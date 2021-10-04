TURİZM YOKKEN ‘TARIM’ VARDI

Ancak pandemiden önce fuarcılık sektöründe yakaladığımız hareketi tamamen yok saymak, “Fuarcılık kim biz kim” demek de yanlış.
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Elbette Berlin, Dubai, Londra’da yapılan fuarcılıkla kıyaslama yapacak değilim. Böyle bir kıyaslama zaten gerçekçi olmaz.
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Ancak diğer taraftan da bu sektör içinden çıkan markalarımıza sahip çıkalım. Mesela o markalardan biri Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX).
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Bu yıl 20-24 Ekim tarihleri arasında 11’inci kez kapılarını açacak. Pandemi dönemi haricinde hiç hız kesmeden, her fuarda da çıtayı yükselterek ilerleyebilmek gerçekten zor iş. Bu başarının tek yolu var inanmak ve çalışmak.
Ne olacak bu proje içeriğinde?
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Cumhuriyetin 100’üncü yılı simge bir eserle taçlandırılacak. Bu eserin içinde hem cumhuriyet hem Antalya olacak.
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Simge deyince çoğumuzun aklına heykel geldi. Ama bu çalışma öyle dar kapsamlı değil. Zaten başvuru sürecindeki esneklik de herkesin bu projeye fikir sunması için hazırlanmış.
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Kısacası ATSO şunu diyor: “Cumhuriyet hepimizin. Yaş sınırı yok, meslek sınırı yok. Statü ayrımı yok. Hayal edin, fikrinizi gönderin Antalya dinamikleri de hayata geçirsin.
10 gün süren yangında yüzlerce fotoğraf önümden geçti. Dehşeti, afeti en iyi anlatan fotoğrafları seçip bazılarını 9 sütuna açarak gazete sayfalarına bastık. Ancak birçok kaliteli fotoğraf o sayfalara giremedi. Sadece zihnimizde kaldı.
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Ben böyle düşünürken telefonum çaldı. Arayan uzun yıllar birlikte mesai harcadığım Demirören Haber Ajansı (DHA) Bölge Müdürü Salih Uçar’dı, “Manavgat’ta çekilen fotoğrafları sergi haline getiriyoruz” dedi. Birden gözlerim parladı. Çünkü gelecekte hepimize ibret olacak o fotoğraflar bu sergi sayesinde sadece zihnimizde kalmayacaktı. Aslında bu kadar mutlu olmamın diğer bir nedeni de o yangında günlerce mesai harcayan arkadaşlarımın emeklerinin güzel bir proje ile tekrar hayat bulacak olmasıydı.
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24 bin kare fotoğraf arasından seçilen 45 fotoğrafın yer aldığı sergi 17 Eylül Cuma günü Antalya Kent Müzesi Vatan Binası’nda açılacak ve 10 gün boyunca gezilebilecek. Aynı sergi, eş zamanlı olarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde de gerçekleşecek.
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Aslında bu sergi öyle sıradan olmayacak. Ben çok fazla ayrıntı vermeyeceğim ama Hürriyet’in uzman foto muhabiri, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) Başkanı Rıza Özel, yarınki köşe yazısında serginin tüm detaylarını sizlerle paylaşacak. Unutmadan; sergide, Hürriyet sayfalarında yer alan fotoğraflar da gazete kupürü olarak yer alacak…
KAZIN AYAĞI ÖYLE DEĞİLMİŞ
Ne diyordu Semih Bey: “Kavşak düzenlemesi trafik yükünü azaltmak ve yaya, araç güvenliğini sağlamak için yapılmaz mı? Bu düzenlemeyi yapanlar acaba kendileri bu kavşağı kullanıyor mu?”
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Köşenin yayınlandığı gün Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Orhan Tezcan aradı. Kavşakta yaşanan yoğunluğun azaltılması için düzenleme yaptıklarını, düzenleme sürecinin de devam ettiğini söyledi.
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Hatta sürücü ve yayaların tespitlerinin de dikkate alındığını, bu kapsamda yeni uygulamaların gündeme gelebileceğini vurguladı. Ben de bu konuşmadan orada sabit değil, dinamik bir çözüm planlandığını anladım.
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Hatta UKOME yetkilisi ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nden Salim Nur ile kavşakta gözlem yapma fırsatı da buldum.
Aşı, maske, mesafe, hijyen… Korona ile savaşta vazgeçilmez hale gelen bu şartların okullarda ne ölçüde sağlanabileceği uzun uzun tartışılıyor.
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Karamsar olan veli, özellikle sınıflarda mesafe kurallarının sağlanamayacağını düşünüyor. Diğer bir çekince ise aşı olmaktan kaçınan aileler.
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Aslında sorun sadece öğrenci velileri de değil, aşı karşıtı öğretmenlerimizin olduğunu biliyoruz. Aşı olmayan öğretmen ve okul personeli haftada 2 gün PCR testi yaptırıp ilgili birimlere bu testleri teslim edecek.
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Gelelim sınıftaki mesafe tedirginliğine. Birçok veli onlarca öğrencinin tek bir sınıfta bir arada eğitim görmesini sakıncalı buluyor. Hatta birçok arkadaşım çocuklarına ders boyunca maske ve siperlik takmasını öğütlüyor.
Son alınan normalleşme kararları sonrası açılan kafeterya ve restoranlar, “Aman müşteri rahatsız olmasın” anlayışıyla dumansız hava sahasını delmeyi uygun görmüşler.
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Hangi mekâna gitsem veya önünden geçsem kapalı alanlarda sigara içiliyor. Denetim derseniz o iş pandemi ile birlikte askıya alınmış sanırım.
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Davetli olduğum bir yemekte kapalı alanda sigara içildiğini görünce garsona bu duruma neden izin verdiklerini sordum.
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Aldığım yanıt ikna ediciydi (!) :
“Zaten zor bir süreçten geçtik. Bir de müşteriye ‘Sigaranı çık dışarıda iç’ diyemiyoruz. Salgın bitsin yine yasağı uygularız. Şimdilik elleşmiyoruz.”
Bilime, ekonomiye, siyasete, spora yön veren isimler koronavirüs aşısıyla ilgili görüşlerini paylaştı.
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Hepsi farklı sözcükler, farklı cümlelerle aşının önemini anlattı. Tek ortak noktaları ise aşı olmanın bireysel değil, toplumsal bir sorumluluk olduğunu anlatmalarıydı.
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Aslında verilen mesaj çok açık: “Keşke demeden aşı olun.”
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“Neden keşke diyelim ki?” sorusunun cevabını öğrenmek isteyenlere 3 farklı adres vereceğim. Gidip sorunun yanıtını bizzat öğrensinler.
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Manavgat yangını boyunca bölgede tam 20’ye yakın mahalle gezdik. Her birinde ayrı bir hikâye vardı.
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Beni en çok Kalemler etkiledi! Attığım her adım, çektiğim her fotoğraf karesinde siyah-beyaz bir filmin içinde gibiydim.
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Genzi yakan kül kokusu, kararmış toprak, ağaçlar, evler… Yaşamın tüm renkleri silinmişti Kalemler’de! Alevlerin gücüyle adeta taşlar bile yanmış, kömür karası olmuştu. Yeri 2-3 santim kazdığımızda toprağın özüne ulaşabiliyorduk.
HÜZNÜN RENGİ VAR MI?
Bugün bana, “Hüznün bir rengi var mı?” diye sorsanız, hiç duraksamadan, “Kül rengi” derim.
*
Bu sefer öyle olmadı. Manavgat’a düşen ateş tüm Türkiye’yi yaktı kavurdu. 6 gündür nöbetteyiz.
*
Gazete sayfalarına koyduğumuz her fotoğraf kalbimizi dağlıyor. Ölümler, küllerin altında yitip giden hayaller nefesimizi kesiyor.
*
İçimizi umutla dolduran tek şeyse her felakette ortaya çıkan isimsiz kahramanlar.
*
Çok şükür oteller doldu, kent esnafı rahat bir nefes aldı.
*
Bu yoğunluğun ceremesini hiç şüphesiz en fazla turizm çalışanları çekti.
*
Sadece otel içinde çalışanlar mı?
*
Elbette hayır.
*
Özgürlüğümüzü, alışkanlıklarımızı ve tabii sevdiklerimizi…
*
2 yıldır bambaşka bir dünyada nefes alıyoruz.
*
Tam umutsuzluğa kapılırken bilim insanlarının aşı müjdesi ile umutlarımız yeniden yeşerdi.
*
Aşılanan kişi sayısı arttıkça vakalar düştü, hızla normalleştik.
Meğer yaramız ne kadar derinmiş!
*
4 satırlık basit bir tespit insanların bam teline dokunmuş.
*
Demek ki hüsnü kuruntu yapmıyorum diyerek işin aslını icra makamına sordum.
*
Kime?
*
Yaşadığımız kente maalesef durum tam da bu…
*
Ana yol, ara sokak, bulvar, çevre yolu hiç fark etmez!
*
Yeni dökülmüş asfaltımız, yeni döşenmiş kaldırımımız var diye sevinmeyin.
*
Çünkü bu hizmetten haberdar olan diğer kurumlar jet hızıyla harekete geçecek.
Neden? Çünkü maalesef planlı bir kentte yaşamıyoruz. Bu plansızlığı görmek için mimar olmaya, öyle detaylı bir inceleme yapmaya da gerek yok.
*
Sadece falez bandındaki yapılaşmaya şöyle bir göz atsanız ne demek istediğimi zaten anlarsınız.
*
Tabii bir de güvenli yapı sorunu var.
Hep var olan ama sadece depremlerden sonra hatırladığımız!
*
Ve beklenen haber Moskova’dan geldi; yarın itibariyle Türkiye ile Rusya arasındaki turizm kapısı sonuna kadar açıldı.
*
Rusya’dan Antalya’ya gelen inceleme heyetini adım adım takip ettik. Hangi otele, hangi sağlık kuruluşuna gidecekler, nerelerde gözlem yapacaklar, ne yiyip ne içecekler hepsini önceden öğrendik.
*
Hatta heyet daha Antalya’ya gelmeden önce Hürriyet Moskova Temsilcisi Nerdun Hacıoğlu ile uzun uzun konuştuk.
*
Bu konuşmadaki ön önemli ayrıntı Rusların ön yargılı değil, pozitif bir yaklaşım içinde Antalya’ya gelecekleriydi.
Bir Antalyalı olarak başlığın içinde ‘güneş’ geçince dikkat kesildim.
*
Haberi satır satır okudum, tesis tamamlandığında Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise 5’inci büyük güneş enerjisi santrali olacağını öğrendim.
*
Sonra güneş enerjisi yatırımları ile ilgili birkaç makaleye göz attım.
*
O makalelerde Antalya’nın güneş enerjisi potansiyelinin ne kadar yüksek olduğu anlatılıyordu.
Tıpkı korku filmi gibi!
*
Ama korkmak yersiz. Çünkü bu hepimizin eseri.
*
Marmara’nın ölümünde hepimizin suçu var. Bedelini de hep birlikte ödeyeceğiz.
*
Sadece Marmara mı? Hayır. Akdeniz için de kirlilik uyarıları yapılıyor.
*
Yanıt gelmesini beklemeden, konuyla ilgili kim varsa aradım, sordum.
*
İlk bilgileri Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy verdi.
*
Sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’le konuştum.
*
Muhittin Bey, Boğaçayı’ndaki sualtı bitkisi sorununun ortadan kalkması için yapılanları, yapılacakları tek tek anlattı.
*
Açıkçası eskiden bunu daha çok yapardım. Ancak gazetedeki yüküm ağırlaşınca sokaktan kopmaya başladım.
*
Bu kopuşu durdurmanın tek yolunun da yeniden kente dokunmak olduğunu bildiğim için bazen yaya, bazen toplu taşıma aracıyla en azından kentin merkezi noktalarında gözlem yapıyorum.
*
Geçen hafta Işıklar, Atatürk Caddesi ve Kalekapısı’nı dolaştım. Haşimişcan Mahallesi Muhtarı Halil Ay da bana eşlik etti.
*
İlk gözlemim şu oldu: Birçok işletme ya el değiştirmiş ya da faaliyet alanını. Bu da pandeminin yıkıcı gücünün önce küçük esnafı vurduğunun açık kanıtı.
TURİZM YOKKEN ‘TARIM’ VARDI
Doğal afetler, salgınlar derken her şeyin yapısı değişmeye başladı. Ekonomi de bu değişimden payını aldı. Hem de fazlasıyla.
Dün 20 milyon turist hedefi koyan Antalya, bugün 7 milyonuncu turisti havai fişeklerle karşılıyor.
*
Ekonomiyi, sektörleri yönetenler de bu durum karşısında gardını almaya çalışıyor.
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Peki, çözüm ne? Çözüm dönüşüm. Kolay mı? Hayır, çok zor…
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Ekonomik dönüşümler bilgi birikimi, planlama ve doğru yönetim ister.
YOLCULUK MANAVGAT’A
Geçen hafta Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör’ü ziyaret ettim.
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Hem Manavgat yangınını hem de ilçe ekonomisinin içinde bulunduğu son durumu detaylıca konuştuk.
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Manavgat çok özel bir ilçe. Özellikle turizm sektörü açısından vazgeçilmez. Dünyaca ünlü tesisleri, doğal ve kültürel alanları ile Türkiye’nin vitrini.
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Turizm niteliği öne çıkan ilçelerin pandemi sürecinde çok büyük hasarlar aldığını hepimiz biliyoruz. Ama Manavgat sadece hasar almamış ders de almış.
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İşte o aldığı dersle birlikte büyük bir dönüşüm hareketi başlatmış ve 2022 planlamasında ilk sırayı tarım sektörüne vermiş.
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Seydi Bey’e, “Nasıl olacak bu dönüşüm” diye sordum. Örneklerle anlattı Seydi Bey. Ben de noktasına virgülüne dokunmadan size aktarıyorum:
AĞIR BİR DERS ALDIK
“Aslında biz bu dönüşümü çok daha önce başlatmıştık. Ama hızlı yol alamadık. 2015 yılında 5 bin hektar örtü altı tarımımız vardı. Şu anda bu rakam 40 bin hektar. Son dönemde hep turizm ön plandaydı. Ancak pandemi çok şeyi değiştirdi. Tek bir sektöre bağlı hareket etmenin doğru olmadığı ağır derslerle öğrendik.
PLANLI VE KALİTELİ ÜRETİM
Şu anda önceliğimiz tarım. Muz, ejder meyvesi, mango, avokado üretimi konusunda ciddi yol kat ettik. Şimdi üretimi doğru planlamak için harekete geçtik. Uzmanlarımız bu konuda yeni bir yol haritası çiziyor. Amacımız çok değil planlı ve kaliteli üretim yapmak. Muzda bunu şu an için başaramadık. Çünkü üretim alanları bir anda arttı. Bu da yığılmaya neden oldu.”
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Seydi Bey’in sözlerinden şunu anlıyorum: Tüm yumurtalarımızı aynı sepete koymayalım. Yumurtaları bölelim ki yaşanan bir sarsıntıda hepsi birden kırılmasın.
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Tarımın açığını turizm, turizmin açığını tarım kapatsın. Günün sonunda Manavgat ekonomisi ile hep var olsun.
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Zaten turizm tesisleri kurulmadan önce Manavgat tarımıyla önde değil miydi? Ne zaman turizm sektörü tahta çıktı tarım unutuldu.
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Bu vefasızlığın sonucunu da koronavirüs illeti hepimize hatırlatmış oldu.
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Şimdi MATSO gibi önemli bir kurumun dört elle tarıma sarılmış olduğunu görmek beni de mutlu etti. Umarım bu çalışmalar turizm sektörünün yeniden zirveye çıkmasıyla unutulmaz.
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Üreticiye verilecek eğitim ve ekonomik desteklerle özellikle tropik üretim konusunda planlı ve kaliteli üretim yapılır. Belki o zaman yumurtalarımızın hepsi aynı sepette kırılmaz.
MUSTAFA SAK HİÇ DURMAMIŞ
ADOPEN’in Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikalarını ilk kez gezdim. Benim için büyük eksiklikmiş. İstihdam ve üretime sunulan katkıyı gözlerimle görünce Antalya adına gurur duydum. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sak’ı da başarı listelerinden tanıyordum. Kendisiyle de ilk kez bir araya geldim. O kadar pozitif bir insan ki yarım saatlik ziyaretimiz 1,5 saat sürdü.
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Birçok farklı konuyu konuştuk Mustafa Bey’le. Çok iyi bir Hürriyet Akdeniz okuru olduğunu öğrendim mesela. Pandemi de bile hız kesmeden çalıştıklarını, Türkiye ekonomisine katkı koymaya devam ettiklerini rakamlarla gördüm. Yeni projelerinden de bahsetti Mustafa Bey. O projeleri daha detaylı olarak ele alacağımız için izninizle burada ayrıntı vermeyeceğim.
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Son bir not: Mustafa Bey’le yaptığımız kısa sohbette kendim için de çok önemli hayat dersleri çıkardım. Bu derslerin hem iş hem de özel hayatıma katkısı olacağını düşünüyorum.