Bitmedi şu hafriyat kavgası…

O kavganın içinde de her kafadan ayrı bir ses çıkıyor.

*

İddialar, hakaretler havada uçuşuyor.

*

Maalesef bu kavganın içinde her şey var ama ‘netlik’ yok.

*

Süreci an be an takip eden spor medyası bile yaşananları hakkıyla özetleyemiyor.

*

İşte yine böyle bir ortamda, Antalyaspor Vakfı Başkanı Gültekin Gencer basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

*

Aslında toplantıya gitme niyetim yoktu.

*

Çünkü kulüp içinde ve dışında dallanıp budaklanan hafriyat meselesindeki son gelişmelere çok hâkim değildim açıkçası.

*

Fakat Gültekin Bey, bizzat arayıp toplantıya davet edince hızlıca dersime çalışıp toplantıya katıldım.

*

Öncelikle şunu söylemek lazım; Gültekin Bey’in profesyonel siyaset denemeleri her ne kadar başarısız olsa da kendisi siyaseti iyi biliyor.

*

Ne yapıyor Gültekin Bey?

*

Tartışma ne olursa olsun bir anda ortaya çıkıyor, gündemi kendi lehine değiştiriyor, gazetelere manşet, televizyonlara birinci haber oluyor, aynı hızla da kenara çekilip olanları izliyor…

SORULAR YANITSIZ KALDI

Gelelim basın toplantısında anlatılanlara…

*

Gültekin Bey, 1 saati aşan toplantıda hafriyat meselesi hariç her şeyle ilgili konuştu.

*

A.Ş. başkanlığı dönemini, başarılarını, kırgınlıklarını, transferlerini, yaptıklarını, yapamadıklarını anlattı.

*

Hatta yeniden Antalyaspor A.Ş. başkanlığına bile göz kırptı.

*

Gültekin Bey, hafriyat meselesine yönelik soruları ise ustalıkla geçiştirdi.

*

Toplantı bitti ama kimse sorduğu sorunun yanıtını alamadı.

*

Ama her şeye rağmen Gültekin Bey’in hakkını teslim etmek lazım.

*

Hangi dönemde olursa olsun medyanın tüm seslerini ayrım yapmadan toplantılarına davet ediyor, çıkan her haber ve yorumu saygıyla karşılıyor…



SON NOKTAYI AZİZ ÇETİN KOYACAK…

Aslına bakarsanız bu meselenin asıl muhatabı Gültekin Bey değil Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin’di.

*

Aklın yolu bir…

*

Bu yazıyı yazarken Aziz Bey aradı, basın toplantısı yapacağını söyledi.

*

Aziz Bey hem hukukçu hem de kulübün her kademesinde uzun yıllardır görev alan, hassas bilgilere sahip önemli bir yönetici.

*

O yüzden bugün saat 11.00’de Hasan Subaşı Tesisleri’nde yapılacak toplantıyı merakla bekliyorum…