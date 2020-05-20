İftar-Tavuklu patlıcanlı pilav

Yapılışı: Pirinci kaynar suda 30 dakika bekletin.
Patlıcanları alacalı soyup tavla zarı formunda, küp küp doğrayın ve tuzlu suda bekletin. Yıkayıp kuruladıktan sonra sıvı yağda kızartın. Diğer taraftan, kuşbaşı eti ve yağı geniş bir teflon tencereye koyun. Orta ısılı ateşte, sürekli karıştırarak 4-5 dakika kadar kavurun. Tuz, karabiber, yenibahar ve tarçını katıp karıştırın. Yıkayıp süzdüğünüz pirinci etlerin üzerine aktarın. Karıştırarak 2-3 dakika daha kavurun. Varsa domatesleri rendeleyip ekleyin. Sıcak haldeki suyu (et ya da tavuk suyu kullanabilirsiniz) ilave edip karıştırın. Tencerenin kapağını kapatıp pilavı orta ısılı ateşte pişmeye bırakın. Pilav suyunu tamamen çekince ocaktan alın. Kapağını açıp kızarmış patlıcanları pilavın üzerine ilave edin. Kapağını tekrar kapatıp en az 20 dakika dinlendirin. Servise sunmadan önce aşağıdan yukarıya doğru hafifçe karıştırıp ılık olarak servise sunun.
Malzemeler
* 500 gr tavuk but eti (kuşbaşı doğranmış olmalı)
* 2 su bardağı baldo pirinç
* 25-30 gr tereyağı + 5 yemek kaşığı zeytinyağı
* 2 adet uzun kemer patlıcan
* Varsa 2 adet orta boy domates
* 1 çay kaşığı yenibahar, tarçın
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber
* Yaklaşık 4 su bardağı sıcak su (et ya da tavuk suyu kullanabilirsiniz)
SAHUR
Taze lorlu mantikos
Yapılışı
Rumelili vatandaşlarımızın yaptığı bir çeşit hamur işidir. Hazır ekmek hamurundan yapılır genellikle. Biz kendi hamurumuzu yaptık. Hamur için: Bir kaba 1 su bardağı un, şeker, tuz ve toz mayayı koyup kaşıkla karıştırın. Bir başka kabın içine ılık süt, yumurta ve zeytinyağını koyup çatalla iyice çırpın. Şimdi toz mayalı karışımı bu yumurtalı karışımın içine aktarın. Kaşıkla karıştırın. Sonra da 4 bardak unu azar azar ilave ederek yoğurmaya başlayın. Kulak memesinden biraz daha sert, ele yapışmayan bir hamur elde edeceksiniz. Hamuru toplayın ve oda sıcaklığında 30 dakika kadar bekletin. Bu arada bir tabağa çok ince kıyılmış maydanozu ve peyniri koyup iyice karıştırın. Kelepçeli kek kalıbının altına pişirme kâğıdı yerleştirip zeytinyağına batırdığınız fırçayla kalıbın içini ve altını iyice yağlayın. Dinlenen hamurdan kabuklu ceviz kadar parçalar koparıp önce yuvarlayıp sonra iki avucunuzun arasında üzerine bastırıp yayın. İçine bir tatlı kaşığı kadar peynirli harçtan koyup hamurun kenarlarını yukarıda bohça gibi toplayıp kapatın. Yine yuvarlayıp kalıbın kenarından itibaren dizmeye başlayın. Diğer parçaları da aynı şekilde hazırlayıp yan yana, birbirlerine bitişik şekilde kalıba dizin. Fırını alt-üst ayarda 200 dereceye ayarlayıp ısıtın. Sıcak fırında 30-35 dakika pişirip çıkarın. Lokma lokma ayıra ayıra servise sunun. Yanına acuka gibi bir sos çok yakışır.
Malzemeler
* 1 su bardağı tam buğday unu (normal un da kullanabilirsiniz)
* 2 yemek kaşığı tozşeker
* 1 tatlı kaşığı tuz
* 1 paket instant toz maya
Ayrıca:
* 1 su bardağı ılık süt
* 2 adet yumurta
* 1 su bardağı zeytinyağı
* Yaklaşık 4 su bardağı tam buğday unu
İç harcı için:
* Yarım demet maydanoz
* 200 gr kadar taze lor peyniri (veya peynir de kullanabilirsiniz)
İftar-Tavuklu patlıcanlı pilav
Yapılışı: Pirinci kaynar suda 30 dakika bekletin.
Patlıcanları alacalı soyup tavla zarı formunda, küp küp doğrayın ve tuzlu suda bekletin. Yıkayıp kuruladıktan sonra sıvı yağda kızartın. Diğer taraftan, kuşbaşı eti ve yağı geniş bir teflon tencereye koyun. Orta ısılı ateşte, sürekli karıştırarak 4-5 dakika kadar kavurun. Tuz, karabiber, yenibahar ve tarçını katıp karıştırın. Yıkayıp süzdüğünüz pirinci etlerin üzerine aktarın. Karıştırarak 2-3 dakika daha kavurun. Varsa domatesleri rendeleyip ekleyin. Sıcak haldeki suyu (et ya da tavuk suyu kullanabilirsiniz) ilave edip karıştırın. Tencerenin kapağını kapatıp pilavı orta ısılı ateşte pişmeye bırakın. Pilav suyunu tamamen çekince ocaktan alın. Kapağını açıp kızarmış patlıcanları pilavın üzerine ilave edin. Kapağını tekrar kapatıp en az 20 dakika dinlendirin. Servise sunmadan önce aşağıdan yukarıya doğru hafifçe karıştırıp ılık olarak servise sunun.
Malzemeler
* 500 gr tavuk but eti (kuşbaşı doğranmış olmalı)
* 2 su bardağı baldo pirinç
* 25-30 gr tereyağı + 5 yemek kaşığı zeytinyağı
* 2 adet uzun kemer patlıcan
* Varsa 2 adet orta boy domates
* 1 çay kaşığı yenibahar, tarçın
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber
* Yaklaşık 4 su bardağı sıcak su (et ya da tavuk suyu kullanabilirsiniz)
SAHUR
Taze lorlu mantikos
Yapılışı
Rumelili vatandaşlarımızın yaptığı bir çeşit hamur işidir. Hazır ekmek hamurundan yapılır genellikle. Biz kendi hamurumuzu yaptık. Hamur için: Bir kaba 1 su bardağı un, şeker, tuz ve toz mayayı koyup kaşıkla karıştırın. Bir başka kabın içine ılık süt, yumurta ve zeytinyağını koyup çatalla iyice çırpın. Şimdi toz mayalı karışımı bu yumurtalı karışımın içine aktarın. Kaşıkla karıştırın. Sonra da 4 bardak unu azar azar ilave ederek yoğurmaya başlayın. Kulak memesinden biraz daha sert, ele yapışmayan bir hamur elde edeceksiniz. Hamuru toplayın ve oda sıcaklığında 30 dakika kadar bekletin. Bu arada bir tabağa çok ince kıyılmış maydanozu ve peyniri koyup iyice karıştırın. Kelepçeli kek kalıbının altına pişirme kâğıdı yerleştirip zeytinyağına batırdığınız fırçayla kalıbın içini ve altını iyice yağlayın. Dinlenen hamurdan kabuklu ceviz kadar parçalar koparıp önce yuvarlayıp sonra iki avucunuzun arasında üzerine bastırıp yayın. İçine bir tatlı kaşığı kadar peynirli harçtan koyup hamurun kenarlarını yukarıda bohça gibi toplayıp kapatın. Yine yuvarlayıp kalıbın kenarından itibaren dizmeye başlayın. Diğer parçaları da aynı şekilde hazırlayıp yan yana, birbirlerine bitişik şekilde kalıba dizin. Fırını alt-üst ayarda 200 dereceye ayarlayıp ısıtın. Sıcak fırında 30-35 dakika pişirip çıkarın. Lokma lokma ayıra ayıra servise sunun. Yanına acuka gibi bir sos çok yakışır.
Malzemeler
* 1 su bardağı tam buğday unu (normal un da kullanabilirsiniz)
* 2 yemek kaşığı tozşeker
* 1 tatlı kaşığı tuz
* 1 paket instant toz maya
Ayrıca:
* 1 su bardağı ılık süt
* 2 adet yumurta
* 1 su bardağı zeytinyağı
* Yaklaşık 4 su bardağı tam buğday unu
İç harcı için:
* Yarım demet maydanoz
* 200 gr kadar taze lor peyniri (veya peynir de kullanabilirsiniz)