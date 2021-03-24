Aşı tereddütçülüğü hafifledi sanki biraz?

Demet Akalın, bugüne kadar hep desteklediği yeni nesil ünlü popçu Aleyna Tilki’yi eleştirdi.
Kaçırdıysanız çok bir şey kaybetmediniz, hemen özetleyeyim.
Demet dedi ki:
Dünya starı olacaktı, bebe dizisinde oynuyor.
Aleyna dedi ki:
Dünyaca ünlü ekiple çalışıyorum.
Demet dedi ki:
Kızım Hıra bile seyretmiyor.
◊ Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere âşık olamamak mı her aşkınızın kötü bitmesi mi?
- İkisi de birbirinden beter... Vazgeçtim yok yok, her aşkın kötü bitmesi daha beter. Çünkü insanın yıpranmaktan artık ne kimseye güveni ne de inancı kalır. Kimseye âşık olamamak da çok kötü tabii ama en azından âşık olmadan da sevebilirsin. Olmaz mı ya, olur bence.
◊ Affetmek mi unutmak mı?
- Unutmak bir koruma kalkanı. Vücudumuzun kendini korumak için geliştirdiği bir refleks gibi. Affetmekse olgunluk gerektirir. İnsanı kökünden rahatlatıp o konudan arındırır. O yüzden mümkünse affetmek, affedip yoluna devam etmek...
◊ Bir insan için hangisi daha ağırdır? İhaneti bilip de susmak mı, habersiz yaşamak mı?
- Bilip de susmak. Habersiz yaşamak da çok üzücü ama en azından habersizsin, mutlusun, hâlâ bir inancın ve güvenin var. Bilip de belli sebepler yüzünden susmak çok ağır. İnsanın inancını, güvenini, neşesini, her şeyi alıp götürür.
◊ Aşkın karşıtı: Nefret mi kayıtsızlık mı?
İnsanlık yakın tarihte gördüğümüz en büyük belayla baş etmeye çalışıyor: Korona.
Dünya savaşlarından beri böyle büyük felaket yaşamamıştık.
Yerkürenin şu anda en kudretli ülkesi ABD, Vietnam bozgununda 60 bin kayıp verdi, koronada 500 bin.
Oradan hesaplayın.
Dünya ekonomisi küçüldü, küçülüyor.
Anlı şanlı havayolu şirketleri, turizm zincirleri, sigorta-sağlık sistemleri battı; batmanın eşiğinde.
Gezegenin her yerinde bir küçük soluk için çırpınıyor insanlar yoğun bakımlarda.
Sahnede Sezen Aksu. Yanında sazendeler.
Bardan tek buzlu bir ‘kırmızı viski’ istiyor ve başlıyor programa: “Bas bas paraları Leyla’ya / Bi’daa mı gelicez dünyaya”...
İki şarkı söylüyor, arada durup durup bu nakaratı giriyor. Şarkı verdiği, yetiştirdiği, sözünün geçtiği kim var kim yoksa toplamış mekâna: Aykut Gürel, Cihan Okan, Levent Yüksel, Işın Karaca, Emel Müftüoğlu, Emre Altuğ... Sezen Aksu bar şarkıcısı mı? Yoo.
Ama mekân, yakın arkadaşı Ece Aksoy’un yeri: Kuruçeşme Ece Bar. 2000’in ekim ayı.
Sırf arkadaşına kıyak olsun, mekân şenlensin diye beş kuruş almadan yapıyor programını Kuruçeşme Ece Bar’da. O zamanlar Önder Fırat’la sevgili. Önder Bey en ön masaya kurulmuş.
Sahnede Sezen ve ‘Sezengiller’ olunca varın geri masaları siz düşünün: Ülkenin en zengin, en popüler, en başarılı futbolcuları, sanatçıları, işinsanları, sosyetikler, rantiyeler...
ALMANLARIN, FRANSIZLARIN BU ŞATAFATA PARASI YETMİYORDU
Türkiye’de oksijen oranının en yüksek olduğu yer Kazdağları.
Ülkemizin akciğeri.
Memleketimizi korumayla ekonomik katkı arasında sıkışıp kaldığımız cennet parçası.
Hani denizlerimiz için “mavi vatan” diyoruz ya... İşte bu da “yeşil vatan”.
Buradaki altın madenciliğinin yarattığı tahribat kamuoyunu uzun süre meşgul etmiş, protestolar düzenlenmişti.
Hatırlarsınız, daha iki yaz evvel...
Aslında tamamen aklıselime teslim edilmesi gereken, teknik bir konu.
Ama nasıl becerdiysek, bunun üzerinden bile kamplaşmayı başarmıştık.
Deniz Seki “Savaş ve Aşk” adında yeni bir şarkı çıkardı. Fakat şarkısından çok yeni imajı konuşuluyor.
Buse Tirman’ın çektiği fotoğraflarda bambaşka biri var karşımızda.
Acayip fitleşmiş, hatta tipi, yüzü bile değişmiş.
Yeni fotoğraflarında bir “afet” var karşımızda.
İnsan Nasreddin Hoca’ya bağlıyor: Deniz buradaysa Seki nerede? Seki buradaysa Deniz nerede...
“Eski hüzünlü, kilolu Deniz’den çok sıkılmıştım. Pandemi ortamında üretmek de içimden gelmedi. Ben de biraz kendime yatırım yaptım” diye açıklıyor bu değişimi.
Şeyda Coşkun’la çalışıp 20 kilo vermiş. Yüzüne-gözüne bazı küçük dokunuşlar yaptırmış.
Fakat bu kadar da değişim mümkün mü?
◊ Bir kadın, boşanınca soyadını neden değiştirmez? Alışkanlık mı, devamlılık mı?
- Birkaç nedeni var. Birincisi, sanat hayatımda kullanmaya başladığım bir isim olması. İkincisi, kızımın soyadıyla aynı olması. Üçüncüsü, sanat hayatımda önemli bir yeri olan hocam, aynı zamanda kayınpederimin soyadı olması...
◊ Uçaktan indiniz... Japonya mı daha şaşırtıcıydı, 17 yıl sonra temelli döndüğünüz Türkiye mi?
- 1981 senesi, İstanbul’dan Tokyo’ya gidiş macerası... Karaçi-İslamabad-Pekin-Tokyo... Pakistan Havayolları ile. Tokyo, o zamanın en yeni, en teknolojiye hakim, en zengin şehri olarak büyük bir şok yaşatmıştı. Ama canım ülkemi hiçbir yerle mukayese etmem. O yüzden büyük değişim geçiren ülkem bana daha şaşırtıcı gelmişti.
◊ Tokyo’da yabancı öğrenci kabul etmeyen Güzel Sanatlar Akademisi’nin kapısını aylarca aşındırdınız ve okulun ilk yabancı öğrencisi oldunuz. Azim mi, inat mı?
- Biliyor musun, her ikisi de.
Kerem Bürsin’in YTÜ Ödül Töreni’nde yaşadığı skandal sonrası olayın müsebbibi sunucu Bay J özür diledi ama biraz zor bence.
Başka biri için belki daha kolay böyle bir hatayı unutturmak.
Ama işi “sunuculuk” olan biri için kendi sunduğu gecede, “davetin starına saldıran kişi” olarak hatırlanacak.
Konuyu kaçıranlar için tam Kerem Bürsin konuşmasını bitirip sahneden iniyor, Bay J arkasından “Kerem Bey zor şartlarda çalışıyor. Gözleriniz dolacak ama geçen yıl bölüm başına 120 bin TL alarak çalışmaya devam etti” diye bağırıyor.
Bir daha hangi sanatçı Bay J’nin sunduğu bir organizasyona katılmak ister ki?
Farah Zeynep Abdullah anında tweet attı mesela: “Kerem’e yapılan ne kadar ayıp ya”...
Bu olaydan sonra organizatörlerin de bakışı değişecektir Bay J’ye...
Özür konuşması da bir tuhaf.
İzlediğimiz birçok dizi ve filmin çekildiği ve onlarda oynayan ünlülerin kendilerine ‘mahalle’ bellediği meşhur Cihangir semti aslında iki cadde ve onları birbirine bağlayan 4-5 küçücük sokaktan ibaret.
Gazetelerde okuduğumuz ‘el ele görüldüler’, ‘arkadaşlarıyla buluştu’ gibi haberler de buraya serpiştirilmiş mekânlarda cereyan ediyor/ediyordu.
Semtin pandemideki halini görmek için bu iki anacaddeden Akarsu Yokuşu’nun başladığı Firuzağa Camisi’nin önündeyiz. Caminin etrafındaki mekânlardan hiçbiri kapanmamış. Çeşme Kafe, Cafe Firuz, Elvan Pastanesi ve Kardeşler Kebap yerli yerinde. Kardeşler’i açık görmekten bilhassa mutlu oluyorum. Muhteşem kelle paça çorbası vardır ama gerçekten güzel mi, sabahın beşinde eğlence dönüşü mü öyle geliyor insana, orası biraz karışık...
Firuzağa’dan Akarsu Yokuşu Caddesi’ne giriyoruz. 250 metrelik caddenin sağ tarafında sırasıyla Riko Teras, Smyrna, Rose Marine, Hayat Restaurant ve Journey var. İnanılır gibi değil: Hepsi açık ve tıklım tıklım.
Maskeler olmasa sanki salgın hiç uğramamış gibi... Masalarda oturanlar, kaldırımda ikili-üçlü ayakta takılanlar, motosikletler, scooter’lar, köpek gezdirenler, yürüyüş yapanlar, puset ittirenler... Sokak klarnetçisinin çaldığı ‘Hasretinden Yandı Gönlüm’ şarkısı yankılanıyor bütün caddede.
İçlerinde en çok semtin simgelerinden Smyrna için seviniyorum. Kapandığı dedikoduları yayılmıştı. Fakat 17.52 itibariyle hiç yer yok. Ta caddenin en sonundaki Journey’de bir masa bulup atıyoruz kendimizi.
Boşluklarına mı geldi bilmiyorum ama ateş ölçen, HES kodu soran olmadı.
Karahan Çantay: 1995 Türkiye “erkek güzeli”.
Aradan çeyrek yüzyıl geçmiş, artık kullanmıyoruz bu “erkek güzeli” lafını. Onun yerine “best model” falan diyoruz. Allah’tan aynı dönem bu isimde bir şarkı yapmış da kayıt altına almış Sezen Aksu: “Seni pamuklara sarmalar sararım”...
Karahan Çantay’a neden bu kadar üzüldük?
Bir kere adı üstünde:
“Erkek güzeli.”
İnsan ayrımcı davranıyor, yakışıklıya/güzele nedense daha bir kıyamıyor, en baş sebep bu galiba.
Televizyon-dizi sektörünün formülü gibi:
Ağlarken de, gülerken de, bağırıp, savaşıp sevişirken de... Güzele daha çok yakıştırıyoruz bu halleri. Ona ilgimiz kabarıyor, onu takip ediyoruz, ona reyting sağlıyoruz. Ama bizim “erkek güzeli”mizin ölüm biçimi de trajik.
Bazı özel insanlar var ki sadece yaşarken değil vefatlarıyla bile birleştirici rol oynuyor, toplumun bütün kesimlerini hürmet ve iyi temenniler etrafında bir araya getiriyor.
Barış Manço gibi. Kemal Sunal gibi. Zeki Müren gibi. Adile Naşit, Münir Özkul gibi.
Ne mutlu Rasim Öztekin’e. Ne güzel yarattı yine aynı iklimi. İnsanlara bunu tekrar yaşattı.
Ne mutlu bize. Böyle bir sanatçımız olmuş.
Bazı insanların görmekten yoksun kaldığı güzellik de bu işte.
Mesela Özdemir Erdoğan. Kafayı Zeki Müren’e taktı biliyorsunuz.
Çeyrek yüzyıl önce ölmüş insanı ülkemize zarar vermek için meydana getirilmiş bir proje olmakla suçladı en son.
Ceren Hindistan, Sofia Vergara gibi kadın.
“Bayan Popo” lakaplı Sevtap Parman’ın varisi olarak gösteriliyor.
Allah bir göz vermiş, siroz eder insanı. Maldivler gibi, seyret seyret demlen.
Zaten Maldivler’de tatildeyken patlattı açıklamayı.
Bir takipçisi, “Bilerek mi zengin sevgili seçiyorsun, yoksa öyle mi denk geliyor?” diye sorunca, “Fakiri ne yapayım?” cevabını verdi.
Ah be Ceren’im Maldiv’im, sen hiç anlamamışsın olayı.
Sandığının tam aksine, fukaranın başka şeyi olmadığı için aşkı daha kuvvetli, daha kıymetli aslında.
◊ İmkânınız olsa hangi şefle sohbet etmek isterdiniz: Şef Auguste Escoffier mi Marie-Antoine Careme mi?
- Tabii ki Escoffier Usta ile. Onun engin yemek deneyimlerini dinlemeyi kim istemez?
◊ Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı et mi, deniz mahsulleri mi?
- Deniz mahsulleri. Beslenme uzmanlarının balık yiyin diye verdiği tavsiyelere bakmayın siz. Denizde ne ararsan var. Cıvası, ağır madeni, plastiği, çeri çöpü... Ateş ve üstünde kırmızı et her zaman favorim.
◊ Yemeyi sevdiğiniz kadar pişirmeye de var mısınız: Kime yemek pişirmek isterdiniz Brigitte Bardot mu Marilyn Monroe mu?
- İkisine de istemem. Yakından tanımıyorum ama yemek yeme keyiflerinin olacağını sanmıyorum. Brigitte hastalık derecesinde bir hayvan dostu. Et yemediğini biliyorum. Marilyn de 24 saat kafası bulanık olduğu için yemekle arasının pek iyi olmadığını sanıyorum. En iyisi birisi sağıma, birisi soluma otursun, ben onları seyrederek yemeğimi yiyeyim...
Hadise, Murat Boz ve Kerimcan Durmaz sözleşmiş gibi aynı anda şarkı çıkardı. “Aslında ben önce, ben daha önce” falan diyorlar ama bize ne bu ayrıntılardan? Üçü de güzel; tıklayınız, dinleyiniz, eğleniniz.
Fakat bu çakışma ilginç bir centilmenliğe de sebep oldu.
“O Ses Türkiye”nin sevilen partnerleri Murat Boz ile Hadise’nin birbirlerinin şarkılarını paylaşmalarında şaşıracak bir şey yok.
İlginç olan, Demet Akalın’ın arasının nane olduğu Kerimcan Durmaz’ın şarkısını paylaşması.
Ünlü fenomenin müstehcen görüntüleri ortaya dökülünce Akalın tepki göstermiş, Durmaz’ı arkadaşlıktan çıkarmıştı.
İş o kadar sertleşmişti ki Ben Fero’nun şarkısındaki “G.t olana yok dost, yok arkadaş” sözleri sarf edilmişti.
Bunca zamandan sonra aralarında bir iletişim oluştu mu, bilinmiyor.
Türkiye’nin en ünlü meydanı Taksim. En bilinen caddesi de yine bu meydandan başlayan İstiklal.
Bugünkü konumuz Sıraselviler Caddesi ise İstiklal’in küçük yancısı.
Sıraselviler’e ‘yancı’ diyorum ama durduk yere değil. Boyu güdük. Hepi topu 300 metre.
Ama ne demişler? “Asıl boyu kısa olandan korkacaksın.” 100 yılda o 300 metreye kent hayatı açısından neler sığdırdı neler...
100 yıllık küçük bir kent gezisine hazırsanız sizi hemen caddenin başlangıç noktasına, Taksim’e alayım...
Eğer karnınız açsa önce onu bir halledelim. Saatin kaç olduğunun hiç önemi yok. Eğer yolunuz Sıraselviler’e düştüyse dünyanın pek az kentinde sahip olabileceğiniz bir lükse sahipsiniz: haftanın her günü, 7x24 açık ve harıl harıl iş yapan fast food’cular.
Bambi’yi gözü kapalı tavsiye ederim. Türkiye’nin gerçek anlamda ilk fast food mekânı. 1974’te açıldı. Dilli-kaşarlı tostu efsane. Pandemide de açık ama sadece kısıtlı alanda servis yapabiliyor. Öncesini bilenler için biraz hüzünlü. Sabahın 5’i, 6’sı, 7’sinde bile bütün masalar dolu olurdu. Hiç tanımasanız da yan masayla arkadaş olup “Siz neredeydiniz?” diye o gece gidilen mekânların hali sorulur, kıyaslaması yapılır, bir sonraki hafta sonu birlikte planlanırdı.
200 VAKA:
Sinop’ta bir kadının altı günde 41 ev ziyaret ederek korona bulaştırdığı insan sayısı... Bütün köy karantinada.
YÜZDE100:
Sinovac aşısının üçüncü faz denemelerinde ortaya çıkan “hastaneye yatmayı engelleme” oranı... Türkiye’nin de kullandığı bu aşıyı olanlar hastalansa bile hastanelik olmuyor.
23 KİŞİ:
İzmir-Konak’ta yüksek müzik sesi gelen bir yere yapılan baskında ceza kesilen insan sayısı...
Mekân bir gece kulübüymüş, içeridekilere toplam 145 bin lira ceza kesildi.
İstanbul’da kafe ve restoranlar kısıtlı şekilde de olsa aylar sonra açıldı.
Bazı dükkânlar kararın açıklandığı gün temizlik ve açılış hazırlıkları yapmaya başlamıştı bile.
Bugün-yarın da biraz öyle, deneme-yanılmayla geçer gibi görünüyor.
Elbette herkes sevdikleriyle, arkadaşlarıyla buluşmayı özledi.
Bir yerde oturup bir şeyler yiyip içmeyi iple çekiyor.
Aslında koskoca metropolde aylar sonra insanların “dışarıda” sosyalleşebileceği ilk hafta sonu bu cuma yaşanacak.
Kaç restoran ve kafenin yeniden açılabileceğini, “yeni normal”e nasıl adapte olduğumuzu, kurallara uyup uymadığımızı tam anlamıyla cuma anlayacağız.
Hava durumuna da baktım, cumartesi yağışlı ama cumayı parçalı bulutlu gösteriyor.
Burcu Çağrı diye biri var. Manken. Mankenliğinden tanımıyor olabilirsiniz, zaten 4 sene önce bırakmış. Ama Emre Altuğ’la ilgili iddialarından duymuşsunuzdur.
4 yıldır aşk yaşadıklarını iddia ediyor.
Durup dururken bir paylaşım yaptı, ortalık karıştı: “Gün geçtikçe çoğaldı bağımız, 4 senede. Seni çok seviyorum.”
Ortalık neden karıştı?
Çünkü biz Emre Altuğ’u manken ve oyuncu Çağla Şıkel ile hatırlıyorduk. Evlilikleri 4 yıl sürmüştü ama o aşktan geriye Uzay ve Kuzey adında iki çocukları kalmıştı.
Çağla Şıkel tek cümleyle çıktı işin içinden. “Beni ilgilendiren bir konu değil” dedi; polemiğe hiç girmedi ve geçti, gitti.
Burcu Çağrı ise paylaşımını sildi. Emre Altuğ’la aralarında ne konuşma geçti; neyi, nasıl hallettiler, orasını bilmiyoruz.
Yetmedi, iş derinleşti... Burcu Çağrı bu sefer “
◊ Oyuncu-sunucu, sosyolog... İletişim sosyolojisi yaparken kendinizi birden kamera karşısında buluyorsunuz. Merceğin
önü mü, arkası mı?
- Benim için zor bir soru. Şu anda önü... Ama bir gün neden arkası da olmasın tekrar?
◊ Hangisini daha şamata hatırlıyorsunuz: Ankara Tevfik Fikret yılları mı, Erasmus’la gittiğiniz Lille dönemi mi?
- İkisi de inanılmaz güzeldi ama Erasmus’la Fransa dönemi daha eğlenceliydi.
◊ Kütüphane yanıyor, ortaokuldan beri Fransızca konuşan biri olarak hangi seksiyonu kurtarırsınız: Fransız edebiyatı mı, Rus edebiyatı mı?
Aşı tereddütçülüğü hafifledi sanki biraz?
Ya beni teğet geçiyor, ilgimi de biraz kaybettim... Ya da bir dönem herkesin birbirine bir şeyler yolladığı o sosyal trafik daha az dönüyor artık.
Pandemide bütün sayılar artmıyor neyse ki. Arada mutlu eden sonuçlar da var.
Mesela yoğun bakımdaki hasta aynı hızda artmıyor.
Yani vaka sayıları katlanıyor ama artık daha az kişi yoğun bakımlık oluyor.
Buna sebep olarak 65 yüş üstü yüksek riskli grupta yapılan aşılama gösteriliyor. Bilmem siz de böyle bir şey fark ediyor musunuz:
Aşıyla ilgili böyle başarı sayıları geldikçe...
Aşı karşıtlığını bilemem ama en azından “aşı tereddütçülüğü” hafifledi sanki. Bunları ayırmakta fayda var çünkü ikisi tam aynı şeyler değil bence.
Aşı karşıtları bana daha sistematik, daha kategorik geliyor.
Aşı tereddütçüleriyse karşı olmadığı halde, “Böyle böyle şeyler dolaşıyor, bize chip mi takacaklar” diye bir tereddüte düşenler.
Ya beni teğet geçiyor, ilgimi de biraz kaybettim...
Ya da bir dönem herkesin birbirine bir şeyler yolladığı o sosyal trafik daha az dönüyor artık.
Aleyna’nın fikri değişir mi?
“Anneme, kendime ve kardeşime aşı yaptırmayacağım çünkü güvenmiyorum” diyen Aleyna Tilki hakkında soruşturma açıldı.
O süreç nasıl işleyecek, bilmiyoruz.
İyi örnek mi? Değil tabii.
Ama bana sorsanız Aleyna da bir aşı karşıtı değil, tereddütçü aslında.
En yakınları için endişeleniyor. Biri kardeşi, öbürü annesi. “Güvenemiyorum” diyor, daha ne desin?
Belki de aşılanan başka insanları gördükçe onun da kaygıları azalacak, fikri değişip ikna olacak.
Mağrurdan mağdura
Sevgililerinin hep zengin insanlar olması sorulduğunda “Fakiri n’apayım” çıkışıyla eleştirilen Ceren Hindistan, yine sosyal medyada yaptığı son açıklamayla herkesi tekrar ters köşeye yatırdı.
Kızın babası hakkında şiddet gösterdiği, parasını aldığı gibi yürek burkan iddialar öne sürdü.
İbre “mağrur” konumundan bir haftada “mağdur”a döndü bütün gönüllerde.
Şener Şen’in ev çıkışı
Koronaya yakalanıp uzun süre ortalıkta görünmemişti Şener Şen.
Gazeteci sokakta yakalamış.
Bırakır mı?
Ağzından bir cümle bile alsa altın değerinde.
Aklına ne gelirse soruyor.
Adana’da doğduğu tarihi evin bakımsızlıktan yıkılmak üzere olduğu iddiasını hatırlatıyor.
Şener Şen “Doğduğum ev değil, bir süre kirada oturduğumuz bir ev” diye düzeltiyor.
Bir cümle bile altın değerinde ya... Tekrar soruluyor: Peki evi satın alacak mısınız?
“Nereden çıktı şimdi? Yok almam” diye çıkışıyor tatlı tatlı Şener Şen.
Ama haklı değil mi? İnsan kirada oturduğu her evi sonra satın mı almak zorunda?
Bu konuyu o kadar önemsiyorsak belki kendisi değil de...
Toplum olarak binayı biz alıp “Şener Şen” müzesi falan yapsak.
Salda’daki defile
İnsanın Salda için yüreği pır pır ediyor değil gerçekten?
Gölde yapılacak ve 50 ünlü mankenin katılacağı Dosso Dossi 2021 Sonbahar-Kış defilesi akla hemen iki soru getiriyor.
Acaba 50 manken çok mu?
Herhangi bir tahribat, yığılma olur mu?
Neyse ki bütün faaliyetlerin yetkililerin gözetiminde yapılacağı duyuruldu.
NASA Mars’ta araç gönderdiği yerin dünyada en çok Salda’ya benzediğini açıklayınca popülerliği katlanıyor bölgenin.
Amaç su kaynaklarının tahribatına dikkat çekip mesaj vermek.
Gelen haberler arasında çekim için platform döşenip döşenmeyeceğinin henüz belli olmadığı vardı bir de.
Umarım öyle bir şey yapmazlar.
Zaten oranın bütün özelliği o doğal kumu, renk, o temas değil mi?