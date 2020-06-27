Bir de ‘Kelebeğin ömrü kısa olur’ derler...

Ödüller sahiplerine evlerinde takdim ediliyor. Tıpkı önceki törenlerde olduğu gibi o anda hissettikleri, verdikleri mesajlar kayıt altına alınıyor. Hepsini Cem Davran ve Çağla Şikel’in sunumuyla 5 Temmuz saat 20.00’de, Kanal D’de izleyeceğiz.
- 1972... Ödüllerin ilk yılı. En iyi erkek oyuncu Tarık Akan, en iyi kadın oyuncu Türkan Şoray, umut veren kadın oyuncu Perihan Savaş. Bir de sürpriz: Kadir İnanır henüz, umut veren erkek oyuncu. ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’a daha beş sene var. 1972’de Kadir İnanır bile ileride kim olacağını bilmiyor.
- 1973... Bu kez ödül alanlar arasında Aytaç Arman, Kadir İnanır, Zeki Müren, Barış Manço (soldan sağa, yanda), Nilüfer, Türkan Şoray, Emel Sayın ve Gülşen Bubikoğlu var.Ödüllerin ikinci yılında Zeki Müren Pırlanta 1, 2, 3 ve 4 albümlerini çıkarmıştı. En çok parlamak da onun hakkı tabii.
- 1983... Belkıs Akkale kazandığı ilk ödülle gözyaşlarını tutamayarak hüngür hüngür ağlıyor. Zeki Müren ‘Onur Ödülü’ alan ilk sanatçı. Sunucu Halit Kıvanç onu sahneye “En büyük” diye takdim ederek çağırıyor. Sanat Güneşimiz ödülünü, basın şehidi yayın yönetmenimiz Çetin Emeç’in elinden alıyor.
- 1985... Adile Naşit ilk ‘Onur Ödülü’nü alıyor. Aynı ödülü ertesi yıl ikinci ve son kez alacak...
- 1987... ‘Perihan Abla’ dizisiyle fırtınalar estiren Perran Kutman yılın komedi dalında en başarılı sanatçısı. Şener Şen de aynı yıl ilk kez ödülüne kavuşuyor. Sezen Aksu ilk onur ödülünü alıyor.
- 2011... Tarkan ödül alırken Tuğba Ekinci birden sahneye fırlıyor, “Neden okul yaptırmıyorsun” diye soruyor. Cevap: “Bir elin verdiğinden diğer elin haberi olmamalı.”
Zeki Müren gibi ödüllerin bir başka gediklisi de Tarkan: Sesse ses, danssa dans, başarıysa başarı...
- Daha niceleri: Cihan Ünal, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Cem Karaca, Timur Selçuk, Ajda Pekkan, Müjde Ar, Bülent Ersoy, Zerrin Özer, Zeki Alasya, Orhan Gencebay, Emel Sayın, Nükhet Duru, Sibel Can, MFÖ, Kayahan, Erol Evgin, Necla Nazır, İlhan İrem, Ebru Gündeş, Muazzez Abacı,
Hülya Avşar...
- Radyodan, ekrandan, hoparlörden, kulaklıktan ya da sosyal medyadan... Bildiğiniz, sevdiğiniz; aklınıza gelebilecek, kalbinizde yer eden kim ama kim varsa gelip geçiyor bu törenlerden.
- Yenilerden: Hande Yener, Meryem Uzerli, Mabel Matiz, Kenan İmirzalıoğlu, Tuba Büyüküstün, Beyazıt Öztürk, Barış Arduç, Demet Akalın, Murat Boz, Eypio, Serenay Sarıkaya, Çağatay Ulusoy, Kenan İmirzalıoğlu, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Gülşen, Duman, Kıvanç Tatlıtuğ, Şahan Gökbakar...
- Siz takdir ettikçe onlar yıldızlaşıyor, sonra o yıldızlardan her geçen yıl daha da zenginleşen bir gökyüzü oluşuyor. Kimileri zaman içinde bu sevgi haritasından kayıp gitseler bile.
- En son geçen sene: Kenan Doğulu, Pınar Altuğ, Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz, Edis, Cüneyt Arkın, Nilüfer, Sıla, Aleyna Tilki, Yıldız Tilbe, Hadise, Can Yaman, Demet Özdemir, Aras Bulut İynemli, Özge Özpirinçci, Athena, Ezhel...EdisAleyna Tilki
Can Yaman
- Ne tezat değil mi? Kelebek doğadaki en kısa ömürlü hayvanlardan biri. Ama Altın Kelebek yarım asra yakın bir süredir popüler kültür ikonlarımızla halk arasındaki bu sevgi selini arşivlemeye, kayıt altına almaya devam ediyor.
ONLAR TÖRENE GELEMİYORLARSA TOPLANIN, ÖDÜLLERİNİ VERMEYE BİZ EVLERİNE GİDİYORUZ
Salgınsa salgın, bu gelenek bozulmayacak! Pantene Altın Kelebek biraz gecikmeli de olsa halkın layık gördüğü ödülleri, onları hak eden yıldızlarla buluşturmaya bu sene de devam ediyor. Sosyal mesafeden ötürü bu kez tören yok. Ama bu sayede ilk kez çok farklı bir şeye tanık olacağız: Ödüller sahiplerine evlerinde, işyerlerinde takdim ediliyor.
Tıpkı geçmiş törenlerde olduğu gibi o anda yaşadıkları duygular, verecekleri mesajlar kayıt altına alınıyor; hepsini 5 Temmuz Pazar akşamı, saat 20.00’de Cem Davran ve Çağla Şikel’in sunumuyla Kanal D ekranında izleyeceğiz.
Gece, bizim gecemiz
Ödüllerin bu seneki teması, ‘Bu Yazın En Işıltılı Gecesinde Ödüller Onların’. Ama sanmayın ki 5 Temmuz sadece yılın en başarılı yıldızlarının gecesi! O akşam aynı zamanda pandeminin bizden koparamadığı değerlerin, sosyal mesafeye rağmen yakın ettiğimiz uzaklıkların, vazgeçmemek için direndiğimiz önemli bir geleneğimizin kutlaması olacak.
Hani yukarıda törenlerden yıl yıl örnekler sıraladık ya... Sonraki kuşaklar 2020 senesini okuduklarında, “Bütün zorluklara rağmen ara vermediler ve başardılar” yazacak.
Bir de ‘Kelebeğin ömrü kısa olur’ derler...
Yarım asırdır Türkiye’nin müzik ve televizyon alanında en iyilerini tarihe altın harflerle not düşen Pantene Altın Kelebek ödülleri, bambaşka bir konseptle karşımızda. Bu sene ne tören ne de davetliler var. İlk kez ödüller kazananların kapısına dayandı.
Ödüller sahiplerine evlerinde takdim ediliyor. Tıpkı önceki törenlerde olduğu gibi o anda hissettikleri, verdikleri mesajlar kayıt altına alınıyor. Hepsini Cem Davran ve Çağla Şikel’in sunumuyla 5 Temmuz saat 20.00’de, Kanal D’de izleyeceğiz.
- 1972... Ödüllerin ilk yılı. En iyi erkek oyuncu Tarık Akan, en iyi kadın oyuncu Türkan Şoray, umut veren kadın oyuncu Perihan Savaş. Bir de sürpriz: Kadir İnanır henüz, umut veren erkek oyuncu. ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’a daha beş sene var. 1972’de Kadir İnanır bile ileride kim olacağını bilmiyor.
- 1973... Bu kez ödül alanlar arasında Aytaç Arman, Kadir İnanır, Zeki Müren, Barış Manço (soldan sağa, yanda), Nilüfer, Türkan Şoray, Emel Sayın ve Gülşen Bubikoğlu var.Ödüllerin ikinci yılında Zeki Müren Pırlanta 1, 2, 3 ve 4 albümlerini çıkarmıştı. En çok parlamak da onun hakkı tabii.
- 1983... Belkıs Akkale kazandığı ilk ödülle gözyaşlarını tutamayarak hüngür hüngür ağlıyor. Zeki Müren ‘Onur Ödülü’ alan ilk sanatçı. Sunucu Halit Kıvanç onu sahneye “En büyük” diye takdim ederek çağırıyor. Sanat Güneşimiz ödülünü, basın şehidi yayın yönetmenimiz Çetin Emeç’in elinden alıyor.
- 1985... Adile Naşit ilk ‘Onur Ödülü’nü alıyor. Aynı ödülü ertesi yıl ikinci ve son kez alacak...
- 1987... ‘Perihan Abla’ dizisiyle fırtınalar estiren Perran Kutman yılın komedi dalında en başarılı sanatçısı. Şener Şen de aynı yıl ilk kez ödülüne kavuşuyor. Sezen Aksu ilk onur ödülünü alıyor.
- 2011... Tarkan ödül alırken Tuğba Ekinci birden sahneye fırlıyor, “Neden okul yaptırmıyorsun” diye soruyor. Cevap: “Bir elin verdiğinden diğer elin haberi olmamalı.”
Zeki Müren gibi ödüllerin bir başka gediklisi de Tarkan: Sesse ses, danssa dans, başarıysa başarı...
- Daha niceleri: Cihan Ünal, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Cem Karaca, Timur Selçuk, Ajda Pekkan, Müjde Ar, Bülent Ersoy, Zerrin Özer, Zeki Alasya, Orhan Gencebay, Emel Sayın, Nükhet Duru, Sibel Can, MFÖ, Kayahan, Erol Evgin, Necla Nazır, İlhan İrem, Ebru Gündeş, Muazzez Abacı,
Hülya Avşar...
- Radyodan, ekrandan, hoparlörden, kulaklıktan ya da sosyal medyadan... Bildiğiniz, sevdiğiniz; aklınıza gelebilecek, kalbinizde yer eden kim ama kim varsa gelip geçiyor bu törenlerden.
- Yenilerden: Hande Yener, Meryem Uzerli, Mabel Matiz, Kenan İmirzalıoğlu, Tuba Büyüküstün, Beyazıt Öztürk, Barış Arduç, Demet Akalın, Murat Boz, Eypio, Serenay Sarıkaya, Çağatay Ulusoy, Kenan İmirzalıoğlu, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Gülşen, Duman, Kıvanç Tatlıtuğ, Şahan Gökbakar...
- Siz takdir ettikçe onlar yıldızlaşıyor, sonra o yıldızlardan her geçen yıl daha da zenginleşen bir gökyüzü oluşuyor. Kimileri zaman içinde bu sevgi haritasından kayıp gitseler bile.
- En son geçen sene: Kenan Doğulu, Pınar Altuğ, Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz, Edis, Cüneyt Arkın, Nilüfer, Sıla, Aleyna Tilki, Yıldız Tilbe, Hadise, Can Yaman, Demet Özdemir, Aras Bulut İynemli, Özge Özpirinçci, Athena, Ezhel...EdisAleyna Tilki
Can Yaman
- Ne tezat değil mi? Kelebek doğadaki en kısa ömürlü hayvanlardan biri. Ama Altın Kelebek yarım asra yakın bir süredir popüler kültür ikonlarımızla halk arasındaki bu sevgi selini arşivlemeye, kayıt altına almaya devam ediyor.
ONLAR TÖRENE GELEMİYORLARSA TOPLANIN, ÖDÜLLERİNİ VERMEYE BİZ EVLERİNE GİDİYORUZ
Salgınsa salgın, bu gelenek bozulmayacak! Pantene Altın Kelebek biraz gecikmeli de olsa halkın layık gördüğü ödülleri, onları hak eden yıldızlarla buluşturmaya bu sene de devam ediyor. Sosyal mesafeden ötürü bu kez tören yok. Ama bu sayede ilk kez çok farklı bir şeye tanık olacağız: Ödüller sahiplerine evlerinde, işyerlerinde takdim ediliyor.
Tıpkı geçmiş törenlerde olduğu gibi o anda yaşadıkları duygular, verecekleri mesajlar kayıt altına alınıyor; hepsini 5 Temmuz Pazar akşamı, saat 20.00’de Cem Davran ve Çağla Şikel’in sunumuyla Kanal D ekranında izleyeceğiz.
Gece, bizim gecemiz
Ödüllerin bu seneki teması, ‘Bu Yazın En Işıltılı Gecesinde Ödüller Onların’. Ama sanmayın ki 5 Temmuz sadece yılın en başarılı yıldızlarının gecesi! O akşam aynı zamanda pandeminin bizden koparamadığı değerlerin, sosyal mesafeye rağmen yakın ettiğimiz uzaklıkların, vazgeçmemek için direndiğimiz önemli bir geleneğimizin kutlaması olacak.
Hani yukarıda törenlerden yıl yıl örnekler sıraladık ya... Sonraki kuşaklar 2020 senesini okuduklarında, “Bütün zorluklara rağmen ara vermediler ve başardılar” yazacak.