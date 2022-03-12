Manisa, benim için Ege Bölgesi’nin öne çıkan mutfaklarından; her ilçesinde damaklarda iz bırakan ayrı bir lezzet var... Çalkama yundağı, bulgur ve yeşil soğanın başrolde olduğu nefis bir tat... Dölek aşıysa, özellikle Akhisar’da tarhana yapımı esnasında pişirilen sebzesi bol bir yemek... Hele bir de üzerinde yoğurt varsa...
ÇALKAMA YUNDAĞI
(6-8 kişilik)
NE LAZIM?
Hamuru için;
◊ 2 su bardağı un
◊ 2 çay kaşığı tuz
◊ Aldığı kadar su
İç harcı için;
◊ 500 gr yeşil soğan (ince doğranmış)
◊ 1 su bardağı köftelik ince bulgur
Üzeri için;
◊ 1.5 su bardağı yoğurt
◊ 1 çay bardağı sıvıyağ
◊ 1 çay kaşığı tuz
NASIL YAPARIM?
◊ Un ve tuzu bir kaba koyun, azar azar su ilave edin, koyu boza kıvamında bir kek hamuru elde edin. Hamuru oda sıcaklığında yarım saat dinlendirin.
◊ Taze soğanları bir kaba alın, bulgur ve tuzu ilave edip karıştırın. Başka bir kapta yoğurt, sıvıyağ ve tuzu çırpın.
◊ Kenarları yüksek bir fırın kabını yağlayın. Hamurun yarısını kaba boşaltın. Üzerine soğanlı bulgur karışımını yayın ve üzerine harcın kalan yarısını boşaltın. En üste yoğurt karışımını ekleyin.
◊ 200 derece fırında en az 45 dakika pişirin. Fırından çıkarıp dilimleyin, yanında yoğurtla servis edin.
DÖLEK AŞI (DÖREK AŞI)
(4-6 kişilik)
NE LAZIM?
◊ 4-5 büyük soğan (dörde bölünmüş)
◊ 2-3 kapya biber (boyuna ve sonrasında enine ikiye bölünmüş)
◊ 5 domates (iri kuşbaşı doğranmış)
◊ 6 yemek kaşığı sıvıyağ
Servis için;
◊ 2 su bardağı yoğurt
◊ 1 demet maydanoz
◊ 2 çay kaşığı tuz
NASIL YAPARIM?
◊ Geniş bir tencereye sıvıyağı koyun. İçine sırasıyla soğan, biber, domates ve tuzu da ekleyin. Kapağını kapalı şekilde kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra ateşin altını kısın, soğanlar iyice yumuşayana kadar pişirin.
◊ Tencerenin kapağını açın ve yemek suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirmeyi sürdürün. Servis tabağına aktarın; üzerine yoğurt gezdirip maydanozla süsleyerek servis yapın.
Manisa: Sebzesiyle, yoğurduyla hafif bir mutfak!
Manisa, benim için Ege Bölgesi’nin öne çıkan mutfaklarından; her ilçesinde damaklarda iz bırakan ayrı bir lezzet var... Çalkama yundağı, bulgur ve yeşil soğanın başrolde olduğu nefis bir tat... Dölek aşıysa, özellikle Akhisar’da tarhana yapımı esnasında pişirilen sebzesi bol bir yemek... Hele bir de üzerinde yoğurt varsa...
ÇALKAMA YUNDAĞI
(6-8 kişilik)
NE LAZIM?
Hamuru için;
◊ 2 su bardağı un
◊ 2 çay kaşığı tuz
◊ Aldığı kadar su
İç harcı için;
◊ 500 gr yeşil soğan (ince doğranmış)
◊ 1 su bardağı köftelik ince bulgur
Üzeri için;
◊ 1.5 su bardağı yoğurt
◊ 1 çay bardağı sıvıyağ
◊ 1 çay kaşığı tuz
NASIL YAPARIM?
◊ Un ve tuzu bir kaba koyun, azar azar su ilave edin, koyu boza kıvamında bir kek hamuru elde edin. Hamuru oda sıcaklığında yarım saat dinlendirin.
◊ Taze soğanları bir kaba alın, bulgur ve tuzu ilave edip karıştırın. Başka bir kapta yoğurt, sıvıyağ ve tuzu çırpın.
◊ Kenarları yüksek bir fırın kabını yağlayın. Hamurun yarısını kaba boşaltın. Üzerine soğanlı bulgur karışımını yayın ve üzerine harcın kalan yarısını boşaltın. En üste yoğurt karışımını ekleyin.
◊ 200 derece fırında en az 45 dakika pişirin. Fırından çıkarıp dilimleyin, yanında yoğurtla servis edin.
DÖLEK AŞI (DÖREK AŞI)
(4-6 kişilik)
NE LAZIM?
◊ 4-5 büyük soğan (dörde bölünmüş)
◊ 2-3 kapya biber (boyuna ve sonrasında enine ikiye bölünmüş)
◊ 5 domates (iri kuşbaşı doğranmış)
◊ 6 yemek kaşığı sıvıyağ
Servis için;
◊ 2 su bardağı yoğurt
◊ 1 demet maydanoz
◊ 2 çay kaşığı tuz
NASIL YAPARIM?
◊ Geniş bir tencereye sıvıyağı koyun. İçine sırasıyla soğan, biber, domates ve tuzu da ekleyin. Kapağını kapalı şekilde kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra ateşin altını kısın, soğanlar iyice yumuşayana kadar pişirin.
◊ Tencerenin kapağını açın ve yemek suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirmeyi sürdürün. Servis tabağına aktarın; üzerine yoğurt gezdirip maydanozla süsleyerek servis yapın.