Martta kayak başkadır

Mart gelince kışı geride bıraktık diye düşünürüz. Baharın başlangıcı ama aslında kışın içinden bahara selam verdiğimiz bir ay. Madem mart martlığını yapmakta ısrarcı, o zaman sezonu bitmeden kayak tatili için bir önerim olacak bu hafta size. Uluslararası arenada kış turizminin yükselen değerlerinden olan Erzurum ve Palandöken...
Geçen hafta yeni yaşımı kutlamak için tercih ettiğim adres Palandöken oldu. Daha önce defalarca ziyaret ettiğim kayak merkezi, her seferinde yenilenen yüzüyle beni şaşırtmaya devam ediyor. Ayrıca Erzurum’da kayak hocalarının deyişiyle ‘Sezon, martı çıkarıp nisandan da gün alıyor’. Tatilim boyunca iki ayrı oteli ve kayak pistlerini deneyimledim.
Palandöken’de 5.6 kilometre boyunca aydınlatılmış pist sayesinde gün battıktan sonra da kayak
yapabiliyorsunuz.
Palandöken kar kalitesi, pistleri, gece kayılabilmesi ve havaalanına yakınlığıyla dünyanın önde gelen kış turizmi bölgeleriyle yarışıyor. 16 yaşımdan beri kayak yapıyorum, mesleğim gereği Aspen, St. Moritz, Courchevel, Whistler gibi kayak sporunda yıldızlaşan neredeyse her yere gittim. Tüm samimiyetimle Palandöken’in en az onlar kadar iyi olduğunu söyleyebilirim. Hatta Amerikalı birkaç arkadaşım “Palandöken’in kıymetini bilmiyorsunuz” dedi. Kayak deneyimi yadsınamaz sevgili dostum Leyla Alaton da benimle birlikteydi. O da Palandöken’in Türkiye için bir hazine olduğunu düşünüyor. Bu noktada turizmde destinasyon yaratmanın önemini de vurgulamam gerek. Yurtdışında, havaalanıyla kayak merkezi genellikle uzaktır ve transfer ücretleri çok pahalıdır. Oysa İstanbul’dan iki saatlik bir uçak yolculuğuyla Erzurum’a indik, Palandöken’e varmanız 15 dakika.
Gece kayak keyfi
Palandöken’in 2.000 ile 3.176 metresi arasında konumlanan Uluslararası Kayak Federasyonu onaylı 24 pistte kar kalitesi yüksek. Pistlerin yüzde 80’lik kısmında yapay kar kullandıkları için sezon boyunca kar kalınlığıyla ilgili sorun yaşanmıyor. En yüksek noktası olan Ejder Tepesi 3.176 metre. En popüler kayak merkezlerinden Uludağ’ın zirvesinin sadece 2.543 metre olduğunu hatırlatmak isterim. Türkiye’nin en uzun (12 km) pistine sahip olan Palandöken’in diğer önemli özelliğiyse 5.6 kilometre boyunca aydınlatılmış pist sayesinde gün battıktan sonra da kayak keyfine devam edebilmeniz. Avrupa’daki çoğu pist saat 16.00 civarı kapanır, Palandöken 20.00’ye kadar açık.
Saffet Emre Tonguç
Oteller bütün yıl açık
Bu sene ilk kez Palandöken’den sonra, kentin ikinci kayak merkezi Konaklı’yı deneyimleme şansım oldu. Palandöken’den daha sakin olan Konaklı’da kaymaktan gerçekten çok keyif aldık. Erzurum merkeze 17 kilometre uzaklıktaki Konaklı’ya otellerin özel araçlarıyla yaklaşık 25 dakikada ulaşabiliyorsunuz. Burada pistler 2.200-3.185 metreler arasında. 16 pisti olan Konaklı, 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları’na ev sahipliği yaptı. Palandöken’in uluslararası bir destinasyon olması için konaklama kalitesinin yükselmesi çok önemli. Burada deneyimlediğim iki otel de tam bir örnek. Hem yıl boyu açık hem de yaş sınırı olmayan otellerin merkeze yakın konumları hafta sonları ya da kısa tatiller için ideal. Polat Palandöken, çok iyi bir renovasyondan geçmiş. Hatta diyebilirim ki dünyada gördüğüm en iyi dağ otellerinden biri olmuş.
Palandöken kar kalitesi, pistleri, gece kayılabilmesiyle dünyanın en iyi kış turizmi bölgeleriyle yarışıyor.
Odalarının bir bölümü, ana girişi ve ana restoranı yenilenen tesis yepyeni bir görünüm kazanmış. 9 farklı tipte 212 odayla hizmet veren otelin restoranlarında, dünya mutfağından lezzetlerin yanı sıra yerel tatlar da sunuluyor. Her yaşa özel eğitmenlerle kayak okulu, aile etkinlikleri, yüksek irtifa adaptasyon desteği ve hafta sonuna özel aktiviteler otelin misafirlerine verdiği diğer hizmetler. Otelin pistinden Ejder Tepesi’ne doğrudan geçiş imkânı olması da Polat Palandöken’in ayrıcalığı. Daha önce de defalarca misafir olduğum, samimi, rahat ve konforlu ortamıyla Sway Otel’i yine çok beğendim. 60 dönüm üzerine inşa edilen tesiste 181 oda var. Butik otel özgürlüğüyle şekillendirmişler. 155 metrekareye varan geniş odalarla hizmet veriyor. Renkli lobisi şömine keyiflerinin adresi. Güzel bir havuzun da olduğu SPA bölümü gerçekten çok başarılı. 1.200 metrelik özel kızak pisti, 2.100 metrekare büyüklüğünde yeni başlayanlara özel park, snowboard tutkunları için 1.400 metrelik doğal pistle çocuklara özel kar parkı da Sway misafirlerinin ayrıcalıklarından. Zengin mutfağının yanı sıra 2.400 metreye açtıkları yeni restoran tek kelimeyle efsane; teleferikle ve off-road araçlarla ulaşılabiliyor. Manzarası muhteşem.
Erzurum kayak tatiliyle sınırlanacak bir kent değil. Her mevsim gezilebilecek kentin önyargılarınızı yıkıp sizi şaşırtmasına hazır olun. Örneğin beni en çok şaşırtanlardan biri de bu gezimde tanıştığım Türk Kayak Vakfı Başkanı Atakan Alaftargil ve kardeşlerinin hikâyesi oldu. Atakan Alaftargil, kendisi gibi milli sporcu kardeşiyle otizmli, down sendromlu ve şehit ailelerin çocuklarını da kapsayan bir projeyle bölge çocuklarını kayak sporuyla tanıştırıyor. Bu sezon hedefleri 500 çocuk. Aynı zamanda 2AS markasıyla tasarladıkları yerli üretim outdoor ürünler bir dünya markası olmuş. Ülkemiz için umut doldum..
Merkezde cağ kebabının tadına bakın.
TARİHİ VE LEZZETL ERİNİ KEŞFEDİN
Sadece Palandöken’le sınırlamayın kendinizi. İlhanlı, Selçuklu ve Osmanlı devletlerinden kalma mimari mirasları görmeyi, şehirden biraz uzaklaşmayı göze alarak Tortum Gölü’nün muhteşem manzarasına şahitlik etmeyi, Milli Mücadele ruhuna dokunacağınız Atatürk Evi ve Erzurum Kongresi Müzesi’ni gezmeyi ihmal etmeyin.
Üç Kümbetler, Hatuniye ve Yakutiye medreseleriyle Erzurum Kalesi de gezi listenizde olsun. Adını aldığı ilçeden çıkarılan değerli bir taş olan oltutaşından yapılmış yüzük, kolye, tespih gibi farklı aksesuarlar alınacak en güzel hediyelerden. Ve tabii ki kendine özgü birçok lezzete sahip Erzurum mutfağının yemekleriyle damaklarınızı şenlendirin. 1928’den beri hizmet eden Güzelyurt Restaurant, cağ kebabı için Kadayıfçı Muammer Usta ile Emirşeyh Nedim, Türkiye’nin en iyi sakatat çorbacılarından Sülfettin Usta ve özel yapım tekniğiyle tadı damağınızda kalacak Anadolu Su Böreği size önereceğim lezzet durakları.
Martta kayak başkadır
Mart gelince kışı geride bıraktık diye düşünürüz. Baharın başlangıcı ama aslında kışın içinden bahara selam verdiğimiz bir ay. Madem mart martlığını yapmakta ısrarcı, o zaman sezonu bitmeden kayak tatili için bir önerim olacak bu hafta size. Uluslararası arenada kış turizminin yükselen değerlerinden olan Erzurum ve Palandöken...
Geçen hafta yeni yaşımı kutlamak için tercih ettiğim adres Palandöken oldu. Daha önce defalarca ziyaret ettiğim kayak merkezi, her seferinde yenilenen yüzüyle beni şaşırtmaya devam ediyor. Ayrıca Erzurum’da kayak hocalarının deyişiyle ‘Sezon, martı çıkarıp nisandan da gün alıyor’. Tatilim boyunca iki ayrı oteli ve kayak pistlerini deneyimledim.
Palandöken’de 5.6 kilometre boyunca aydınlatılmış pist sayesinde gün battıktan sonra da kayak
yapabiliyorsunuz.
Palandöken kar kalitesi, pistleri, gece kayılabilmesi ve havaalanına yakınlığıyla dünyanın önde gelen kış turizmi bölgeleriyle yarışıyor. 16 yaşımdan beri kayak yapıyorum, mesleğim gereği Aspen, St. Moritz, Courchevel, Whistler gibi kayak sporunda yıldızlaşan neredeyse her yere gittim. Tüm samimiyetimle Palandöken’in en az onlar kadar iyi olduğunu söyleyebilirim. Hatta Amerikalı birkaç arkadaşım “Palandöken’in kıymetini bilmiyorsunuz” dedi. Kayak deneyimi yadsınamaz sevgili dostum Leyla Alaton da benimle birlikteydi. O da Palandöken’in Türkiye için bir hazine olduğunu düşünüyor. Bu noktada turizmde destinasyon yaratmanın önemini de vurgulamam gerek. Yurtdışında, havaalanıyla kayak merkezi genellikle uzaktır ve transfer ücretleri çok pahalıdır. Oysa İstanbul’dan iki saatlik bir uçak yolculuğuyla Erzurum’a indik, Palandöken’e varmanız 15 dakika.
Gece kayak keyfi
Palandöken’in 2.000 ile 3.176 metresi arasında konumlanan Uluslararası Kayak Federasyonu onaylı 24 pistte kar kalitesi yüksek. Pistlerin yüzde 80’lik kısmında yapay kar kullandıkları için sezon boyunca kar kalınlığıyla ilgili sorun yaşanmıyor. En yüksek noktası olan Ejder Tepesi 3.176 metre. En popüler kayak merkezlerinden Uludağ’ın zirvesinin sadece 2.543 metre olduğunu hatırlatmak isterim. Türkiye’nin en uzun (12 km) pistine sahip olan Palandöken’in diğer önemli özelliğiyse 5.6 kilometre boyunca aydınlatılmış pist sayesinde gün battıktan sonra da kayak keyfine devam edebilmeniz. Avrupa’daki çoğu pist saat 16.00 civarı kapanır, Palandöken 20.00’ye kadar açık.
Saffet Emre Tonguç
Oteller bütün yıl açık
Bu sene ilk kez Palandöken’den sonra, kentin ikinci kayak merkezi Konaklı’yı deneyimleme şansım oldu. Palandöken’den daha sakin olan Konaklı’da kaymaktan gerçekten çok keyif aldık. Erzurum merkeze 17 kilometre uzaklıktaki Konaklı’ya otellerin özel araçlarıyla yaklaşık 25 dakikada ulaşabiliyorsunuz. Burada pistler 2.200-3.185 metreler arasında. 16 pisti olan Konaklı, 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları’na ev sahipliği yaptı. Palandöken’in uluslararası bir destinasyon olması için konaklama kalitesinin yükselmesi çok önemli. Burada deneyimlediğim iki otel de tam bir örnek. Hem yıl boyu açık hem de yaş sınırı olmayan otellerin merkeze yakın konumları hafta sonları ya da kısa tatiller için ideal. Polat Palandöken, çok iyi bir renovasyondan geçmiş. Hatta diyebilirim ki dünyada gördüğüm en iyi dağ otellerinden biri olmuş.
Palandöken kar kalitesi, pistleri, gece kayılabilmesiyle dünyanın en iyi kış turizmi bölgeleriyle yarışıyor.
Odalarının bir bölümü, ana girişi ve ana restoranı yenilenen tesis yepyeni bir görünüm kazanmış. 9 farklı tipte 212 odayla hizmet veren otelin restoranlarında, dünya mutfağından lezzetlerin yanı sıra yerel tatlar da sunuluyor. Her yaşa özel eğitmenlerle kayak okulu, aile etkinlikleri, yüksek irtifa adaptasyon desteği ve hafta sonuna özel aktiviteler otelin misafirlerine verdiği diğer hizmetler. Otelin pistinden Ejder Tepesi’ne doğrudan geçiş imkânı olması da Polat Palandöken’in ayrıcalığı. Daha önce de defalarca misafir olduğum, samimi, rahat ve konforlu ortamıyla Sway Otel’i yine çok beğendim. 60 dönüm üzerine inşa edilen tesiste 181 oda var. Butik otel özgürlüğüyle şekillendirmişler. 155 metrekareye varan geniş odalarla hizmet veriyor. Renkli lobisi şömine keyiflerinin adresi. Güzel bir havuzun da olduğu SPA bölümü gerçekten çok başarılı. 1.200 metrelik özel kızak pisti, 2.100 metrekare büyüklüğünde yeni başlayanlara özel park, snowboard tutkunları için 1.400 metrelik doğal pistle çocuklara özel kar parkı da Sway misafirlerinin ayrıcalıklarından. Zengin mutfağının yanı sıra 2.400 metreye açtıkları yeni restoran tek kelimeyle efsane; teleferikle ve off-road araçlarla ulaşılabiliyor. Manzarası muhteşem.
Erzurum kayak tatiliyle sınırlanacak bir kent değil. Her mevsim gezilebilecek kentin önyargılarınızı yıkıp sizi şaşırtmasına hazır olun. Örneğin beni en çok şaşırtanlardan biri de bu gezimde tanıştığım Türk Kayak Vakfı Başkanı Atakan Alaftargil ve kardeşlerinin hikâyesi oldu. Atakan Alaftargil, kendisi gibi milli sporcu kardeşiyle otizmli, down sendromlu ve şehit ailelerin çocuklarını da kapsayan bir projeyle bölge çocuklarını kayak sporuyla tanıştırıyor. Bu sezon hedefleri 500 çocuk. Aynı zamanda 2AS markasıyla tasarladıkları yerli üretim outdoor ürünler bir dünya markası olmuş. Ülkemiz için umut doldum..
Merkezde cağ kebabının tadına bakın.
TARİHİ VE LEZZETL ERİNİ KEŞFEDİN
Sadece Palandöken’le sınırlamayın kendinizi. İlhanlı, Selçuklu ve Osmanlı devletlerinden kalma mimari mirasları görmeyi, şehirden biraz uzaklaşmayı göze alarak Tortum Gölü’nün muhteşem manzarasına şahitlik etmeyi, Milli Mücadele ruhuna dokunacağınız Atatürk Evi ve Erzurum Kongresi Müzesi’ni gezmeyi ihmal etmeyin.
Üç Kümbetler, Hatuniye ve Yakutiye medreseleriyle Erzurum Kalesi de gezi listenizde olsun. Adını aldığı ilçeden çıkarılan değerli bir taş olan oltutaşından yapılmış yüzük, kolye, tespih gibi farklı aksesuarlar alınacak en güzel hediyelerden. Ve tabii ki kendine özgü birçok lezzete sahip Erzurum mutfağının yemekleriyle damaklarınızı şenlendirin. 1928’den beri hizmet eden Güzelyurt Restaurant, cağ kebabı için Kadayıfçı Muammer Usta ile Emirşeyh Nedim, Türkiye’nin en iyi sakatat çorbacılarından Sülfettin Usta ve özel yapım tekniğiyle tadı damağınızda kalacak Anadolu Su Böreği size önereceğim lezzet durakları.