İş hayatında insan halleri

Ve gerçekten katılıyorum ki; bütün bu hengamenin içinde çoğumuz genel tabiri ile günü kurtarmaya meylediyor.
…
Hani eskiler “hayat gailesi” der ya, tam da oradayız.
…
Lakin bence hepimiz biliyoruz ki;
mecburen de olsa sadece günü döndürmenin - özellikle iş hayatında – orta ve uzun vadede bir bedeli var.
Atalet!
…
işe alım yaptığım dönemde bir adayın, başka bir adayın hakkını yememe refleksi ile adaylıktan çekilme anıdır.
Masadakilerin gözyaşlarını çok zor tuttuğunu hatırlıyorum!
…
Hızlıca özetlemek gerekirse; Anadolu’da yaptığımız mülakat süreçlerinden biriydi,
hani aynı gün içerisinde hem toplu mülakat hem bireysel görüşmeler
hem de gerekirse yönetici görüşmelerinin yapıldığı
yoğun koşuşturmalardan biri…
Adayımız her şeyi ile göreve uygun ve tüm yöneticilerden onay almış durumda.
Nitelik; bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet.
Veya, bir şeyin iyi ya da kötü
olma özelliği.
…
Türk Dil Kurumu böyle söylüyor ancak kalitede konu iş hayatına
geldiğinde, konu bir anda
değişiveriyor.
Not: Ben yine de TDK’ya sadık kalma taraftarıyım.
Oluşturduğunuz çalışma ekosistemi, imkanlar
ve de kurum psikolojisi çalışanlarınızın hangi basamakta olduğunu belirler.
Dolayısı ile olay ve süreçlere tepkileri, doğal olarak da şirketinizin geleceği doğrudan Maslow etkisi ile şekillenir.
…
Mesela sunduklarınız çalışanınızı,
Fizyolojik ya da Güvenlik İhtiyaçları seviyesinde tutuyorsa yani çalışan hayata dair kaynak kıtlığı yaşamak zorunda kalıyorsa;
ekip içi aşırı rekabetten huzursuz ve verimsiz bir çalışmaya,
ilk fırsatta terk edilmeye ya da kurumdan daha fazlasını almaya yönelik agresif hamlelere,
Amacım; uzmanlaşmamanın, bazı durumlarda uzmanlaşamamanın sebebi ve muhtemel etkilerini vurgulamaktı.
Lakin fark ettim ki bir nokta daha var! Aldırmazlık…
Sebebi tartışılır ancak aldırmazlık yani boş vermişlik, umursamazlık,
umudu kesmişlik ve hatta
yaptığı işte “uzman” olmanın ne demek olduğundan bihaber olma hali
hadleri aşmış durumda.
…
Yol & kural bilmeyen şoförler, kullanacağı malzemeyi tanımayan ustalar,
Eminim işin uzmanları konuyu,
arz / talep, iş gücüne katılım, ekonomik parametreler
ya da sektörel verilerle ele alıyordur.
…
Bense konuya şu an için bireyi çok ilgilendiren ve iş hayatına doğrudan etki ettiğini çokça gördüğüm iki parametre ile ele almak istiyorum.
Kişinin mali sabrı ve dayanıklılığı
Kişinin duygusal sınırı ve konfor alanı
Konu iş veren ile çalışanı eşleştirme olunca, birçok alanda ve birçok dönemde istatistiklerde sadece bir sayı olarak yer bulan birey
Türk Dil Kurumuna göre motivasyon; isteklendirme ve güdüleme anlamlarını ifade ediyor.
İstek?
Bir şeye duyulan eğilim, arzu, şevk…
Peki ya güdü?
Ama işlerliği bozduğu halde,
bazı davranışların değişmediğini görmek
hayret verici.
…
Konuyu toplumsal yaşama, hayata, bireyin anlayış seviyesine yani
daha derine taşırsak “eğitim” özelinde de
ele alabiliriz.
Ki yine de aynı derecede hayret verici.
ya da anlatım metodundan,
iş hayatı insanının sevdiği yabancı ifade ile storytelling örneklerinden
falan bahsetmiyorum.
…
Yeri geldiğinde hepsi değerli ve elzem ancak şu an
öncelikli konumuz biraz daha
derin.
…
vizyon sağlamak, katkı sunmak,
inisiyatif almak…
Ya da sadece duyarlı değil fonksiyonel duyarlı olmak.
Birçok farklı şekilde ifade edilebilir ancak bilmeli ki kurumların tahmin edilenden daha büyük bir gücü var ve
çoğunlukla bu gücü kullanmaktansa “görünen sosyal sorumlu” olmaya
meylediyorlar.
…
Tercih midir yoksa beceri ve vizyon eksikliği midir bilemem. Hatta tamamen iyi niyetle yapılan
Şahit değil müdahil olan & olabilen herkese şükran borçluyuz. Böyle durumlardaki emeğin ve çabanın tarifi gerçekten çok zordur.
İşin teknik kısmına girmeden,
mühendis kökenli ( Orman Mühendisi ) biri olarak çok net söyleyebilirim ki;
bu acıyı sarmak için tüm ekipler
daha çokça uzun bir süre çaba sarf etmeye devam edecek.
Hatta genel ilgi azaldıktan çok sonra bile!
…
Yangın var!
Kaçının iş hayatında doğrudan karşılığı var bilinmiyor ama yönetimlerin, insan kaynaklarının, sorumluluk sahiplerinin
ve bu süreçten etkilenme ihtimali olanların tedirginliğini
fark etmek için istatistiğe gerek yok.
…
Sadece ekonomiye ve tüm iş alanlarına doğrudan etkisinden bahsetmiyorum,
dolaylı olarak tüm süreçlere, operasyonlara etkisi
sabit planlamaların çok ötesinde.
…
Ne kadar uzman, ne kadar güncel ya da ne kadar gelişime, sıfırlanmaya ve
deneyimi cepte tutarak baştan başlamaya
açıksınız?
…
Bu soruların cevabı, otomasyonun yüksek bir ivme ile kabul gördüğü iş hayatında insan dokunuşunu
değerli kılan nokta olacak.
…
Yıllar önce kendisinden hiçbir şey öğrenmediğimi düşündüğüm bir yöneticimin (ki şu anda derin hayat dersleri aldığım görüşündeyim)
Evet evet değilsin…
Ondandır tatil gördüğünde,
çocuklar gibi sevinip şen olman. Bu güzel tabi, ama daha ötesi var ki bak bunlar hayra alamet değil…
Hani tüm tatilleri heyecanla bekleyişlerin,
dönüş yolundaki buruk esprilerin, her gördüğün yere yerleşme isteğin,
küçük şirin cafe’den Bodrum’daki domatese ortak hayallerin,
hayatı tatil gibi yaşama isteğindeyken
tatili iş gibi yaşamaların,
Toplumumuzda çok derin ve değerli karşılığı olan “aile” kavramı ile yakınlık kurmak,
aynı amaç için bir arada olunduğunun vurgusu,
belki kurum için herkesin değerli olduğuna atıf,
şu an ve gelecek üzerine güvence sözü & koruma vurgusu,
“Neşeli Günler” nostaljisince kalbe dokunmak
Vs.
…
Daha birçokları sayılabilir…
Bu arada bilmeyenler için yetişkin eğitimi üzerine çalıştığımı ekleyeyim… Konu insan ve eğitim olunca bilgi çeşitliliğinden uzak durmak
net olarak imkansız.
…
Lakin geçtiğimiz günlerde öyle bir çalışma ile
öylesine tesadüfi olarak karşı karşıya kaldım ki, bu benim için bile şaşırtıcı oldu.
İsmi çok çarpıcı; Evde Kalamayanlar
…
Araştırmayı Universus adında, çok genç ve belli ki bir o kadar da aktif bir ekibin kurduğu Sosyal Araştırmalar Merkezi yayınlamış.
“Hissettirilen” …
Sizde de çok anıyı canlandırdı mı?
…
İnsanları çoğunlukla işleri yormaz, çünkü iş alanı ne olursa olsun içsel ya da fiziksel olarak göreve bir ölçüde hazırlanır herkes.
Ama insanı insan öyle derinden yorar ki,
kurumlardaki birçok kırılım noktası buraya gelir sıkışır.
Yani hissedilen değil de hissettirilen mevzu oldukça mühim!
…
Bir iş ortağımın söz konusu süreç ve içeriğin ana başlıklarını listelemem için
benden rica ettiği şey,
tam olarak bullet point.
…
Plaza dili esprileri artık uzun zamandır iş hayatının içindeyken,
bazı kurumlar ve sayıları az da olsa bazı vizyon sahibi yöneticiler dile sahip çıkmakla ilgili iç kampanyalar başlatalı çok olmuşken,
Cem Yılmaz’dan Kaan Sekban’a gösteri dünyası
konuyu ele alıp farkındalıkta sıçrama yaratmışken ya da ister istemez bu kullanımlar bir alay konusu olmuşken
Başarı; başarma işi, muvaffakiyet.
Dil bilimi uzmanı değilim ama iş hayatındaki iş alışkanlığının, başarının, davranışın ve
potansiyelin toptan ifadesi
en doğru şekilde Fransızcadan gelen performans kelimesi ile eşleşiyor sanırım.
Kelime derinliği açısından muvaffakiyete yakın olsam da
iş hayatına dair bütünlük halen performansta.
…
Bu kısa yazıda konumuz kelime kökeni ya da performans olmadığı için burayı hızla geçiyor ve
İş hayatında insan halleri
İnsanın halleri üzerine çok kelam edilir elbet,
ara ara benim de yaptığım gibi çeşitli istatistiklerden, teori ya da kuramlardan,
psikolojiden, sosyolojiden,
belki insanda derinleşme çabası ile
felsefeden bakmak mümkün.
Lakin şu an, daha kısıtlı bir alanda daha doğrudan bir yorumu temel alarak derdimi anlatma ihtiyacındayım.
…
Umut!
…
Evet evet, kesinlikle umut…
…
Herkes yaşadığı coğrafyanın farklı imkanlarına sahip noktalarında doğmuş olabilir,
hayatın ona verdiği hareket kabiliyeti
parmak izi kadar farklı olabilir,
kişinin potansiyeli farklı açılardan artı / eksi envaiçeşit özellik barındırabilir ve
hepsi kendine özel gelişen sonsuz sayıdaki etkenle
sınırsızla yorum ve katkıyı barındırabilir.
Hiçbiri iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış, üstün ya da değil olarak düşünülemez!
Çünkü hangi parmak izinin hangi kilidi açacağı hep
çok kişisel ve bilinmezdir.
…
Diğer yandan insan evladının yapısı gereği hep gelişme, ilerleme ihtiyacında olması,
bu umudu barındırması
yolun niteliğini çokça belirler.
…
Yani Maslow amcanın söylediği basamaklardan bir üstekine çıkmak hep elzemdir. Ve üsttekine çıkmak
hep umudun verdiği ilk ateş ile potansiyeli harekete geçirir.
…
Söyleyebiliriz ki insan hallerinin ekolojisi zarar görmüş durumda. Şu an umut barındırma oranı çok düşük.
Ekoloji…
Eko : ev
Loji : bilim
…
İş hayatı insanlarının ekipleri, çalışanları, yan masadaki arkadaşları, kurumları ve daha çokça fazlası için
bir an durup umuda odaklanma vaktidir.
Yoksa insanların gitmek istemesi üzerine çok konuşuruz!
…
Bu arada son dönemlerde ekonomiyi çokça konuşuyoruz…
Eko: ev
Nomi : bilim
…
Ezcümle; insan halleri için evdeki umut önemli.