yeri orası...

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Aşk pıtırcığı Kadir Doğulu’nun Çeşme’deki Boop adlı gece kulübünde bir kadınla sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıktı.

Ardından eşi dışında, başka bir kadınla daha dini nikâh yaptığı, Neslihan Atagül’ün de bunu bildiği iddiaları saçıldı ortalığa.

Kadir Doğulu dedi ki: “Benimle sohbet etmek isteyen herkesle konuşurum, bir müşkülü varsa dinlerim.

Daha geçen hafta Alaçatı’daki Boop isimli o mekândaydım.

Kalabalık, tıkış tıkış, yüksek müzikli bir yer Boop. Kadir Doğulu haklı. Tam da “müşkül dinleme” yeri orası...

İhale bize kaldı iyi mi

Dön beriye:

İmam nikâhlı olarak adı geçen Sezer Çakır açıklama yaptı; “Hayatım boyunca ikinci kadın olmadım” dedi, çıktı işin içinden.

Dön geriye:

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Görüntüdeki kadın olarak adı geçen Selin Ciğerci açıklama yaptı; “O ben değilim, benim belim daha ince” dedi, çıktı işin içinden.

Dön tekrar:

Neslihan Atagül açıklama yaptı; görüntüler için “Gürültülü ortamda yapılan normal bir konuşma” dedi, çıktı işin içinden.

Dön: O çıktı, bu gitti, öbürü inkâr etti, beriki “normal” dedi...

Dön:

İhale bize kaldı iyi mi?

Bir daha dönemedim, öyle kan-ter içinde uyanmışım...

Alışveriş yap okul yaptır

Çağdaş ve Bağımsız Yardımlaşma derneği ÇABA’nın artık gelenekselleşen kermesinin 12’ncisi 2-3 Mayıs’ta Beşiktaş’taki Four Seasons Otel’de yapılacak.

Gelirin tamamının Kahramanmaraş ve Adıyaman’daki depremzede çocukların eğitimi ve Hatay’da inşa edilen ilköğretim okuluna harcanacağı etkinlikte kendinize uygun birçok eşya bulabilirsiniz. 

Soğan esprisi gözlerden yaş getirmedi ama...

CZN Burak “Kayseri’nin Kapadokya’sı” olarak bilinen Soğanlı Vadisi’ni balonla gezdi, balonun sepetinde soğan doğrayıp paylaştı: “Soğanı güzel kesmiş miyim?

“Soğanlı’da soğan kesmek” esprisini pek komik bulmadım ama çok doğru bir iş yapmış CZN.

Vadiyi daha birkaç ay önce ben de gezdim, şimdiye kadar hak ettiği ilgiyi görememiş, tanıtımının yapılması, mutlaka görülmesi gereken bir yer.

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Valilik ve belediye de örnek bir iş birliği sergileyerek buranın restorasyonu, yollarının yapımı için proje yürütüyor.

Sadece bölgede yeme-içme imkânları çok kısıtlı, turist çekmek isteniyorsa biraz buna da kafa yorulmalı. 

İhale bize kaldı iyi mi

Yok böyle dans

Cem Yılmaz, oğlu Kemal’in dans ettiği videolardan çok paylaştı. Hatta bir seferinde balkonda Mansur Ark şarkısıyla dans ediyordu.

Bu kez de Galataport’un iskelesinde sokak dansı yaparken görüntüleri düştü Kemal’in.

Kafasında kapüşon falan epeyce de güzel rap yapıyor Kemal.

Öyle çekip paylaşmakla olmuyor. Biz mi söyleyelim, şu çocuğu artık bir dans okuluna falan yazdırın. Bir yetenek heba oluyor.

İhale bize kaldı iyi mi

Boynuz kulağı 12’dir geçemiyor

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İngiltere Premier Ligi de biraz bizimki gibi. Umutlar artık rakibin puan kaybetmesi üzerine kurulu.

Son olarak Manchester City, Arsenal’i 4-1’lik skorla mağlup etti Ethiad Stadı’nda.

Pep Guardiola yönetimindeki City, evinde Arsenal’e karşı 7 Premier Ligi maçının hepsini kazanmış oldu. Toplamdaysa 12 galibiyet.

Arsenal’in başında Guardiola’nın eski yardımcısı Mikel Arteta var. Arteta vuruyor, vuruyor, bir türlü gol olmuyor.

Eski çekirge hocasını bir türlü yenemiyor, boynuz kulağı geçemiyor.

 

 

 

 

#Kadir Doğulu#Neslihan Atagül#Sezer Çakır
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