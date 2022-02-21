BAŞKAN’I UZAKTAN İZLEDİM

Pandemi uzadı, hepimizi rehavet sardı. Aşılama sürecinde hatırlatma dozlarını bile boş verdik. 2 doz aşı olan, "Bu kadarı bana yeter" demeye başladı. Bu ölümcül bir hata...

PANDEMİNİN süresi uzadıkça hepimize rehavet çöktü. Maskeyi, mesafeyi bir kenara bıraktık.

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Bununla da yetinmedik virüs karşısındaki en önemli silahımız olan aşıyı da ikinci plana attık.

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2 doz aşı olan, “Bu kadarı bana yeter” demeye başladı.

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Ancak durum hiç de öyle değil! Uzmanlar hatırlatma dozunun önemi konusunda çok ciddi uyarılar yapıyor.

