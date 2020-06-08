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Şahap Bayram Tokgöz

Şahap Bayram Tokgöz

info@sahaptokgoz.com

Kurumda Cinsiyet Eşitliği

8 Haziran 2020

Eşitlik…

TDK’ya göre; iki veya daha çok şeyin eşit olması durumu, denklik, müsavilik, müsavat, muadelet,

kanunlar yönünden insanlar arasında ayrım

bulunmaması durumu ya da bir diğer anlamı ile

bedensel, ruhsal başkalıkları ne olursa olsun, insanlar arasında toplumsal ve siyasi haklar yönünden ayrım bulunmaması durumu.

Toplumsal cinsiyet eşitliği dersek; Prof. Dr. Nilay Çabuk Kara, “kadınların ve erkeklerin toplumsal yaşamın her alanına eşit katılımları”

olarak tanımlamış ki

aslında farklı alternatiflere de (LGBT) bir selam çakmak herkesin borcu.

Bilelim ki toplumdaki yara,

aynen kendini kurumlarda da var etmiştir.

İnsan olmayı hatırlarsan doğru olan dengeyi kurman bir adım ötende,

lakin unutursan

yaşadığın hayata çooookkk uzaktan bakıyorsun demektir.

İlk terfiyi kim aldı?

O gencecik kadın ekibi yönetebilecek mi?

Neden o?

Benim kadar kazanıyor mu?

CEO erkek olur!

En azından bir ağırlığı olsun, erkek gibi!

Mühendis ekibinde kadın mı?

İşinizi adam gibi yapın…

Yok mu ofis tarafında uygun bir iş?

İş arasında tırnaklarını törpüler şimdi bu?

Kocası ile kavga etmiş kesin !!!

Eğer tanıdık geldi ise geçmiş olsun. Bulunduğunuz ekosistemde aşılması gereken çoookk uzun ve derin bir yol var …

Ama zor bir yol değil.

İnsan olmayı hatırlamak yeterli!

Hadi,

bence destek alma ya da destek verme vaktidir.

Sizce?

Bu arada destek demişken;

#erkekten yönetici mi olurmuş?

#erkek çalışınca kadınlaşıyor, bakın kıyafetleri bile kadınlardan özenti!

#lider dediğin kadın olur, üst yönetime erkeği nasıl alalım?

#bu göreve talipsiniz ama sormam gerek önümüzdeki 2 yıl baba olmayı düşünüyor musunuz?

#ofis işlerinde olur ama erkekler sahayı yeterince etkin yönetemiyor, mizaçlarında yok…

 

ŞahapT.

 

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