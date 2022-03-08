Bu kızcağız mı yapacak bu işi?
Olur tabi, işe bir kadın eli de değsin değil mi? Ahaha!
Siz evli misiniz?
Çocuk var mı?
Şimdi bu görevi veririz ama o biraz narin, daha güçlü bir karakter lazım.
!!!
Amaaan biraz kıdemlenince erkekleşiyor hepsi…
Sabah çok gergindi, kesin kocasıyla kavga etmiştir!
Şimdi ekibi teslim etsek buna, birkaç yıla çocuk yapar izni vs kim yürütecek işleri?
Tabi ki çok yeteneklisiniz ama üst yönetimde temsiliyeti önemsiyoruz. Sanırım bir erkek arkadaşınız var, evlenmeyi düşünüyor musunuz?
Sen tabi başarılısın (!) ama en çok da annesin. Bundan büyük başarı var mı?
Evlilik teklifi yok daha di mi?
!!!
Eee fabrikada o kadar adama bu mühendis kız çocuğu nasıl söz geçirsin?
Fazla mı frapan ne ?
Yok daha neler! Kadın bu işi yapar mı hiç?
Evde de sıkıntılar varmış…
Özel günü mü ne ?
Biraz hal ve tavırlara bu iş yerinde dikkat ediyoruz küçük hanım!
!!!
Biz bayanlara(!) öncelik hep veririz.
Maaşı mı azmış? Ee kocası da kazanmıyor mu?
Bu görevi size vermek istiyoruz ama bir konuda söz rica edeceğiz. 3 yıl çocuk yok, bu riski(!) alamayız. Ne dersiniz?
Şirket tatili için izin(!) aldın mı?
Ee tamam işte şirkette yaparsınız çiçekli miçekli bir etkinlik.
…
Liste daha da uzar elbet.
Ve maalesef listenin bu kadarı bile çok kişinin hafızasında benzer örnekleri eminim canlandırdı bile.
Bu örneklerin
toplumsal hafıza da çoook çok eskide kalacağı,
iş hayatında kadını ya da erkeği değil insanı konuşacağımız
günlere hasretle.
#8Mart #DünyaKadınlarGünü #TümKadınlaraSaygıyla
İş Hayatında Diğer Martlar
Bu kızcağız mı yapacak bu işi?
Olur tabi, işe bir kadın eli de değsin değil mi? Ahaha!
Siz evli misiniz?
Çocuk var mı?
Şimdi bu görevi veririz ama o biraz narin, daha güçlü bir karakter lazım.
!!!
Amaaan biraz kıdemlenince erkekleşiyor hepsi…
Sabah çok gergindi, kesin kocasıyla kavga etmiştir!
Şimdi ekibi teslim etsek buna, birkaç yıla çocuk yapar izni vs kim yürütecek işleri?
Tabi ki çok yeteneklisiniz ama üst yönetimde temsiliyeti önemsiyoruz. Sanırım bir erkek arkadaşınız var, evlenmeyi düşünüyor musunuz?
Sen tabi başarılısın (!) ama en çok da annesin. Bundan büyük başarı var mı?
Evlilik teklifi yok daha di mi?
!!!
Eee fabrikada o kadar adama bu mühendis kız çocuğu nasıl söz geçirsin?
Fazla mı frapan ne ?
Yok daha neler! Kadın bu işi yapar mı hiç?
Evde de sıkıntılar varmış…
Özel günü mü ne ?
Biraz hal ve tavırlara bu iş yerinde dikkat ediyoruz küçük hanım!
!!!
Biz bayanlara(!) öncelik hep veririz.
Maaşı mı azmış? Ee kocası da kazanmıyor mu?
Bu görevi size vermek istiyoruz ama bir konuda söz rica edeceğiz. 3 yıl çocuk yok, bu riski(!) alamayız. Ne dersiniz?
Şirket tatili için izin(!) aldın mı?
Ee tamam işte şirkette yaparsınız çiçekli miçekli bir etkinlik.
…
Liste daha da uzar elbet.
Ve maalesef listenin bu kadarı bile çok kişinin hafızasında benzer örnekleri eminim canlandırdı bile.
Bu örneklerin
toplumsal hafıza da çoook çok eskide kalacağı,
iş hayatında kadını ya da erkeği değil insanı konuşacağımız
günlere hasretle.
#8Mart #DünyaKadınlarGünü #TümKadınlaraSaygıyla