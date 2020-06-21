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Savaş Özbey

Savaş Özbey

sozbey@hurriyet.com.tr

HAFTANIN TESTİ

21 Haziran 2020

Bu kez sorular, işletmeci ve cemiyet figürü Ayşe Kucuroğlu’na. Bakalım magazin sözlüsünden o kaç alacak...

HAFTANIN TESTİ

1-Oyuncu Engin Günaydın salgın süreciyle ilgili hangi şaşırtıcı açıklamayı yaptı?
a) Normalde de karantinada olduğumu fark ettim; biraz üzüldüm
b) Tam bir karantina insanıymışım, azıcık yüzüm güldü
c) Keşke hep karantina olsa, misafir ağırlamayı hiç sevmiyormuşum
d) 65 yaş yasağı kalktı mı, niye kimse söylemiyor?

AYŞE KUCUROĞLU: Kesin C. Ben de aynı fikirdeyim. Karantina bitince de aynı şekilde devam edebilir bu kural.

2-Karantina günlerini Silifke’de bir köy evinde geçiren Şebnem Schaefer, orada ne yapmayı öğrenmiş?
a) Kerpiçten ev
b) Kına
c) Yoğurt
d) Pekmez
AYŞE KUCUROĞLU: Kınasız köy olmaz. Bol bol yakmak lazım. Cevap B mi?

3-Babasının Babalar Günü’nü yanlışlıkla geçen pazar kutlayan Cem Yılmaz’ın başına ne geldi?
a) Babası da onun Anneler Günü’nü kutladı
b) Oğlu Kemal de onun Babalar Günü’nü yanlış kutladı
c) Serenay Sarıkaya’dan 14 Şubat paketi geldi
d) Abisi Can Yılmaz bayram namazına kaldırdı
AYŞE KUCUROĞLU: Yanıt B bence... Ne demişler, armut dibine düşer. Oğullar da babalarının izinden gider.

4-Yıllar önce çekilen bu fotoğraftaki ceketi için Mahsun Kırmızıgül ne yorum yaptı?
HAFTANIN TESTİ
a) Beşiktaş forması mı, zebra mı, perde mi, ben de bilmiyorum
b) Bu ceket, kırmızı olandan sonra en dikkat çekici ceketim
c) Bunu diken modacı “Çok konuşulacak” demişti; haklı çıktı
d) Hepsi
AYŞE KUCUROĞLU: Cevap tabii ki A... Zebra her zaman kazanır. Beşiktaş faktörünü de unutmamak lazım.

5-Sosyal medyada Amerikalı iş insanı Elon Musk’a benzetilen Şoray Uzun, buna nasıl tepki gösterdi?
HAFTANIN TESTİ

a) Elektrikli arabası olabilir ama sahnede onu ezer geçerim
b) O da benim gibi tam bir Atatürk hayranı
c) Göz var, izan var; yakışıklılıkta katlarım
d) Bazen birbirimizin yerine geçtiğimiz oluyor
AYŞE KUCUROĞLU:
A diyorum. Türk özgüveni her şeye bedel. Umarım bu özgüven Mars’a doğru da işe yarar.

6-Demet Akalın, Anadolu Hisarı’nda açtıkları Hira Han adlı restoran için ne dedi?
a) Aile salonumuz vardır
b) Damsız almıyoruz
c) Fiyatlarımıza yüzde 18 KDV dahildir
d) Benim değil görümcemin
AYŞE KUCUROĞLU: Demet aile sever, cevap A’dan başkası olamaz.

7-Oyuncu ve fenomen Aslı Bekiroğlu’nun rahatsızlığının adı neymiş?
a) Arnavut kaldırımı
b) Roberto Carlos sendromu
c) Arda Turan melodramı
d) Veliefendi hipodromu
AYŞE KUCUROĞLU: Hiç duymadım. Sanırım eve kapanıp, hiçbir şey okumadığım bir güne denk düştü bu haber.

CEVAP ANAHTARI: 1)A, 2)C, 3)B, 4)D, 5)A, 6)D, 7)B

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