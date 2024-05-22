 Turizmin büyüsü Afrika’da

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Bu fuarların tamamı Avrupa’daydı.

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Antalya Turizm Fuarı (ATF) kurucusu Selçuk Meral’in imzasını taşıyan Afrika Turizm Formu ile bu sefer Mısır’da turizmi konuştuk.

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Şarm El-Şeyh’te gerçekleşen organizasyona 20’den fazla ülkenin turizm profesyoneli katıldı.

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Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Ahmed Issa, Yatırım ve Serbest Bölgeler Genel Otoritesi Başkan Yardımcısı General Yasser Abbas ve Güney Sina Valisi General Dr. Khaled Fouda Siddiq’in bölge turizmine ilişkin yaptığı önemli tespitleri dinledik.

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Organizasyonda elbette Türk turizmciler de vardı.

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Bunlardan biri de Rixos Otelleri Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince’ydi.

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Fettah Bey’le forum sonrası sohbet etme şansı da bulduk.

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Fettah Bey hem Türkiye hem de Mısır turizmiyle ilgili dikkat çekici tespitler yaptı.

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Bu tespitlerin bir bölümüne bugünkü ekonomi sayfamızda yer verdim.

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Yazıma ayırdığım bölümde ise işte şu detaylar var…





HER ŞEYİ GÖRÜYORUZ

“Bölgesinde, ülkesinde marka olmayan, dünyada da marka olamaz. Dolayısıyla biz kendi bölgemizde güçlüyüz. Bölgemizde potansiyelimiz, ilişkilerimiz var. Ayrıca bölgenin sadece eksik taraflarını değil potansiyelini de görerek değerlendirmek lazım. Ortadoğu özellikle Suudi Arabistan, Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn ve Mısır gibi ülkeler turizm alt yapısına yönelik çok büyük yatırımlar yapıyor. Ve şunu söylüyorum; burası alt yapı yatırımları tamamlanınca önümüzdeki 30-40 yıl dünyanın en iyi turizm altyapısına sahip bölge olacak. Biz şu anda yatırımların içinde olduğumuz için neyin döndüğünü çok net görüyoruz.

ÇİN BÖLGEYE GELMEYE BAŞLADI

Bölgede çok önemli hava yolu şirketleri var. Bunlar dünyada ilk 10’nun içinde. Katar, Emir ve THY. Bölgedeki çok iyi havalimanlarını ve potansiyellerini de bu işin içine dahil edebilirsiniz. Bunlar çok önemli işler. Yanı başımızdaki Hindistan dünyanın 3 numaralı ekonomisi olacak. Dünyanın 1 numaralı ekonomisi olacak Çin de bölgeye gelmeye başladı. Yani bölgede çok farklı gelişmeler var. Biz de kendimizi pozisyonlandırmak zorundayız. Elbette bölgedeki bu işleri tek başıma yapmıyorum, ortaklarla, devletlerle yapıyor, riskleri dağıtıyorum. Gece rahat uyuyor muyum? Uyuyorum vallahi.

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İSTANBUL YÜZDE 20’YLE TURİZM YAPIYOR

Türkiye potansiyelinin çok daha gerisinde turist alıyor. İspanya, Fransa, İtalya 200 milyon turist alıyor. Diğer taraftan Antalya tek başına bütün Mısır’dan daha fazla turist alıyor. Türkiye’nin müthiş bir altyapısı var. Ne yapmalıyız? Hedef kitlenin yapısını değiştirmek lazım. Daha çok kalan, daha çok harcayan turiste yönelmeliyiz. Mesela İstanbul, turizmde potansiyelinin yüzde 20’sini kullanıyor. Elbette büyük gelişmeler var. Antalya’ya bakın Kundu’da ne yol ne köprü vardı. Şimdi Türkiye’nin an başarılı, en karlı otelleri burada. Belek’te de muhteşem oteller var.

BAKAN BİZDEN BİRİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çok sevdiğimiz, takdir ettiğimiz sektörün içinden gelen bir arkadaşımız. Bizi çok iyi anlıyor, çok iyi işler yapıyor. Türkiye, şu anda dünyada en fazla reklam yapan ülkelerden biri. Bu yeterli mi? Elbette değil. Mesela Dubai, Las Vegas, Singapur, Barselona’nın web sitelerine girin şehirde kaç tane etkinlik var diye bir bakın. Ortalama 1500-2500 arası etkinlik var. Günde 4-5 uluslararası iş var. Mesele sadece deniz, kum, güneş değil. Mesele bunları tamamlayabilmek. Neden ülkeler dünya kupasına ev sahipliği yapmaya çalışıyor? Ülkesini tanıtmak istiyor. Türkiye çok iyi yolda ama her şey daha iyi olabilir.”

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Fettah Bey bölge turizminin geçmişini, geleceğini bir çırpıda özetledi.

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Tespitleri bana göre de çok önemliydi.

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Bu tespitlere ilişkin yorumlarımı ve Mısır turizmine ilişkin gözlemlerimi de ayrı bir yazıda tekrar ele alacağım…





NEDEN MISIR?

Organizasyon boyunca Selçuk Meral çok heyecanlıydı.

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Çünkü her anlamda üst düzey bir program vardı karşımızda.

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Selçuk Bey’e “Neden Mısır” diye sorunca şu yanıtı verdi:

BİRLİKTELİĞİN DÖNEMİ

“Bu önemli organizasyonu düzenlemek için Mısır’ı seçmemizin en önemli sebebi hiç şüphesiz Mısır’ın Afrika’nın dünyaya açılan en önemli kapısı olması. Bunun yanı sıra dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından bazılarına sahip olması da Mısır’ı seçmemizdeki en önemli sebeplerden biri. Bu potansiyeli değerlendirerek dünyayı Afrika ile buluşturmak istiyoruz. Bu önemli etkinlik ile tüm dünyanın dikkatini öncelikle Mısır’a ardından ana kıta Afrika’ya çekmek istiyoruz. ATF Türkiye ve ATF Egypt ile yeni pazarlar ve yeni vizyonlar kazanarak Afrika’yı, Avrupa’yı, Asya’yı kısacası tüm dünyayı harekete geçirebiliriz. Yeni dönem rekabetin değil birlikteliğin dönemi. Türkiye ve Mısır turizm çeşitliliği ve sürdürülebilir turizme verebilecekleri katkı ile dünya turizmini domine edebilir.”

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MISIR BENİ ŞAŞIRTTI…

Şarm El-Şeyh’le ilk kez tanıştım.

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Açık söylemek gerekirse kentle ilgili fazlasıyla ön yargılıydım.

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Ama daha havalimanında önyargılarım tuz buz oldu.

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Hem personelin nezaketi hem de havalimanının fiziki şartları çok çok iyiydi.

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5-10 sene önce bu kente gelenlere “Buralar hep böyle miydi” diye sordum.

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Değilmiş…

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Turizm dokununca Şarm El-Şeyh’in kaderi de değişmiş.

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Turizm büyüsü diye bir şey var.

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Buna bir kez daha inanmış oldum…