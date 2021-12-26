5 başlıkta 2021 kent hayatı

SMA, tedavisi çok pahalı bir hastalık. Yurtdışında yapıldığından her şey dövizle. Herhangi bir ailenin tek başına altından kalkması imkânsız. Bu yüzden kampanyalar yürütülüyor. Kurların düşmesi belki de en çok SMA’lı bebeklere yarayacak. Mesela 5 yaşındaki Duru’nun kampanyası bir gecede ilerledi, biletler alındı, Dubai’ye gidiyor.

Ne yalan söyleyeyim, SMA hastalığından bundan 2 yıl önce bu illete yakalanmış bebekler için başlatılan kampanyalardan sonra haberim oldu. Omurilikteki sinir hücrelerini etkileyip hareket kabiliyetini yok eden nadir bir kas hastalığı.

Dünyada görülme oranı 10 bin kişide bir. Türkiye’de oran daha yüksek: 6 binde bir.

Tedavisi çok zor bir hastalık.

Daha doğrusu tedavi zor değil, bebeğe altı üstü yarım saatlik bir serum bağlanıyor ama bu serumlar çok pahalı.

Çocukların tedavi için ya Dubai’ye, ya Almanya’ya ya da ABD’ye gitmesi gerekiyor.

Ve rakamlar milyonlarla ölçülüyor.

Daha önce farklı SMA kampanyaları yürüten gönüllüler en sonunda bir araya geldi ve “Elim Sende Platformu”nu kurdu.

Bu bir dernek ya da vakıf değil.