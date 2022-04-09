ZEYTİNPARK PUSLU KALMASIN

BU kentte ne zaman yeşil alanların korunması gündeme gelse cümle içinde istisnasız Zeytin Park geçer.
Hele ki kürsü konuşması yapılıyorsa yaldızlı metinlerde mutlaka şu cümleler vardır: Zeytin Park bu kentin akciğeri. Bu alana daha fazla sahip çıkmak lazım...
Bu sözleri vatandaş söylese hiçbirimize abes gelmez.
Amaaa bütçesi ve yetkisi olan kurumlar bu cümleleri söyleyip geri çekilince inanın o cümlelerin hiçbir samimiyeti kalmıyor.
Bildiğim kadarıyla Zeytin Park’la ilgili bütün yük Antalya Ticaret Borsası’nın üzerinde.
İlgili kamu kurumu, meslek odası, sivil toplum kuruluşu temsilcileri Zeytin Park’ı konuşma metinlerine almaktan başka ne yapıyor bilmiyorum.
Mesela Antalya Valiliği, Büyükşehir, ilçe belediyeleri, dernekler, vakıflar bu alanın korunması, desteklenmesi, tanıtılması için bugüne kadar somut bir adım attı mı?
Yoksa herkes, “Nasıl olsa alanı koruyan, kollayan var” deyip kenara mı çekildi.
SOMUT ADIM ATIN
Kaç tane kurum bu alandaki zeytinlerden üretilen ürünlerden satın alıyor, tanıtımını yapıyor.
Ziyaretlere giderken çiçek, çikolata satın almak yerine Zeytin Park ürünlerini tercih ediyor.
Madem Zeytin Park hepimiz için çok önemli, o zaman konuşmaktan daha fazlasını yapalım.
Hatırlayın, biz gelip geçici bir organizasyon olan EXPO 2016’ya bile Zeytin Park’tan daha fazla sahip çıktık.
Resmi yazışmalarda dahi EXPO 2016 logosunu kullandık.
Tüm kenti afişlerle, pankartlarla donattık.
Neden aynı şeyi Zeytin Park için yapmayalım?
Bu alanı önce Antalya’ya sonra tüm Türkiye’ye tanıtmalıyız.
Basın toplantılarını, özel davetleri bu alanda yapalım.
Günden güne bu alanın bilinirliğini artıralım.
Daha da önemlisi bu alan için ortak bir bütçe oluşturalım.
Aksi halde Zeytin Park’ın geleceği hep puslu kalır...
BU KADARINA DA PES
EDİTÖR arkadaşımız Pelin Gel’in hazırladığı, “Mezarlık fareleri” haberi önüme ilk geldiğinde önce inanmak istemedim. Çünkü bir insanın 4 TL’lik kazanç için mezar taşını çalması korkunç bir şeydi. O haberi okuduktan sonra evimin kapısını, penceresini 2 kez kontrol edip yatıyorum. Bence siz de öyle yapın...
UCUBE GİBİ DİREK
FOTOĞRAFTAKİ paslı direk Düden Park’ın tam ortasında. Her gün yüzlerce turist otobüsünün geçtiği bir noktada çirkinlik abidesi olarak resmen insanın gözünü kanatıyor. Üstelik üstünde Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ismi ve logosu da var. Hiçbir yönetici bunu görmüyor mu yoksa görmek mi istemiyor anlayamadım!
İYİLİK BULAŞICIDIR
TURİZMCİ Tolga Cömertoğlu, başlattığı ve sürekli hale getirdiği iyilik hareketleriyle tüm kentin ‘Tolga ağabeyi’ olmayı başardı. Bana göre gülmek gibi iyilik de bulaşıcı. O yüzden Tolga Bey’in farklı alanlarda yaptığı yardımlar herkese örnek oluyor. Antalya da paylaştıkça güzelleşiyor...
ZEYTİNPARK PUSLU KALMASIN
BU kentte ne zaman yeşil alanların korunması gündeme gelse cümle içinde istisnasız Zeytin Park geçer.
Hele ki kürsü konuşması yapılıyorsa yaldızlı metinlerde mutlaka şu cümleler vardır: Zeytin Park bu kentin akciğeri. Bu alana daha fazla sahip çıkmak lazım...
Bu sözleri vatandaş söylese hiçbirimize abes gelmez.
Amaaa bütçesi ve yetkisi olan kurumlar bu cümleleri söyleyip geri çekilince inanın o cümlelerin hiçbir samimiyeti kalmıyor.
Bildiğim kadarıyla Zeytin Park’la ilgili bütün yük Antalya Ticaret Borsası’nın üzerinde.
İlgili kamu kurumu, meslek odası, sivil toplum kuruluşu temsilcileri Zeytin Park’ı konuşma metinlerine almaktan başka ne yapıyor bilmiyorum.
Mesela Antalya Valiliği, Büyükşehir, ilçe belediyeleri, dernekler, vakıflar bu alanın korunması, desteklenmesi, tanıtılması için bugüne kadar somut bir adım attı mı?
Yoksa herkes, “Nasıl olsa alanı koruyan, kollayan var” deyip kenara mı çekildi.
SOMUT ADIM ATIN
Kaç tane kurum bu alandaki zeytinlerden üretilen ürünlerden satın alıyor, tanıtımını yapıyor.
Ziyaretlere giderken çiçek, çikolata satın almak yerine Zeytin Park ürünlerini tercih ediyor.
Madem Zeytin Park hepimiz için çok önemli, o zaman konuşmaktan daha fazlasını yapalım.
Hatırlayın, biz gelip geçici bir organizasyon olan EXPO 2016’ya bile Zeytin Park’tan daha fazla sahip çıktık.
Resmi yazışmalarda dahi EXPO 2016 logosunu kullandık.
Tüm kenti afişlerle, pankartlarla donattık.
Neden aynı şeyi Zeytin Park için yapmayalım?
Bu alanı önce Antalya’ya sonra tüm Türkiye’ye tanıtmalıyız.
Basın toplantılarını, özel davetleri bu alanda yapalım.
Günden güne bu alanın bilinirliğini artıralım.
Daha da önemlisi bu alan için ortak bir bütçe oluşturalım.
Aksi halde Zeytin Park’ın geleceği hep puslu kalır...
BU KADARINA DA PES
EDİTÖR arkadaşımız Pelin Gel’in hazırladığı, “Mezarlık fareleri” haberi önüme ilk geldiğinde önce inanmak istemedim. Çünkü bir insanın 4 TL’lik kazanç için mezar taşını çalması korkunç bir şeydi. O haberi okuduktan sonra evimin kapısını, penceresini 2 kez kontrol edip yatıyorum. Bence siz de öyle yapın...
UCUBE GİBİ DİREK
FOTOĞRAFTAKİ paslı direk Düden Park’ın tam ortasında. Her gün yüzlerce turist otobüsünün geçtiği bir noktada çirkinlik abidesi olarak resmen insanın gözünü kanatıyor. Üstelik üstünde Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ismi ve logosu da var. Hiçbir yönetici bunu görmüyor mu yoksa görmek mi istemiyor anlayamadım!
İYİLİK BULAŞICIDIR
TURİZMCİ Tolga Cömertoğlu, başlattığı ve sürekli hale getirdiği iyilik hareketleriyle tüm kentin ‘Tolga ağabeyi’ olmayı başardı. Bana göre gülmek gibi iyilik de bulaşıcı. O yüzden Tolga Bey’in farklı alanlarda yaptığı yardımlar herkese örnek oluyor. Antalya da paylaştıkça güzelleşiyor...