Burcu Biricik’in yaptığı 4 faul

“Aldatılan kadın kendini suçlamasın” diyen Melis Sezen kuyuma bir taş attı, çıkaramıyorum. Çünkü kuyumcu titizliğiyle ele alınması gereken çok boyutlu bir konu bu aldatma meselesi.

“Sadakatsiz”de evli bir erkekle aşk yaşayan “Derin” karakterini canlandıran Melis Sezen, “Aldatılan kadın asla kendini suçlamamalı” dedi. Her zaman ilgi çekecek, aldatılan/aldatılmayan, aldatıldığından şüphelenen, kadın/erkek herkesin pürdikkat kesildiği bir konu. Sadece Türkiye’de değil, dünyada da böyle.

Hatta aldatma/aldatılma hikayelerinin anlatıldığı bir program bile var, ara sıra denk geldiğim.

Yurtdışından hikayeler ama konu evrensel olduğu için orada birinin başından geçen bir detayı (mesela telefonda bir erkek ismi kayıtlı. Ama arayınca karşınıza bir kadın çıkıyor) kendi hayatınıza uyarlıyorsunuz.

İnsanı bütün aşk geçmişinden şüpheye düşürebilecek kadar paranoid.

Kuyumcu titizliğiyle ele alınması gereken, çok boyutlu bir konu aldatma meselesi.

Bir kere daha en baştan şöyle bir matematiksel abukluk var...

Türkiye’deki erkeklere sorsanız yüzde 99.99’u çapkın.