Berrak Tüzünataç’ın çok konuşulacak pozları

Ünlü şef Mehmet Gürs “Şimdiden tanış, ileride adını çok duyacaksın” diyerek oturtmuştu bizi karşılıklı. Yıl 2013... Efendy adlı restoranıyla Avustralya’da tanınan ama Türkiye’de adı sanı duyulmamış biriydi Somer Sivrioğlu. 7 yılda ünlendi, ünlendi ama bu kadarını ben de tahmin etmezdim. Bunda MasterChef’e jüri seçilmesinin katkısı büyük tabii. Programın formatı gereği yarışmacıların üstüne gitmesi kolay. “Somer Efendy”, bu sefer de biz sizi sorguya alalım...

Fotoğraf: Selçuk Şamiloğlu

◊ Avustralya’daki restoranınız Efendy’nin ünlü müdavimlerinden hangisini daha çok seviyorsunuz: Nicole Kidman mı, Rebel Wilson mı?

- Kesinlikle Rebel. Nicole Kidman ve aslında pek çok başka önemli insan da var ama Rebel bir başka. Çünkü hem bize sürekli geliyor hem de bizim mahallemiz Balmain’de yaşıyor. Dünyanın en tatlı müşterisi. Türk yemeklerini çok seviyor. Çok da iyi bir insan. O yüzden Hollywood’da yıldızı gittikçe yükselen Rebel Wilson diye cevap veriyorum buna.

◊ Hangi yemeğinize daha çok güvenirsiniz: Avustralya’da yılın yemeği seçilen alinaziğinize mi kadayıflı karidesinize mi?

- Alinazik! Hem restoranımıza hem de şef olarak bana hakikaten çok prestij kazandırdı. İnsanlar da bayılıyor yemeye.

◊ Elinizin lezzetinde kimin daha çok hakkı var: Restoranında yetiştiğiniz anneniz mi, size Avusturalya’da danışmanlık yapan, Çiya’nın sahibi Musa Dağdeviren mi?

- Musa Usta’nın restoranımıza büyük katkıları oldu. Bize destek oldu, kafamızı değiştirmemizi sağladı. Ama yıllardır beraber çalıştığımız için el lezzetim daha çok annemden geliyor.

