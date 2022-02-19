Bursa’dan İstanbul’a transfer İtalyan şef

“Pisi Kolojik Öyküler” kitabı, 19 kedinin ağzından Türkiye’nin eğlenceli bir fotoğrafını çekiyor. Aralarında ünlüler olduğu gibi adını hiç duymadığımız kediler de var. Modern bir fabl tadındaki bu kitap başta kedi sevenler olmak üzere bütün hayvanseverlerin ilgisini çekecek.

Oyuncu Ayşen

İnci, anlatıcıları kediler olan bir kitap yazdı: “Pisi Kolojik Öyküler”.

Kedilerin bazıları Ayasofya’nın kedisi Gli, CHP’nin kedisi Şero, Özdemir Asaf’ın kedisi Josephine, Ahmet Hakan’ın kedisi Sekter gibi kamuoyunun bildiği, tanıdığı ünlü kediler.

Bazıları da bir göçmen ailesinin, bir transseksüelin ya da bir figüranın isimleri bilinmeyen kedileri.

Hepsi bulundukları yerden kendilerini ve sahiplerini anlatırken aslında fotoğraf fotoğraf Türkiye’yi anlatıyorlar.

Mesela AKM’nin kedisi Rigoletto. Annesi onu sahnede doğurmuş.

Adı da AKM’de o sırada “Rigoletto” oynandığı için böyle konmuş.

