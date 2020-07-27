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Şahap Bayram Tokgöz

Şahap Bayram Tokgöz

info@sahaptokgoz.com

İşini Sevme Saygı Duy

27 Temmuz 2020

Yıllardır işini sevmek konusu üzerinde durulur ve herkes için anlamlı görünse de uygulamada

neredeyse sıfıra yakın karşılık bulur.

İşini sev, işine aşık ol, bayıl ona !

Yahu şu “çöpçü de olsan severek yap en iyisi ol” örneğinden sıkılmadık mı? Bu arada bu sözün temizlik işçilerine karşı büyük saygısızlık olduğunu düşünmüyor musunuz?

İşini sev, işine aşık ol, bayıl ona !

Hatta işini sev algısının kurumsal olarak yönetim tarafından pompalandığı

ve sonuç olarak

bol selfieli, bol iş alanı paylaşımlı sosyal mecralar oluştuğunu gözlemlemek mümkün.

Canım işim... Work work work !!!

Konunun latifesi bir yana elbette işini sevmek,

daha doğrusu seveceğin & sevdiğin bir iş ile eşleşmiş olmak çok değerli.

Sabahları hazırlanırken, gün içi yoğunluğunda bir nefes alırken, tatil sonrası dönüş yolunda ya da

en yoğun gününde bir dinlenme anında

şöyle bir durduğunda doğru yerde olduğunu hissetmenin lüksü tabi ki paha biçilemez.

Diğer yandan bu birçok sektörün, ekonominin, eğitimin, Dünya’nın ya da birçok dış etkenin hayatımızı bire bir etkilediğini ve

çalışmanın çoğu zaman hissi tercihlerden uzaklaştığını düşününce bu “işini çok sev” romantizminden uzaklaşmak gerektiğini söylemek mümkün.

İşini mümkünse sev…

Ama esasen işine saygı duy !

Gününü var eden ve geleceğini inşa eden o iştir. Her zerresine kadar özen ve saygı ile yap.

Tabi daha iyi alternatifler oluştuğunda severek ayrılmayı unutmadan ;)

ŞahapT.

 

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