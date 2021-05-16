Bir bayramdan bir bayrama

Oyunculuk kariyerine “küçük tatlı bir yalancı” olarak başladı, sonra “Yüksek Sosyete”, “Zalim İstanbul” gibi dizilerde başrol olarak devam etti. Ozan Dolunay yeni nesil dizi oyuncularının sinemaya en yakıştırılan yüzlerinden. “Oyunculuk, hayatın cilvesi mi?” diye sorunca “Emek ve fedakârlıklarla kendime kattığım bir kazanım” diye çıkışıyor. Ama iş Beşiktaş’a gelince ödülünden geçiyor da takımından geçemiyor: “Çok Sevdik Be Abi!”

◊ 2 Mayıs, Boğa burcu... Nesi daha zor: İnat mı, takıntı mı?

- İnatçı olduğumu söyleyemem ama az da olsa takıntılı olduğum konular var. (Gülüyor)

◊ Sahne mi, ekran mı?

- Sahnede olmak başka hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Ekranda görsellik ön plandayken sahne tamamen duygulara hitap ediyor. Özgür ve yargılanmadığınız bir alan. Dolayısıyla kesinlikle tiyatro sahnesi.

◊ Kariyerinizde hangisi daha önemli bir dönemeç: “Tatlı Küçük Yalancılar” dizisi mi, “Killology” oyunu mu?

- “Tatlı Küçük Yalancılar” mesleğe giriş yaptığım dizi. “Killology” ise hem mesleki hem de ruhsal anlamda beni çok geliştiren, ilk tiyatro oyunum. İkisi de benim için çok önemli. Ama birini seçmem gerekirse “Killology” derim.

