Berrak Tüzünataç’ın çok konuşulacak pozları

Fotoğraf: Selçuk Şamiloğlu
◊ Avustralya’daki restoranınız Efendy’nin ünlü müdavimlerinden hangisini daha çok seviyorsunuz: Nicole Kidman mı, Rebel Wilson mı?
- Kesinlikle Rebel. Nicole Kidman ve aslında pek çok başka önemli insan da var ama Rebel bir başka. Çünkü hem bize sürekli geliyor hem de bizim mahallemiz Balmain’de yaşıyor. Dünyanın en tatlı müşterisi. Türk yemeklerini çok seviyor. Çok da iyi bir insan. O yüzden Hollywood’da yıldızı gittikçe yükselen Rebel Wilson diye cevap veriyorum buna.
◊ Hangi yemeğinize daha çok güvenirsiniz: Avustralya’da yılın yemeği seçilen alinaziğinize mi kadayıflı karidesinize mi?
- Alinazik! Hem restoranımıza hem de şef olarak bana hakikaten çok prestij kazandırdı. İnsanlar da bayılıyor yemeye.
◊ Elinizin lezzetinde kimin daha çok hakkı var: Restoranında yetiştiğiniz anneniz mi, size Avusturalya’da danışmanlık yapan, Çiya’nın sahibi Musa Dağdeviren mi?
- Musa Usta’nın restoranımıza büyük katkıları oldu. Bize destek oldu, kafamızı değiştirmemizi sağladı. Ama yıllardır beraber çalıştığımız için el lezzetim daha çok annemden geliyor.
İngiliz yaşam dergisi Tatler, zenginliğin yeni sembollerini duyurmuş. Bu tür haberler bütün dünyada hemen alıcı bulur, çeşitli mecralarda dolaşıma girer.
Türkiye’de de öyle oldu tabii. Yalnız bizim için biraz fazla “Batılı”.
Mesela zenginliğin yeni kriterleri arasında “nakit taşımamak” var. Bizde olmaz. Bahşiş bile bırakacaksan, onu Batı’da olduğu gibi kredi kartıyla ödediğin hesaba ekleyemezsin.
Tiko para bırakacaksın masanın üstüne. Sonra çıkışta arabanı getiren valeye de soramazsın “Üstünde post cihazı var mı” diye...
Yeni zenginliğin bir diğer alameti “çok çocuk sahibi olmak”mış... Brad Pitt, Kim Kardashian gibi çok çocuklu ünlüler sıralanıyor arkasından.
Bizde çok çocuk yapmak zenginlik alameti olsaydı, nüfusun 70 milyonunun İsviçre ayarında yaşaması gerekirdi.
Ve doğudan batıya doğru değil, batıdan doğuya doğru artması gerekirdi refahın.
Salı günü Ezel Akay’ın yeni filmi “9 Kere Leyla” için “Hiçbir başarısı, bu başarısızlık kadar gündem olmamıştı” diye yazmıştım.
Akay’ın kâh oyuncu, kâh senarist, kâh yapımcı, kâh yönetmen olarak inanılmaz güzel işlerde imzası var.
Mesela “Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak”, “Güneşe Yolculuk” ve “Tabutta Rövaşata”nın yapımcısı.
“Neredesin Firuze”nin oyuncusu, yapımcısı ve yönetmeni.
“Karagöz ile Hacivat Neden Öldürüldü?”nün hem senaristi, hem oyuncusu, hem yapımcısı hem de yönetmeni...
“Karagöz ile Hacivat Neden Öldürüldü?” benim için bir başyapıt.
Türkiye’nin 14’üncü yüzyılını İlber Ortaylı bile bu kadar isabetli ve lezzetli bir tarih perspektifinden anlatamaz. O yüzden de ‘gönlümün yönetmeni’. Son işi “9 Kere Leyla” hemen herkes gibi bende de hayal kırıklığı yarattı. Yarısında bıraktım.
Bu kadar kalabalık olduklarını bilmiyordum. Önceki gece saat 21.00’de aynı anda paylaşım yapma çağrısı yaptılar ve Twitter’da gündemin üst sıralarına oturmayı başardılar.
Yıldız Tilbe, Aleyna Tilki gibi ünlü aşı karşıtlarına bakındım ama aralarında göremedim.
Dertleri şu: Aşı olmak istemiyorlar. İsteyenleri ve taraftarlarını da faşistlikle suçluyorlar. Zaten açtıkları tag de #aşıcıfaşistler.
Olduk mu size bir de faşist... Sanki elimizde iğne, sokak sokak dolaşıp yakaladığımıza saplıyoruz.
Paylaşımlardan takip edebildiğim kadarıyla kendi aralarında ikiye ayrılıyorlar. Birinci grup korona salgınının zaten olmadığına inananlar.
İnsan kötü bir şey söylemek istemiyor tabii ama bir nefessiz kal da göreyim seni, var mıymış yok muymuş hastalık.
Allah kimsenin başına vermesin: Gazeteden bir arkadaşımız, gastronomi yazarı Ebru Erke hastalığı ağır geçirdi. Canımız, ciğerimiz. Onun hastanede nefes alamadığını bildikçe telefon başında bizim ciğerlerimiz buz kesti, nefeslerimiz kesildi. Neyse ki şimdi iyi.
Yonca Evcimik’in 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü’nde çıkardığı “Ayıp Şeyler” adlı rap şarkısı büyük tepki toplamıştı.
Her ne kadar farkındalık yaratmaya çalıştığını söylese de şarkıdaki seksist sözlerden dolayı çok eleştirilmişti.
Tam da kadına şiddet gününde, “Açarsan mahremini içeri girer işte öyle... Dik dur ahlaklı ol ki seni hak ettiğin gibi sevsinler...” gibisinden abuk sabuk, neye hizmet ettiği anlaşılmayan sözler...
Eleştirenlerin arasında ben de vardım: “Kadına şiddete dikkat çekeceğim diye bir darbe de kendisi vurmuş. Ne kör gözüm parmağına bir şey bu yaptığı... Eşi dostu da mı yok? Kimse de ‘Sen n’apıyorsun? Bir dur, bu yanlış olur’ demedi mi?” diye yazmıştım.
Evcimik, sosyal medyada hakaret ve küfür içerikli yazılar yazanlara karşı dava açmaya hazırlanıyormuş. Kendisine karşı linç kampanyasına destek veren köşe yazarlarını da şikayet edecekmiş.
Hakaret ve küfür söz konusuysa elbette hakkını sonuna kadar arasın. Ama “linç kampanyasına destek veren köşe yazarları” denince herhalde buna ben de giriyorum.
Bu vesileyle sözlerimi aynen tekrar edeyim ki o kadar eleştirinin arasında gözden falan kaçar, şikayette ismim eksik kalmasın:
◊ Çalışmalarınıza 1982 tarihli “Bıçak Sırtı” (Blade Runner) filminin yön verdiğini söylüyorsunuz. Hikâyesi, yaşadığınız Los Angeles’ta ve tam da günümüzde geçiyordu. Günümüz Los Angeles’ı mı, “Blade Runner”ın Los Angeles’ı mı?
- “Blade”in dünyası tabii. Çünkü çok daha yaratıcı. En azından uçan bir araba var, yeriniz ve yönünüz var. Günümüz Los Angeles’ı çok büyük. Enteresan bir yalnızlık duygusu yaratıyor. Toplu taşıma yok. Bir yerinden bir yerine gitmek bir fikir, sosyalleşmeye kalkmak bir plan demek. Burada İstanbul’da olduğu gibi “birine rastlamak” kavramı yok. Birine rastlamanız için bunu tasarlamış olmanız gerek.
◊ Peki bir Kadıköylü olarak Los Angeles’ta yaşamanın nesi zorluyor: Her yiyeceği bulamamak mı, burada gündüzken orada gece olması mı?
- Çeşitliliğin her anlamda çok yüksek olduğu bir yer Los Angeles. Dolayısıyla yemek kültürü de çok zengin. Zamanlama konusundaysa evet. Üstelik sadece İstanbul’la yaşamıyorsun bu sorunu. Dünya çapında iş yapıyoruz. Mesela Avustralya-Melbourne’le de saatler farklı. Bazen keşke bir “dünya saati” olsa diyorum.
◊ Sizin için hangisi daha değerli: Walt Disney Konser Salonu’nu tasarlamanız mı, NASA’ya “veri heykeli” hazırlamanız mı?
- NASA. Son 60 yıldır gerçekleşen bütün projelerin yapıldığı 230 numaralı bir binası var. 2 yıldır oranın hatıralarını çalışıyoruz. Arşivlerini kullanıyoruz, uzay araştırmalarına şahitlik ediyoruz. Kurumun en dahi insanlarıyla sohbet edebilmek mükemmel bir motivasyon. Giriş kartım var, NASA çalışanı gibiyim. İstediğim yerine gidebiliyorum. Küçük bir haber de vereyim: Bu çalışmanın bir bölümü baharda İstanbul’a gelecek.
Sanki korona aşısı Türkiye’ye ulaştı; herkese yetti, sıra bize geldi de vurulup vurulmamaya kaldı iş.
Ünlüler aşı hakkında açıklama üzerine açıklama yapıyor.
Mesela testlerinden bazıları negatif, bazıları pozitif çıkan Aleyna Tilki aşı olmak istemiyormuş.
“Sen olsan bari” diye tempo tutacak halimiz yok.
Hem yaşına vermek lazım, küçükken okulda hangimiz korkmadık ki aşıdan?
Asıl zor olanı Yıldız Tilbe.
Tutturmuş çip takacaklar da çip takacaklar...
En son Cüneyt Özdemir’le sosyal medya polemiğine girdi. Bill Gates’e de Cüneyt Özdemir’e de demedik laf, etmedik hakaret bırakmadı:
EN SONUNDA MASKE SATMAYA BAŞLADIMMüslüm Döner (52), müzisyen
Zaten önce görüntüsü etkiliyor insanı: Uzun saçlı, dövmeli, yalınayak, keçi sakallı, darbukacı. Üzerinde şamanik kıyafetler... Her türlü vurmalı çalgıda inanılmaz bir perküsyonist.
The Black Eyed Peas’in ‘Tonight’s Gonna Be A Good Night (I Gotta Feeling)’ şarkısında bir konuştururdu darbukasını, neye uğradığınızı şaşırırdınız.
Kendi organize ettiğim birkaç geceye de çağırmıştım. Ortalığı yıkıp geçmişti.
Müslüm Döner. Facebook’tan takibe alırsanız ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız.
‘Ben İnsan Değil miyim’ belgeselinde gördüm. Pandemideki işsiz aylar sonucunda pazarda maske satmaya başlamış: “Rengârenk maskeler 5 lira!”
Salgından önce nasıl para kazanıyordun?
100 üzerinden kaç?
Nesrin Cavadzade şöyle diyor:
“Çirkin kaşlarıma ve 47 kilo oluşuma gelen yüzlerce yorumdan sonra hepinize bir haberim var: Kaşlarımı aldırmayacağım ve kilo almayacağım. Öptüm.”
Bu yaz çıkan “kilolu fotoğraf paylaşma” trendinden, beden olumlama nakaratlarından falan daha etkili, kısa ve net.
Ünlü kadınların maruz kaldığı dış görünüş şiddetine karşı bugüne kadar verilmiş en özgüvenli, cool, kendiyle barışık mesaj.
“Öptüm” diye bitiriyor, dışarıyla da barışık.
100 üzerinden kaç?
Bülent Ersoy cuma günü yine medya eşliğinde kürk alışverişine çıktı. O sırada kendisine hayvanseverlerin tepkileri sorulunca eski kürklerini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bağışlayacağını söyleyiverdi.
Bunun için bir gece düzenleneceğini, kürklerin orada satılacağını, epey bir para edeceğini...
Ama bu açıklamanın, önü sonu pek düşünülmeden, hatta ÇYDD’ye hiç sorulmadan/danışılmadan yapıldığı çok belliydi.
“Hemen oracıkta” aklına geldiğine eminim. Sırf medyaya başlık olsun diye.
Oldu da. “Bülent Ersoy eski kürklerini ÇYDD’ye bağışlayacak” diye düştü önümüze haberler.
Ama kürk ticareti yapılan bir geceden gelecek bağışı, ne ÇYDD yönetiminin ne de aralarında çok sayıda hayvansever bulunan destekçilerinin kabul etmesi imkânsız.
Nitekim öyle oldu, ÇYDD pazartesi günü bu bağışı kabul edemeyeceklerini açıkladı.
Bülent Ersoy bunu anlamaya çalışacağına yine kızdı, bu kez el artırdı.
Tam ismi Kylie Kristen Jenner. Kim Kardashian’ın üvey kardeşi.
23 yaşında. 14 yaşından beri moda ve gösteri dünyasının içinde. Stil elçisi. Ayakkabı ve çanta tasarımcısı. Kendi kurduğu Kylie Cosmetics’in CEO’su. Dünyanın en genç milyarderleri arasında gösteriliyor.
ABD, Los Angeles’ta yaşıyor. Ama önüne harita açsanız değil Türkiye’nin yerini, Los Angeles’ı bulabileceğinden emin değilim.
Tam ismi Liz Remka Rebronja. Türkiye’de “Banu Alkan” ve “Afrodit” gibi lakaplarla tanınıyor.
62 yaşında. Yarı erotik, sabun köpüğü filmlerde oynadı.
20-22 sene evvel “Neremi Neremi” diye başarısız bir şarkıcılık denemesi de oldu.
Hayatını medya ve sosyal medyanın ilgisini çekecek tuhaf açıklamalarla idame ettiriyor.
◊ Sadece birini kullanabilseniz kartvizitinize hangisini bastırırdınız: Model mi oyuncu mu?
- Model. Ama hakkım varsa ‘Türkiye Güzeli’ yazmak isterdim.
◊ Hangisi daha avantajlı: Fakir ama güzel doğmak mı zengin ama çirkin doğmak mı?
- Bu tamamen kişinin karakterine bağlı, neyle mutlu olduğunuz önemli... Yoksa hayatın kişiyi nereye götüreceği hiç bilinmez.
◊ 11 Nisan, Koç kadını... Hangi özelliği daha kötü: Sahiplenmecilik mi ihtiyatsızlık mı?
- Gözü karalık. (Gülüyor)
◊
Efsane cuma/kara cuma olarak da bilinen indirim günlerinin şampiyonu Bülent Ersoy.
“Fiyat sormadan” alışveriş ettiği üzerine bir efsane dolaşır ya, o yüzden indirimlerden faydalandı mı bilmiyoruz.
Ama her yerde önümüze çıkan ve gına getiren indirim reklamlarından etkilendiği belli.
Ama her şey film tadında yaşanıyor. Senaryosu biraz acemice, ayaküstü yazılmış bir filmler.
Mesela daha üç gün önce Bodrum’daki evine aksesuvar almaya çıktı. 6 saatte 100 bin lira harcadığı söyleniyor. Hakikaten de Zorlu Center’ın çıkış kapısı paket, paket, paket...
“Alışveriş taksiye sığmadı” diye verildi haberler.
E sığmaz tabii, siz altı saatlik alışverişe niye taksiyle gider de özel van minibüsüyle gitmez?
BUGÜNE KADAR HİÇBİR KRİZ BUNUN YAKININDAN BİLE GEÇMEDİMüdür Halil İbrahim Karagül - Ece (Dokuz) Bar
36 yıldır aynı müessesede çalışıyor. Komi olarak girdiği Ece Bar’ın restoran müdürü. Ece Aksoy mekânını Etiler’den Arnavutköy’e, Kuruçeşme ve sonra Beyoğlu’na taşıdıkça onunla birlikte bu yerlerde ‘esnaflık’ yaptı. Mekânlarında Pakize Suda’dan Sezen Aksu’ya sahneye çıkmayan kalmadı. Bunca yıl içinde elinden yüzlerce garson, komi, barmen, şef geçti.
Bugüne kadar yeme-içme sektörünün etkilendiği çok dönem görmüşsünüzdür herhalde...
Ne ekonomik krizler, ne dönemler... Hatta Gezi olayları bile çok etkili olmuştur sektör üzerinde.
Ama...
Ben hiç böyle bir dönem görmedim, yakınından bile geçmedi. Üç ay zaten kapalı kaldık. Tam belimizi doğrultacağız, saat ‘22.00’de kapanma tedbiri geldi. Sonra tamamen kapama.
Bu işin ‘dükkân’ kısmı. Peki çalışanların durumu nasıl?
Anlattığım süreç içinde 12 kişiden üçe düştük. Maaş alamıyoruz.
Çok önemli kadın. 1991’de çıkardığı “Abone”, 90’larda Türk pop patlamasının miladı kabul ediliyor.
Sonrası da geldi, “8.15 Vapuru” falan...
Ama sen tut, tam 29 yıl sonra, “Ayıp Şeyler” diye bir rap şarkısı yap.
Üstüne klip çek, yayın tarihini de 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü’ne denk getir.
Ve dünyanın en cinsiyetçi mesajlarını ver:
“Açarsan mahremini içeri girer işte öyle... Dik dur ahlaklı ol ki seni hak ettiğin gibi sevsinler...”
Hiç öyle bir kadın değil, belki niyet de iyi ama amacının ne olduğu anlaşılmayan, kafası karışık, saçma sapan bir şarkı. Kadına şiddete dikkat çekeceğim diye bir darbe de kendisi vurmuş.
Ne kendisinden beklenmeyecek, ne kör gözüm parmağına bir şey bu yaptığı...
AVM’lerde yemek yeme görüntülerine denk geldiniz mi?
Restoranlardan sadece paket servis alınabiliyor ya... Önlerinde masa-sandalye yasak.
Millet almış paketini, yayılmış orada restoranın önüne, maskeler fora, dip dibe piknik yapıyor.
Diyelim ki evde oturmayı beceremiyorsun. İlle de çıkacaksın... Açık havada sosyal mesafeli bir sürü yer var. Ama yok, sen ille de AVM’ye gideceksin...
Hadi diyelim üç günlük yoldan aç biilaç geldin, mutlaka oradan yemek alman lazım...
Alıp paketi, açık havaya çıkıp müsait, mesafeli bir yerde yiyemiyor musun?
Zaten çoğunun önünde alışveriş torbası yok. Yani bir ihtiyacını gidermek, alışveriş için de gelmemiş.
Türkiye’nin “Deli Deli Açıklamalar Kraliçesi” seçilse ilk 5’e kimler girer? Mekânın sahibi belli:
Yıldız Tilbe.
Ya diğer dört? Yaş kontenjanından Aleyna Tilki? Heyeti umumiye kontenjanından Bülent Ersoy? Ana-kız kontenjanından Müjde Ar?
Ben buraya İrem Derici’yi de koyardım.
Üstelik farklı bir kategoride: “Çalışılmış delilik”.
Biraz şöyle: Delilik ama hedef kitlesi belli, mesaj net, sonuçları ve etkileşimi raporlanabilir, viral görünse bile sosyal medyada yürüyecek şekilde önceden tasarlanıp hazırlanmış.
Sanki bir “reklamcının elinden çıkmış delilik” gibi.
◊ Bir müzisyen için hangisi daha klas: Abbey Road’da Londra Filarmoni’yle kayıt yapmak mı, Rusya’da St. Petersburg Filarmoni’yle kayıt yapmak mı?
- St. Petersburg. O karamsar hava, o ciddiyet... Onun verdiği lezzet Londra’da çıkmaz. Londra’da dünyanın her yerinden gelmiş insanlar vardı orkestrada. Buna mukabil bak Los Angeles Filarmoni de ilginçti. Geleneksel Amerikan caz lezzeti... 1950’leri, Frank Sinatra’yı soluyorsunuz. Köşedeki o taburede Nat King Cole oturmuş mesela.
◊ Hangi cazcı seni daha çok etkiledi: Bill Evans mı, Tony Bennett mi?
- Bill Evans. Ondan başka yok. 89 albümünün hepsi vardır bende. Prag Filarmoni ile “To Bill Evans” (Bill Evans’a) diye albüm bile yaptım.
◊ Müziğe 6 yaşında İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda başlıyorsun ama ilk albüm “Hands and Lips” 34 yaşında geliyor. Geç mi, erken mi?
- Hiçbir zaman geç değil, çünkü hiçbir zaman bir albümü yapmış olmak için yapmadım. Mayanın tutması, kıvama gelmesi önemli. Yoksa 25’imde de yapabilirdim.
Bir süredir ekranlarda olmayan sunucu Öykü Serter’in yasak aşk itirafı sığ magazin gündemine tsunami gibi çarptı.
Serter, Armağan Çağlayan’ın YouTube programı “196Sekiz”de evli bir erkekle uzun süre birliktelik yaşadığını anlattı:
“Bir yuvam olsa, keşke bir çocuğum olsa diye hayal kurmuş genç bir kadındım ve çok âşık oldum.”
Buraya kadar bir şey yok. Son derece makul ve masum bir istek.
Ama zurna şurada zırt diyor:
“Medeni durumu beraber olmaya müsait olmayan biriyle çok uzun süre birlikteydim. Ama yuva yıkan kadın değilim. Zaten uzun süre önce çözülmüş bir yuva vardı. Benden önce defalarca yaşanmış ilişkiler vardı.”
Galiba “yasak aşk” yaşayanların ortak savunma cümlesi bu: “Zaten uzun süre önce çözülmüş bir yuva vardı.”
Yani ne demeye getiriyorlar? Aslında şunu: Ben hiçbir şeyin olumsuza gitmesinden sorumlu değilim. Hiçbir vebalim yok. Ben olmasam da o ilişki zaten bitmişti...”
Berrak Tüzünataç’ın çok konuşulacak pozları
2010’ların başında Ukrayna çıkışlı Femen grubu vardı. Kadın meselelerine dikkat çekmek için dünyanın çeşitli yerlerinde ses getiren üstsüz eylemler yapıyorlardı. İşte Berrak Tüzünataç’ın bu yaptığı da biraz onu anımsatıyor.
Berrak Tüzünataç yüzü, boynu, kolları ve göğsünün her yerine çeşitli büyüklüklerde “Bla bla bla” (falan filan) yazarak Instagram’da paylaştı.
Bir değil, iki değil, peş peşe çok tartışılacak üç kare.
Aslında fotoğraflar öyle bir kadrajlanmış ki derin dekolteli bir kıyafetten fazlası yok.
Peki neden çok tartışılacak? Çünkü aynı zamanda direkt nüdizme gönderme yapan, çıplaklığı çağrıştıran pozlar.
Paylaşımların altında yaptığı İngilizce açıklamada bunun sanatçı arkadaşları Burcu Karademir ve Esra Gülmen ile yaptığı ortaklaşa bir çalışma olduğunu yazmış.
“Bedenlerimiz üzerinde lüzumlu lüzumsuz konuşmaya hakkınız yok” gibisinden feminist bir mesaj vermeye çalıştığını tahmin ediyorum.
Artık isimlerini eskisi kadar sık duymasak da hatırlarsınız, 2010’ların başında Ukrayna çıkışlı Femen grubu vardı. Kadın meselelerine dikkat çekmek için dünyanın çeşitli yerlerinde büyük ses getiren üstsüz eylemler yapıyorlardı.
İşte Berrak Tüzünataç’ın bu yaptığı da biraz onu anımsatıyor.
Femen’in biraz daha güvenli sularda (çünkü sokakta değil, sosyal medyada), biraz daha sınırlı (çünkü tam limitte bir kadraj yapılmış) hali gibi.
Sansasyonel mi? Evet.
Dikkat çekici mi? Sonuna kadar.
Ama benim kadın bedenini kullanarak kadın bedeni hakkında mesaj verme ikilemiyle hep bir düz mantık sorunum olageldi.
Orada ince bir espri varsa da bu düz mantık nedeniyle hep ıskalıyorum.
Gelin biz zarfa takılmayalım, mazrufa bakalım. Yani bu işin mesajına.
Orada da kafam karışık. Madem topluma bir mesaj vermek istiyorsun, açıklamasını niçin İngilizce yapıyorsun?
Acaba biz mi üstümüze alınıyoruz, haybeye havanda su mu dövüyoruz? Belki de mesaj Britanya toplumuna...
Dr. Mehmet Öz: İleride Türkiye’de de hizmet vermeyi planlıyoruz
Donald Trump, yazarımız Mehmet Öz’ü Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi üyeliğine atayacağını duyurdu.
29 kişilik bu konsey, Amerikalılar için sağlıklı beslenmeyi ve fiziksel aktiviteyi teşvik eden bir danışma komitesi.
Mehmet Öz’ün buraya seçilmesindeki en önemli etken, 2003’te kurduğu HealthCorps Sağlık Vakfı. Bu vakıfta imkânı olmayan öğrencilerin fiziksel ve zihinsel sağlıklarını geliştirmek için çeşitli programlar hazırlıyor, onlara eğitim vermesi ve akıl hocalığı yapması için enerjik, yeni üniversite mezunlarını istihdam ediyor.
Ünlü Türk kardiyolog, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “HealthCorps, ABD’de öğrenci sağlığına odaklanmış en büyük vakıflardan biri. İleride Türkiye dahil farklı ülkelerde de hizmet vermeyi planlıyoruz.”
Siz ne emojisi istersiniz?
Her türlü polemiğin altına çekirdek yeme fotoğrafıyla birlikte “Falancayla filancanın kavgasını izliyorumdur” diye caps’i yapıştırıyoruz.
Türkler için “çekirdek yeme emojisi” çıksa artık...
İtiraf ediyorum, ben de çok kullanırdım.
Açıklama karnesi
İrem Derici eski sevgililerini kaçırıp bir eve tıkmak istediğini, onlarla ilişkisi çoktan bitmiş olsa da kollarında güzel bir hatun gördüğünde kıskançlıktan kudurduğunu açıklamış: “Hayatlarını benimle bitirmiş olmalılar.”
· Samimiyet: 9
· Komiklik: 10
· Hakkaniyet: 1
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