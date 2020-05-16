İftar-Patatesli kilis tavası

Yapılışı: Kıymayı derin bir yoğurma kabına koyun.
Ayıklanmış maydanoz ve taze nane yapraklarını bir robotun içine yerleştirin. Üzerine sapı kesilmiş, tohumları ayıklanmış ve irice doğranmış kırmızı biberi ekleyin. Bu aşamada sarmısak da katabilirsiniz. Tuz, kimyon, karabiber, pul biber ve zeytinyağını da ekledikten sonra sebzeleri robotta pirinç tanesi olacak şekilde çekin. Sonra da kıymanın üzerine ilave edip iyice yoğurun. Yuvarlak cam ya da alüminyum tepsinin altına pişirme kâğıdı serin. Üzerine et karışımını, elinizi ara sıra suya batırarak düzgünce yayın. Zeytinyağı ile salçayı karıştırıp fırçayla üzerine sürün. Patatesleri soyup ince elma dilimi şeklinde dilimleyip etin üzerine sıralayın. Aralarına elma dilimi gibi kesilmiş soğan ve domatesleri yerleştirin. Biberleri de kesip yerleştirin. Yeniden fırçayla 3 yemek kaşığı zeytinyağını sebzelerin üzerine sürün. Fırını 180 dereceye alt-üst konuma ayarlayıp 5 dakika önceden kızdırın. Sıcak fırında yemeği, patatesler iyice kızarıncaya dek en az 40 dakika pişirip çıkarın. Dilimleyip sıcak servise sunun.
Malzemeler
* 500 gr orta yağlı dana döş kıyma
* 4 diş sarmısak
* 1 demet maydanoz
* Yarım demet taze nane
* 1 adet iri boy kırmızı biber
* 2 çay kaşığı tuz, kimyon, karabiber, pul biber (istenirse 2-3 diş sarmısak katılabilir)
* 3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
Ayrıca:
* 2 adet domates
* 1 adet kuru soğan
* 5-6 adet yeşil biber
* 1 yemek kaşığı biber salçası
* 5 kaşık sızma zeytinyağı
* 2-3 adet orta boy patates
SAHUR
Peynirli çıtır börek
Yapılışı
İç harcı için: Peynirleri bir kâsede karıştırıp çatalla ezin. Baklava yufkalarından birini tezgâha serin. Üzerine bir kâsede karıştırdığınız tereyağı ve zeytinyağını fırçayla sürün (fazla ıslatmayın ki sarması zorlaşmasın). 2’nci yufkayı üzerine serip yine fırçayla yağı sürün. 3’üncü yufkayı serip onun da üzerine yağı sürdükten sonra 4’üncü yufkayı serin. 5’inci yufkayı da serip üzerine yine yağı sürün. 5’inci yufkayı serdikten sonra artık buna sos sürmeyeceğiz. Böylelikle 6 kat yufkamız olacak. Sonra da uzunlamasına 5 parçaya şeride bölün. Her şeridin bir ucuna peynirli harçtan 2 tatlı kaşığı dolusu koyup muska şeklinde sarın. Fırın kâğıdı serilmiş fırın tepsisine muska börekleri hafif aralıklı dizin. Üzerlerine yine fırçayla yağ sürün. Fırını 200 derece alt-üst ayara getirin ve 10 dakika önceden ısıtın. Yaklaşık 30-35 dakika üzeri kızarıncaya dek pişirip çıkarın. Sıcak sıcak servise sunun.
Malzemeler
* 1 paket hazır baklava yufkası
Sos için:
* 100 gr eritilmiş tereyağı + 5 yemek kaşığı zeytinyağı
İç harcı için:
* 100 gr rende beyazpeynir
* 200 gr lor peyniri
İftar-Patatesli kilis tavası
Yapılışı: Kıymayı derin bir yoğurma kabına koyun.
Ayıklanmış maydanoz ve taze nane yapraklarını bir robotun içine yerleştirin. Üzerine sapı kesilmiş, tohumları ayıklanmış ve irice doğranmış kırmızı biberi ekleyin. Bu aşamada sarmısak da katabilirsiniz. Tuz, kimyon, karabiber, pul biber ve zeytinyağını da ekledikten sonra sebzeleri robotta pirinç tanesi olacak şekilde çekin. Sonra da kıymanın üzerine ilave edip iyice yoğurun. Yuvarlak cam ya da alüminyum tepsinin altına pişirme kâğıdı serin. Üzerine et karışımını, elinizi ara sıra suya batırarak düzgünce yayın. Zeytinyağı ile salçayı karıştırıp fırçayla üzerine sürün. Patatesleri soyup ince elma dilimi şeklinde dilimleyip etin üzerine sıralayın. Aralarına elma dilimi gibi kesilmiş soğan ve domatesleri yerleştirin. Biberleri de kesip yerleştirin. Yeniden fırçayla 3 yemek kaşığı zeytinyağını sebzelerin üzerine sürün. Fırını 180 dereceye alt-üst konuma ayarlayıp 5 dakika önceden kızdırın. Sıcak fırında yemeği, patatesler iyice kızarıncaya dek en az 40 dakika pişirip çıkarın. Dilimleyip sıcak servise sunun.
Malzemeler
* 500 gr orta yağlı dana döş kıyma
* 4 diş sarmısak
* 1 demet maydanoz
* Yarım demet taze nane
* 1 adet iri boy kırmızı biber
* 2 çay kaşığı tuz, kimyon, karabiber, pul biber (istenirse 2-3 diş sarmısak katılabilir)
* 3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
Ayrıca:
* 2 adet domates
* 1 adet kuru soğan
* 5-6 adet yeşil biber
* 1 yemek kaşığı biber salçası
* 5 kaşık sızma zeytinyağı
* 2-3 adet orta boy patates
SAHUR
Peynirli çıtır börek
Yapılışı
İç harcı için: Peynirleri bir kâsede karıştırıp çatalla ezin. Baklava yufkalarından birini tezgâha serin. Üzerine bir kâsede karıştırdığınız tereyağı ve zeytinyağını fırçayla sürün (fazla ıslatmayın ki sarması zorlaşmasın). 2’nci yufkayı üzerine serip yine fırçayla yağı sürün. 3’üncü yufkayı serip onun da üzerine yağı sürdükten sonra 4’üncü yufkayı serin. 5’inci yufkayı da serip üzerine yine yağı sürün. 5’inci yufkayı serdikten sonra artık buna sos sürmeyeceğiz. Böylelikle 6 kat yufkamız olacak. Sonra da uzunlamasına 5 parçaya şeride bölün. Her şeridin bir ucuna peynirli harçtan 2 tatlı kaşığı dolusu koyup muska şeklinde sarın. Fırın kâğıdı serilmiş fırın tepsisine muska börekleri hafif aralıklı dizin. Üzerlerine yine fırçayla yağ sürün. Fırını 200 derece alt-üst ayara getirin ve 10 dakika önceden ısıtın. Yaklaşık 30-35 dakika üzeri kızarıncaya dek pişirip çıkarın. Sıcak sıcak servise sunun.
Malzemeler
* 1 paket hazır baklava yufkası
Sos için:
* 100 gr eritilmiş tereyağı + 5 yemek kaşığı zeytinyağı
İç harcı için:
* 100 gr rende beyazpeynir
* 200 gr lor peyniri