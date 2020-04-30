Dünya Sağlık Örgütü verisi eksik mi?

Türkiye kovid-19 mücadelesini başarıyla sürdürmeye devam ederken, dost ülkelere de yardımını esirgemiyor. Atasözünde olduğu gibi ‘dost kara günde belli olur’.
(Hürriyet ekibine not: şu tweet’i buraya koyalım, aşağıda embed kodu: https://twitter.com/DChilcottFCO/status/1248572731190325248?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Ftheconversation.com%2Fturkey-is-facing-its-own-coronavirus-crisis-so-why-is-it-sending-medical-supplies-to-the-uk-136784)
Bu zorlu savaşı verirken, bir yandan da Dünya Sağlık Örgütü gibi dünyada covid-19 mücadelesine veri sunan küresel grupların verilerini dikkatle analiz etmemiz gerekiyor.
%3,4
Dünya Sağlık örgütü bu sayıyı, kovid-19 kaynaklı ölüm sayısını korona vaka sayısına bölerek elde etti.
3 Mart’ta anons etti.
Ve %3,4’ü dünyaya kovid-19’un ölüme yol açma riski olarak duyurdu.
Daha önce bu oranı %2 olarak duyurmuşlardı.
Mevsimsel gribin ölüme yol açma riskini ise %1 olarak işaret etti.
--
Gün geçtikçe öğreniyoruz ki kovid-19 herkeste aynı sonuçlara yol açmayabiliyor.
Yani bugün dünyada kovid-19 geçirmiş olan birçok insan veya bu virüsü taşıyıp herhangi bir şikâyeti olmayan birçok insan olabilir. Bundan kendileri bile habersiz olabilir. Kendilerinin haberi yoksa, sağlık sistemi nasıl haberdar olacak bu vakalardan?
Bu durumda DSÖ, Kovid-19 Ölüm Sayısı/Kovid-19 Vaka Sayısı işleminde eksik payda verisi ile işlem yaparak dünyaya eksik bilgilendirme yapıyor olmuyor mu?
Bu yüksek oranı değerlendiren birçok ülke kişisel veriler ve özgürlükler konusunda çok cüretkâr önlemler almaya başladı. Örnek: Çin.
Kovid-19 dünya genelinde kişisel verilerin artık kişisel olmaktan çıktığı bir döneme hızla zorluyor tüm ülkeleri.
Ve tüm bu kararlar DSÖ’nün eksik bilgilendirmesinden yola çıkılarak alınıyor.
Peki vaka sayısında nasıl daha doğru veriye ulaşabiliriz?
Serolojik testler çözüm olabilir diyor uzmanlar.
Serolojik testler ile vaka sayısında daha doğru bir veriye ulaşmak mümkün.
Serolojik test bir mikroorganizmaya karşı oluşmuş antikorların varlığını saptayan tıbbi kan testi.
Antikorların varlığı ile ortaya çıkacak sayılar doğru vaka sayısına ulaşılmasını sağlayabilir.
--
DSÖ’nün Kovid-19 ölüm oranlarını sorgulamaya başlayan sadece biz değiliz.
Stanford Üniversitesi profesörlerinden John Ioannidis’da son yaptığı açıklamalarda kovid-19 ölüm oranlarının mevsimsel griple aynı veya daha düşük olabileceğini söylüyor. Ve dünyanın DSÖ’nün verdiği eksik bilgilerle aldığı önlemlerin tehlikesine işaret ediyor.
Kovid-19 hepimiz için ve dünya için bir test.
Bu testi şu ana kadar başarıyla götürdük ve umarım çok az zararla çıkacağız ülke olarak.
Ancak tüm bunlar olurken Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerini sorgulamamızda fayda var.
Dünya Sağlık Örgütü verisi eksik mi?
Türkiye kovid-19 mücadelesini başarıyla sürdürmeye devam ederken, dost ülkelere de yardımını esirgemiyor. Atasözünde olduğu gibi ‘dost kara günde belli olur’.
(Hürriyet ekibine not: şu tweet’i buraya koyalım, aşağıda embed kodu: https://twitter.com/DChilcottFCO/status/1248572731190325248?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Ftheconversation.com%2Fturkey-is-facing-its-own-coronavirus-crisis-so-why-is-it-sending-medical-supplies-to-the-uk-136784)
Bu zorlu savaşı verirken, bir yandan da Dünya Sağlık Örgütü gibi dünyada covid-19 mücadelesine veri sunan küresel grupların verilerini dikkatle analiz etmemiz gerekiyor.
%3,4
Dünya Sağlık örgütü bu sayıyı, kovid-19 kaynaklı ölüm sayısını korona vaka sayısına bölerek elde etti.
3 Mart’ta anons etti.
Ve %3,4’ü dünyaya kovid-19’un ölüme yol açma riski olarak duyurdu.
Daha önce bu oranı %2 olarak duyurmuşlardı.
Mevsimsel gribin ölüme yol açma riskini ise %1 olarak işaret etti.
--
Gün geçtikçe öğreniyoruz ki kovid-19 herkeste aynı sonuçlara yol açmayabiliyor.
Yani bugün dünyada kovid-19 geçirmiş olan birçok insan veya bu virüsü taşıyıp herhangi bir şikâyeti olmayan birçok insan olabilir. Bundan kendileri bile habersiz olabilir. Kendilerinin haberi yoksa, sağlık sistemi nasıl haberdar olacak bu vakalardan?
Bu durumda DSÖ, Kovid-19 Ölüm Sayısı/Kovid-19 Vaka Sayısı işleminde eksik payda verisi ile işlem yaparak dünyaya eksik bilgilendirme yapıyor olmuyor mu?
Bu yüksek oranı değerlendiren birçok ülke kişisel veriler ve özgürlükler konusunda çok cüretkâr önlemler almaya başladı. Örnek: Çin.
Kovid-19 dünya genelinde kişisel verilerin artık kişisel olmaktan çıktığı bir döneme hızla zorluyor tüm ülkeleri.
Ve tüm bu kararlar DSÖ’nün eksik bilgilendirmesinden yola çıkılarak alınıyor.
Peki vaka sayısında nasıl daha doğru veriye ulaşabiliriz?
Serolojik testler çözüm olabilir diyor uzmanlar.
Serolojik testler ile vaka sayısında daha doğru bir veriye ulaşmak mümkün.
Serolojik test bir mikroorganizmaya karşı oluşmuş antikorların varlığını saptayan tıbbi kan testi.
Antikorların varlığı ile ortaya çıkacak sayılar doğru vaka sayısına ulaşılmasını sağlayabilir.
--
DSÖ’nün Kovid-19 ölüm oranlarını sorgulamaya başlayan sadece biz değiliz.
Stanford Üniversitesi profesörlerinden John Ioannidis’da son yaptığı açıklamalarda kovid-19 ölüm oranlarının mevsimsel griple aynı veya daha düşük olabileceğini söylüyor. Ve dünyanın DSÖ’nün verdiği eksik bilgilerle aldığı önlemlerin tehlikesine işaret ediyor.
Kovid-19 hepimiz için ve dünya için bir test.
Bu testi şu ana kadar başarıyla götürdük ve umarım çok az zararla çıkacağız ülke olarak.
Ancak tüm bunlar olurken Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerini sorgulamamızda fayda var.