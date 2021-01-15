“Giderli pop”a iki sıkı söz yazarı

Oyuncu, sunucu ve eski manken. Pınar Altuğ, mankenliğe lisede başladı, 20 yaşına geldiğindeyse artık “Miss Turkey” olmuştu. Çeşitli dizelerde oynadı, programlar yaptı ama kariyerine damgasına vuran “Çocuklar Duymasın” adlı uzun soluklu sitcom oldu. Çok “ama” bir kadın: Bodrum seviyor ama denizden, deniz seviyor ama kumsuz, sosyal medya seviyor ama kendini tutamıyor... Çok beğenilen ayakları içinse “Fetişistler hep vardı, şimdi kendilerini daha özgür hissediyorlar” diyor.



◊ Başak burcu olarak hangi özelliğiniz daha yorucu: Detaycılık mı kıskançlık mı?

- Eskiden gerçekten yorucu boyutta detaycı ve programlıydım ama kendimi eğittim. Kıskançlık kısmına gelince... Sevdiklerim beni sevsin isterim yoksa klasik kıskançlardan hiç değilim.

◊ İstanbul’un... Anadolu yakası mı Avrupa yakası mı?

- Avrupa. Çünkü orada doğdum, büyüdüm. Ama Caddebostan Sahili’nin yeri, kalbimde hep bambaşka.

◊ Deniz-kum-güneş mi orman-ağaç-temiz hava mı?

- Deniz benim için vazgeçilmez. Ama kum olmasın lütfen ya...

◊ Peki, Bodrum mu Çeşme mi?