BAŞKAN’I UZAKTAN İZLEDİM

PANDEMİNİN süresi uzadıkça hepimize rehavet çöktü. Maskeyi, mesafeyi bir kenara bıraktık.
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Bununla da yetinmedik virüs karşısındaki en önemli silahımız olan aşıyı da ikinci plana attık.
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2 doz aşı olan, “Bu kadarı bana yeter” demeye başladı.
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Ancak durum hiç de öyle değil! Uzmanlar hatırlatma dozunun önemi konusunda çok ciddi uyarılar yapıyor.
Bunlardan biri de Saklıkent.
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Öyle bir yer ki Saklıkent şehir merkezine 50 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen kendine münhasır bir havası var.
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Ben de bu havayı doya doya içime çekmek ayrıca gözlem yapmak için Saklıkent’e gittim.
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Şehir merkezinde 14 derece sıcaklıkla başlayan yolculuğum Saklıkent zirvesinde 0 dereceyle son buldu.
Antalyaspor sadece bir futbol takımı değil. Kenti bir tutan, diri tutan, farklılıkları yok eden, özel bir güç.
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Renklere sevdalı insanların karşılıksız, çıkarsız bir araya geldiği bir yuva Antalyaspor.
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O yüzden değeri çok büyük.
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Gel gelelim ki bugün bu takım 24 puanla düşme potasında.
Haberde Antalya’nın 1984-2020 yılları arasında nasıl betonlaştığı uydu fotoğrafları ve uzman görüşleriyle belgelenmişti.
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Biz de o haberi hiç düşünmeden “Şehirleşmedik betonlaştık” başlığıyla manşetimize taşıdık.
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Fotoğrafları detaylı biçimde inceledim. Antalya 36 yıl içinde resmen renk değiştirmiş.
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Fotoğrafların altında şu mesaj vardı: “Burası ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ statüsüne sahip Kumköy sahili. Üstelik kaplumbağa yuvalama alanı. Bu işe kim dur diyecek?”
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Fotoğraf ve mesajı gönderen Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege’ydi.
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Hemen aradım Yeliz Hanım’ı. Fotoğrafları inceleyeceğimi söyledim.
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Sonra hatırladım. Bu konu ilk kez gündeme gelmiyordu. Daha önce de bu alanla ilgili çevre kirliliği haberleri yapılmıştı.
2022’nin ilk günü geriye dönüp baktığımda Antalyalı turizmcinin ne yaptığını net bir şekilde görebiliyorum.
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Çünkü ortada rakamlar var. Ve rakamlar asla yalan söylemez.
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Salgınla her şeyin alt üst olduğu bir dönemde Güvenli Turizm (Safe Tourism) uygulamalarını jet hızıyla hayata geçerin turizmciler adeta şapkadan tavşan çıkardı.
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Yoksa böyle bir ortamda 9 milyon yabancı turiste ev sahipliği yapmak hayal bile edilemezdi.
Ne için yazmıştım bu yazıyı?
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Antalya’da pitbull cinsi sahipli bir köpek 11 aylık Sadrettin Kaçar’ın kulağını ve yanağını koparmıştı.
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Saldırıdan sonra köpek sahibinin ifadesi alındı ve serbest bırakıldı.
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Peki, sonra ne yapıldı?
GÖZÜMÜZ aydın olsun. Antalya’nın kronik sorunu ‘hava kirliliği’ sıcaklık 10 derecenin altına düşünce tüm ihtişamıyla geri döndü.
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Hem de ne dönüş! Saat 18.30’dan sonra evinizin, arabanızın camını açıp nefes almak isteseniz resmen genziniz yanıyor.
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Bir tarafta kalitesiz kömür kokusu, diğer tarafta egzoz dumanı. Doğalgaza geçemeyen seralar deseniz maşallah kara tren bacası gibi.
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Devletin hava kalitesi izleme raporlarına bakıyorum maşallah havamız ‘mis’ gibi. Hiçbir sorun yok. 19 ilçenin 19’u yemyeşil.
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Alt Paleolitik Çağ’dan Roma Dönemi’ne uzanan zengin bir koleksiyonla dünyanın en önemli müzeleri arasında gösteriliyor.
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1988 yılında ‘Avrupa Konseyi Yılın Müzesi’ ödülünü almış. Ayrıca dünyaca ünlü ‘Yorgun Herkül’ heykeli de bu müzede sergileniyor.
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Antalya Müzesi’nin ne zaman konusu açılsa ziyaretçi sayıları tartışmaya açılır, “Bu kadar zengin bir müze daha fazla gündemde olmalı, daha fazla gezilmeli” diye hayıflanırız.
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Zaman zaman yeri tartışılır, zaman zaman alan yetersizliği nedeniyle sergilenemeyen ve depolarda bekleyen eserleri.
O yüzdendir ki eğitim hayatının büyük çoğunluğu devlet okullarında geçen biri olarak meslek liselerine hep mesafeli yaklaştım. Mesela kendi evladımı ilerde meslek lisesinde okutmak benim için ‘Z’ planında bile yoktu.
*
Ne zaman kadar?
*
Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji’ni bizzat gidip görene kadar.
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Öncelikle şunu açık ve net ifade edeyim; bu yazıyı ne bir şahsı ne de bir kurumu parlatmak, göklere çıkarmak için yazmıyorum.
Sadece turizm profesyonellerinin değil, kamu yöneticilerinin de vazgeçilmez tartışma alanıdır bu iki konu.
*
Ben de zaman zaman bu konulara kafa yoruyorum.
*
Hatta geçtiğimiz ay AKTOB Başkanı Dr. Erkan Yağcı ile geniş kapsamlı bir söyleşi yapmıştım.
*
O söyleşi sonrası her şey dahil sisteminin geleceği ile ilgili kafamdaki tüm soru işaretleri silinmişti.
Öğrendiğimiz bir şey daha var o da sağlık çalışanlarının yaşamın devamı için sundukları katkının büyüklüğü.
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Antalya pandemi sürecinde iyi bir sınav verdi. Zaman zaman birtakım eleştirileri dile getirsek de özellikle sağlık kuruluşlarımızın gösterdiği refleksin övgüye değer olduğunu düşünüyorum.
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Neden mi? Çünkü kent genelindeki birçok hastane, salgının en üst noktaya çıktığı dönemlerde ciddi yoğunluklarla karşı karşıya kaldı.
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Bu yoğunluklara rağmen hem pandemi süreci yönetildi hem de diğer poliklinikler ve acil ameliyatlar aksatılmadı.
KENTLERİN kendine özgü markalar yaratması hiç kolay değil. Öncelikle gerçekten markalaşacak ürünleriniz bulunması gerekiyor.
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Yani kalite ve özgünlük olmadan markalaşmak imkânsız. Tabii kalite ve özgünlük işin sadece başlangıç kısmı.
*
Çünkü koruyamadığınız, tanıtamadığınız hiçbir ürün markalaşamaz. Sadece doğduğu sınırlar içinde yaşar ve ölür.
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Geçen hafta Afyonkarahisar’da Hürriyet Ekonomi Zirvesi’ni gerçekleştirdik. 2 günlük ziyaretimde kısa gözlemler yapma fırsatım oldu.
ATA’nın alınmasına çocuklar gibi sevindiği Savarona saat 06.00’da Çekmece açıklarına demirledi.
*
Atatürk, saat 15.30’da Başbakan Celal Bayar, Genel Sekreter Hasan Rıza Soyak’la birlikte yata geçti.
*
Çok hastaydı Gazi…
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Hatta, “Bu tekne yoksa benim mezarım mı olacak?” diye sormaktan kendini alamamıştı.
O kalbin içinde sanatı, tarihi, turizmi, mimariyi barındırır.
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Antalya’nın kalbi de Kalekapısı, Kaleiçi, Işıklar, Atatürk, Kâzım Özalp, Güllük, Caddesi’nde atar.
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Kentlisi, turisti mutlaka bu noktalardan geçer, bazen manzara seyreder, bazen alışveriş yapar.
*
‘5 yıldızlı otelden çıkmıyor’ dediğimiz yabancı turistlerin bile mutlaka bir anısı vardır bu noktalarda.
Ben de bu çalışmayı yeni öğrendim. Maalesef ki bu tür başarılı işler çoğunlukla satır arasında kalıyor. Çünkü işin içinde magazin yok.
*
Peki, ne var bu işte?
*
Emek var, bilim var, onlarca yıllık mücadele var.
*
Ortaya çıkan sonuç ise sadece bu çalışmayı yürüten Prof. Dr. Burak Yuluğ ve Dr. Öğretim Üyesi Şeyda Çankaya için değil, Türkiye için, Antalya için çok önemli.
O tarihte neler yaşandığını kısaca anlatayım…
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Kızılağaç turizm bölgesindeki turizmciler, turistler ve bölge sakinleri bir sabah korku filmi gibi bir tabloyla karşılaştı. Nifrit Deresi’nin berrak suları kararmış, deredeki balıkların birçoğu ölmüştü. Hayatta kalan balıklar ise derenin yüzeyinde yaşam savaşı veriyordu.
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Kimse ne olduğunu anlamadı ilk başta. Ancak kısa sürede derenin kirlenme nedeniyle karardığı ortaya çıktı! Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü alarma geçti, dereden jet hızıyla numuneler alındı.
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Sonuç kimseyi şaşırtmadı. Çevredeki bazı zeytinyağı fabrikaları Nifrit Deresi’ne karasu deşarj etmişti.
Turizm gelirleri neredeyse sıfırlandı. Bu süreçte en ağır darbeyi de elbette turizm sektörü aldı.
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Tüm dünyada her şey kötüye giderken Türk turizmcisi öyle bir refleks gösterdi ki ‘Koronavirüs bile bu işe şaşırdı’ desek yanlış olmaz.
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Hafta ortasında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Dr. Erkan Yağcı ile bir araya geldik, uzun uzun turizmi konuştuk.
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Salgın döneminde sektörün nasıl bir strateji izlediğini detayları ile Hürriyet ana gazetede haber olarak işledim.
16 Ocak 2021: Çay köpürdü balıklar öldü
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18 Ocak 2021: Zehir akmış
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19 Ocak 2021: Hem ceza hem mühür
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21 Ocak 2021: Düden nasıl kurtulacak
BAŞKAN’I UZAKTAN İZLEDİM
Aziz Çetin, disiplini seviyor. Çok fazla kişiyle yakınlığı yok. Nuri Şahin de dahil olmak üzere teknik heyetle arasına belli bir mesafe koymuş. Ama günün sonunda takıma olan sevgisini göstermekten hiç çekinmiyor. Bunu nereden anladım? Malatya Havalimanı X-Ray cihazı önünde durup tüm kafileyi bizzat karşılamasından.
ANTALYASPOR cumartesi günü Malatyaspor karşısında haklı bir galibiyet aldı ve düşme potasından bir adım daha uzaklaştı.
*
Davet üzerine ben de köşe yazarımız Şifa Çiçek’le Malatya’ya gittim, Antalyaspor’u uzun süre sonra canlı canlı izleme fırsatı buldum.
*
Bu yazıda teknik analiz yapıp ahkam kesecek değilim.
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Az çok futbolu bilirim ama 1-2 maç izleyip sonra da futbolcu ve teknik heyeti eleştirmek ya da övmek doğru olmaz.
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Ancak deplasman boyunca ben de kendime göre birtakım gözlemler yaptım elbette.
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Öncelikle futbolcular ve teknik heyetin Malatya maçına çok iyi konsantre olduklarını gördüm.
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Havalimanında, uçakta hiçbirinden çıt çıkmıyordu. Bana göre tek düşündükleri şey Malatya’dan 3 puanla dönmekti.
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‘Malatya zaten düşüyor’, ‘Futbolcular maaşlarını da alamamış’, ‘Tatil havasında deplasman yapar geliriz’ düşüncesi yoktu.
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Aksine tüm kafile Malatya maçının çok kritik olduğunu söylüyor ve ona göre bir tavırla Malatya’ya uçuyordu.
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Zaten 90 dakikanın sonunda işi baştan ciddiye almanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz gördük.
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Malatyaspor hiç de öyle çantada keklik bir takım değildi.
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Maçın başında maaşlarını alamadıkları için protestoda bulundular ancak sonrasında Antalyaspor’dan puan almak için adeta sahada basmadık yer bırakmadılar.
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88’inci dakikada ev sahibinden gelen golden sonra Malatya’nın titreten soğuğuna rağmen hepimizi ateş bastı.
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Neyse ki korktuğumuz başımıza gelmedi. 3 puanı aldık evimize döndük.
YÖNETMEK CİDDİ BİR MEZİYET
3 puanı aldıktan sonraki hava da önemliydi. Bazı yöneticilerin tavırları özellikle dikkatimi çekti.
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Mesela Berkay Bahar. Uzun yıllardır futbol yöneticiliği yapıyor.
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Artık bu işin profesyoneli olmuş. AS takım, PAF takım ayrımı yapmadan tüm futbolcularla birebir ilgileniyor.
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Nerede, hangi karara itiraz edileceğini, nerede sakin kalınacağını çözmüş.
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Mesela Sezgin Özer. Bu takımın geleceği olan genç takımın ağabeyi olmuş.
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Ama sözde ağabey değil özde ağabey. 30 bin fit yükseklikte bile o çocukların doğum günlerini hatırlayacak kadar içlerine girmiş.
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Belki bu davranış sıradan görünebilir ama geçmişte spor yapmış biri olarak şunu söyleyebilirim;
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Üst düzey bir yönetici genç takımdaki bir sporcunun doğum gününü hatırlayıp ona herkesin içinde jest yapıyorsa bu davranış takımdaki aidiyet duygusunu körükler.
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Gelelim Başkan Aziz Çetin’e…
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Aziz Bey mesafeli bir yönetici. Bu tavrın iyi tarafları da var kötü tarafları da.
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Gazeteciler bu tavrı çok sevmeyebilir ama büyük bir kulüpte otoriteyi sağlamak lazım.
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Aziz Bey de hukukçu kimliğinin de verdiği etkiyle kendine göre bir yol çizmiş.
*
Deplasman boyunca sohbetimiz belki 10 dakikayı geçmedi ama bolca uzaktan gözlem yapma fırsatım oldu.
*
Aziz Bey, disiplini seviyor. Çok fazla kişiyle yakınlığı yok. Nuri Şahin de dahil olmak üzere teknik heyetle arasına belli bir mesafe koymuş.
*
Ama günün sonunda takıma olan sevgisini göstermekten hiç çekinmiyor.
*
Bunu nereden anladım?
*
Malatya Havalimanı X-Ray cihazı önünde durup tüm kafileyi bizzat karşılamasından.
*
Futbolculara tek tek sarıldı, tebrik etti Aziz Bey. Bana göre bu davranış da önemliydi.
*
Günün sonunda hiçbir başarının tesadüf olmadığını bir kez daha görmüş olduk.
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Umarım Antalyaspor’un bundan sonraki haftalarda da galibiyet havası bozulmaz…
YALNIZ KALMADIK
Deplasman boyunca Antalyaspor basın sorumlusu Murat Özgen ve Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Başkan basın mensuplarını bir an bile yalnız bırakmadı. Her isteğimizle bizzat ilgilendiler. O yüzden bu isimlere aynı bir parantez açmak istedim. Çok teşekkürler…
BU KENT BİR BAŞKA
Şehir dışına her yaptığım ziyaretten sonra Antalya’nın değerini bir kez daha anlıyorum. Malatya seyahatinden sonra da bu düşüncem değişmedi. 20 yıldır havasını soluduğum bu kentin bir benzeri yok. Kentleşmesi çarpık olsa da trafiği insanı çileden çıkarsa da Antalya’nın gözünü seveyim.
VIP ÇATISI KABARMIŞ
Antalya Havalimanı’na indikten sonra gözüm VIP terminalinin çatısına takıldı. Boyaları dökülmüş, kabarmış. Böyle bir görüntüyü Antalya’ya yakıştıramadım. O çatıyı boyamak bu kadar zor olmamalı sanırım. Fraport TAV umarım bu ayıbın en kısa sürede önüne geçer.