Tokat: Verimli topraklardan soframıza

UNESCO Dünya Miras Listesi’ne giren, benzersiz bir coğrafyaya sahip Kapadokya’da Tokmak Ailesi’nin evine konuk oldum. Kapadokya’nın benzersiz lezzetlerini tatma imkanı buldum...

Türkiye’yi dünyaya tanıtan en karakteristik fotoğrafların başında sanırım Kapadokya, Peri Bacaları manzarası vardır. Binlerce yıl önceki volkanik patlamalar sonucunda bir düşler ülkesi görünümüne dönüşen Kapadokya, UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmiş benzersiz bir coğrafya.

Ancak çok turistik bir yer olduğu için gerçek yemek kültürünü pek çoğumuzun bilmediği bir yöremiz. Çok ‘ballı’ bir yemek yazarı olarak evlere konuk olup, sofralarına oturabilme şansına sahip olabiliyorum.

Evinde TV çekimi yapıp, yemekler pişirdiğimiz Avanoslu Songül Tokmak, çömlek ustası bir babanın benim yaşlardaki kızı. Kendisi de bir halı ustası. Çömlekçilik yüzyıllardan beri babadan oğula geçen geleneksel bir meslek.

Biz çekim için kuru fasulyeyi çömleğin içine koyarken tam o sırada kapı açıldı ve Songül Hanım’ın kızı Nagehan içeri girdi.

Ülkemizin en müthiş üzüm pekmezleri burada

Bu dünya tatlısı Tokmak Ailesi’nin güleç yüzlü babası Gökçen Bey de dışarıda yanan fırının başında odunların harının geçmesini, köz ateşe dönüşmesini bekliyordu.

Hazırladığımız çömlekte etli kuru fasulyeyi ve testi kebabını, odunun közüne yarı beline kadar gömerek yerleştirdi. Bu yörede kelle paçadan yaprak sarmaya kadar pek çok yemek odun fırınında ve ekecik dedikleri toprak kaplarda pişiriliyor.

Dolaz, yani pekmezli un helvasını yerken de ağzınızda muhteşem bir karamel tadını hissediyorsunuz.