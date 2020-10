Benim ev halim PTT: Pijama-Terlik-Televizyon

Gündemden içimiz daralıyor bazen. Ne pandemisi bitti, ne iklim krizi, ne kadın cinayeti, ne siyasi gerilimi... Ciddiye alacak yerlerimiz ağrıyor. Neyse ki imdadımıza insani haller yetişiyor. “Anı yaşamak” derler ya, biz fukaralar da iki kıkırdayıp böyle “an”ı unutuyoruz.

◊ Can Yaman’ın gece kulübünde uyuyakalması

İddia o ki Ortaköy’de bir gece kulübünde eğleniyor, o sırada bir kızla flört etmeye başlıyor. Fakat kapıda paparazziler var... Diyor ki “Aynı anda çıkmayalım, sen önden çık, sonra buluşuruz.” Kız çıkıyor. Kapıda bekleyen gazetecilere “Bu akşam yeni tanıştık” diyor.

Ama Can yok... Bekle, bekle çıkmıyor. Meğer içeride uyuyakalmış.

A) Siz kızın yerinde olsanız n’aparsınız?

B) Can Yaman ne yapmaya çalıştı?

A’nın cevabı basit: Engellersin, bir daha telefonlara bile çıkmazsın. Ha sırf Can Yaman’a istisna yapmak istiyorsan, o ayrı.

B’nin cevabı daha karmaşık: Birkaç olasılık var...