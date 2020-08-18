Hani eşitlik vardı? Google’a Pelin Akil, Ezgi Mola yazınca mayolu pozlar ibadullah. Peki, Anıl Altan ve Mustafa Aksakallı’ya niye yasak?
İkisi de güzel kadın: Pelin Akil ve Ezgi Mola.
Sevdikleri de güzel adamlar: Anıl Altan ve Mustafa Aksakallı.
Her ikisinde de boy-pos, kaş-göz, şirinlik, kas-baklava... Ne ararsan var.
Pelin Akil ile Anıl Altan zaten evli. Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı ise evlilik hazırlığında.
Ama bu iki çiftin bir ortak özelliği daha var:
Kadınların durup durup adamların sosyal medya paylaşımlarına veryansın etmeleri.
Önce Pelin Akil başladı.
Kocası Anıl Altan’ın gömleğinin düğmeleri açık profil fotoğrafını kaldırmasını istedi. Açık açık, sosyal medyadan:
“Şu profil fotoğrafını değiştir ya artiz. Havan kime?”
Emir büyük yerden gelince fotoğraf şak diye değişti tabii.
Anıl Altan da az değil ama. Kaşınıyor. Mayıs ayında bu kez araba yıkarken üstü çıplak bir fotoğraf koydu Instagram’a.
O paylaşıma tepkisi daha şenlikli oldu Pelin Akil’in.
Seksi bir kadın vücudunun üstüne kendi kafasını montajladı ve yine sosyal medyadan şöyle tehdit etti eşi Anıl Altan’ı: “Babasın sen, baba! Son postunu silmen için geri sayım başladı. Yoksa başka fotoğraflarım geliyor!”
Anıl Altan o fotoğrafı da şak diye sildi tabii.
Benzer bir olay en son Ezgi Mola-Mustafa Aksakallı arasında önceki gün yaşandı.
Mustafa Aksakallı, Ezgi Mola’yla birlikte işlettikleri beach club’da çekilmiş, üstü çıplak, şortlu bir post koydu Instagram’a.
Ezgi Mola aba altından öyle bir sopa gösterdi ki ölüm tehdidinden beter: “İnanılmaz! Mustafa
Bey ecelinize mi susadınız bu fotoğrafı koyarak?”
Mustafa Bey, Anıl Bey’den daha dirayetli çıktı, bu satırlar itibarıyla postu silmemişti.
Artık bilemem, belki henüz nikâh kıyılmadığından, çoluk çocuğa karışmadığından.
Ama en azından nikâha kadar dayan Mustafa! Arkandayız.
Hani eşitlik vardı? Google’a Pelin Akil, Ezgi Mola yazınca mayolu poz ibadullah. Erkeklere niye yasaklıyorsunuz?
Kadın-erkek gündeminin bu kadar acıtıcı olduğu bir ülkede, kadın-erkek ilişkilerini hep böyle “tatlış” yazabilmek dileğiyle...
AÇIK HAVA TIMARHANESİNDE BUGÜN
◊ Sosyal medya gündeminde tanımadığım bir kadın ismi görünce, “Eyvah yine mi bir kadın öldürüldü” diye paniğe kapılıyorum. Artık nasıl bir travma yaşıyorsak...
◊ Nuri Alço, “Rol icabı Türkiye’nin en güzel kadınlarıyla seviştim ama hiçbirine yan gözle bakmadım” demiş. “Gazoz” zamanları, “libido” zamanlarından daha masummuş, net.
Denizkızının yalnızlığı
Milli sporcu ve UNDP Türkiye ‘Sudaki Yaşam Savunucusu’ Şahika Ercümen, beslenme uzmanı Dilara Koçak ile Boğaz’da özel bir dalış gerçekleştirdi.
Bir diyetisyenle bir dalgıcın bir araya gelmesinin nedeniyse Hayat Su’nun 2025 çevre taahhütlerinin lansmanıydı.
Ercümen, “Çoğumuzun su yüzeyinde gördüğü atıklar, toplamın sadece yüzde 15’i. Deniz çöplerinin yüzde 80’i deniz tabanında. Suyun altında yalnız kalıyorum, tek başıma temizleyemiyorum. Bugünkü dalışta yine birçok atıkla karşılaştık. Bunu çevreme ve Dilara’ya gösterebilmek istedim” diyor.
Dünya Roller-coaster Günü
Roller-coaster... Hani lunaparklarda yüksek rayların üzerinde hızla inip çıkan trenler. Artık onların da bir günü var ve iki gün önce kutlandı. Gerçi bu “gün”lere kim, nasıl karar veriyor, bilmiyorum.
Benim de ilan etmek istediğim birkaç “gün” var ama boş yer kaldı mı, emin değilim.
Dönelim roller-coaster’a:
Uluslararası Eğlence Parkları Birliği’nin desteklediği Dünya Roller-coaster Günü’ne Europapark, Ferrari World, İstanbul Tema Park, Port Aventura, The Land of Legends, Tivoli gibi eğlence merkezleri katıldı ve ortak bir roller-coaster videosu hazırlandı.
Roller-coaster bizde yeni bir şey ama Batı’da, çocuk gelişimi üzerine asırlık bir kültürü var.
Biliyorsunuz, roller-coaster’a boyunuzun uzunluğuna göre binme izni veriliyor.
Eğer bir çocuksanız her yıl gidiyor, boyunuzun alt limit çizgisine kadar uzayıp uzamadığına bakıyorsunuz. Boyunuz yetmiyorsa, bir dahaki gelişinizde tekrar ölçülüyorsunuz.
Çocukları bir an önce uzamak için sağlıklı beslenmeye, spora heveslendiren bir uygulama.
Tarihleri 100 yılı geçen eğlence parklarında kuşaktan kuşağa geçen bir gelenek.
İnsanlar bir zamanlar anne-babalarıyla yaşadığı heyecanı yıllar sonra bu kez kendi çocuklarıyla yaşıyor.
Keşke bundan sonraki roller-coaster günlerinde işin bu yönü de vurgulansa.
BAKIN BU PERHİZ
Eski sevgilisi Aslı Enver’in Uraz Kaygılaroğlu ile flört ettiği iddiaları üzerine Murat Boz, Kaygılaroğlu’nu sosyal medyada takipten çıkarmıştı.
BU DA LAHANA TURŞUSU
Aynı Murat Boz, bu kez Kaygılaroğlu’nun eski eşi Melis İşiten’i takip etmeye, fotoğraflarını beğenmeye başladı. E şimdi ne anladık bu “işiten”?
En azından nikâha kadar dayan Mustafa, arkandayız!
Hani eşitlik vardı? Google’a Pelin Akil, Ezgi Mola yazınca mayolu pozlar ibadullah. Peki, Anıl Altan ve Mustafa Aksakallı’ya niye yasak?
İkisi de güzel kadın: Pelin Akil ve Ezgi Mola.
Sevdikleri de güzel adamlar: Anıl Altan ve Mustafa Aksakallı.
Her ikisinde de boy-pos, kaş-göz, şirinlik, kas-baklava... Ne ararsan var.
Pelin Akil ile Anıl Altan zaten evli. Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı ise evlilik hazırlığında.
Ama bu iki çiftin bir ortak özelliği daha var:
Kadınların durup durup adamların sosyal medya paylaşımlarına veryansın etmeleri.
Önce Pelin Akil başladı.
Kocası Anıl Altan’ın gömleğinin düğmeleri açık profil fotoğrafını kaldırmasını istedi. Açık açık, sosyal medyadan:
“Şu profil fotoğrafını değiştir ya artiz. Havan kime?”
Emir büyük yerden gelince fotoğraf şak diye değişti tabii.
Anıl Altan da az değil ama. Kaşınıyor. Mayıs ayında bu kez araba yıkarken üstü çıplak bir fotoğraf koydu Instagram’a.
O paylaşıma tepkisi daha şenlikli oldu Pelin Akil’in.
Seksi bir kadın vücudunun üstüne kendi kafasını montajladı ve yine sosyal medyadan şöyle tehdit etti eşi Anıl Altan’ı: “Babasın sen, baba! Son postunu silmen için geri sayım başladı. Yoksa başka fotoğraflarım geliyor!”
Anıl Altan o fotoğrafı da şak diye sildi tabii.
Benzer bir olay en son Ezgi Mola-Mustafa Aksakallı arasında önceki gün yaşandı.
Mustafa Aksakallı, Ezgi Mola’yla birlikte işlettikleri beach club’da çekilmiş, üstü çıplak, şortlu bir post koydu Instagram’a.
Ezgi Mola aba altından öyle bir sopa gösterdi ki ölüm tehdidinden beter: “İnanılmaz! Mustafa
Bey ecelinize mi susadınız bu fotoğrafı koyarak?”
Mustafa Bey, Anıl Bey’den daha dirayetli çıktı, bu satırlar itibarıyla postu silmemişti.
Artık bilemem, belki henüz nikâh kıyılmadığından, çoluk çocuğa karışmadığından.
Ama en azından nikâha kadar dayan Mustafa! Arkandayız.
Hani eşitlik vardı? Google’a Pelin Akil, Ezgi Mola yazınca mayolu poz ibadullah. Erkeklere niye yasaklıyorsunuz?
Kadın-erkek gündeminin bu kadar acıtıcı olduğu bir ülkede, kadın-erkek ilişkilerini hep böyle “tatlış” yazabilmek dileğiyle...
AÇIK HAVA TIMARHANESİNDE BUGÜN
◊ Sosyal medya gündeminde tanımadığım bir kadın ismi görünce, “Eyvah yine mi bir kadın öldürüldü” diye paniğe kapılıyorum. Artık nasıl bir travma yaşıyorsak...
◊ Nuri Alço, “Rol icabı Türkiye’nin en güzel kadınlarıyla seviştim ama hiçbirine yan gözle bakmadım” demiş. “Gazoz” zamanları, “libido” zamanlarından daha masummuş, net.
Denizkızının yalnızlığı
Milli sporcu ve UNDP Türkiye ‘Sudaki Yaşam Savunucusu’ Şahika Ercümen, beslenme uzmanı Dilara Koçak ile Boğaz’da özel bir dalış gerçekleştirdi.
Bir diyetisyenle bir dalgıcın bir araya gelmesinin nedeniyse Hayat Su’nun 2025 çevre taahhütlerinin lansmanıydı.
Ercümen, “Çoğumuzun su yüzeyinde gördüğü atıklar, toplamın sadece yüzde 15’i. Deniz çöplerinin yüzde 80’i deniz tabanında. Suyun altında yalnız kalıyorum, tek başıma temizleyemiyorum. Bugünkü dalışta yine birçok atıkla karşılaştık. Bunu çevreme ve Dilara’ya gösterebilmek istedim” diyor.
Dünya Roller-coaster Günü
Roller-coaster... Hani lunaparklarda yüksek rayların üzerinde hızla inip çıkan trenler. Artık onların da bir günü var ve iki gün önce kutlandı. Gerçi bu “gün”lere kim, nasıl karar veriyor, bilmiyorum.
Benim de ilan etmek istediğim birkaç “gün” var ama boş yer kaldı mı, emin değilim.
Dönelim roller-coaster’a:
Uluslararası Eğlence Parkları Birliği’nin desteklediği Dünya Roller-coaster Günü’ne Europapark, Ferrari World, İstanbul Tema Park, Port Aventura, The Land of Legends, Tivoli gibi eğlence merkezleri katıldı ve ortak bir roller-coaster videosu hazırlandı.
Roller-coaster bizde yeni bir şey ama Batı’da, çocuk gelişimi üzerine asırlık bir kültürü var.
Biliyorsunuz, roller-coaster’a boyunuzun uzunluğuna göre binme izni veriliyor.
Eğer bir çocuksanız her yıl gidiyor, boyunuzun alt limit çizgisine kadar uzayıp uzamadığına bakıyorsunuz. Boyunuz yetmiyorsa, bir dahaki gelişinizde tekrar ölçülüyorsunuz.
Çocukları bir an önce uzamak için sağlıklı beslenmeye, spora heveslendiren bir uygulama.
Tarihleri 100 yılı geçen eğlence parklarında kuşaktan kuşağa geçen bir gelenek.
İnsanlar bir zamanlar anne-babalarıyla yaşadığı heyecanı yıllar sonra bu kez kendi çocuklarıyla yaşıyor.
Keşke bundan sonraki roller-coaster günlerinde işin bu yönü de vurgulansa.
BAKIN BU PERHİZ
Eski sevgilisi Aslı Enver’in Uraz Kaygılaroğlu ile flört ettiği iddiaları üzerine Murat Boz, Kaygılaroğlu’nu sosyal medyada takipten çıkarmıştı.
BU DA LAHANA TURŞUSU
Aynı Murat Boz, bu kez Kaygılaroğlu’nun eski eşi Melis İşiten’i takip etmeye, fotoğraflarını beğenmeye başladı. E şimdi ne anladık bu “işiten”?