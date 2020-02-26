Koronavirüs’ün hedefi anlaşılıyor.
Ortadoğu, Ortaasya ve Afrika.
Türkiye’ye vız gelir.
Bizden top geçer adam geçmez.
Gerisini Avrupa düşünsün. Göçmen dalgası denen tehlike, şimdi daha da büyümüştür. Avrupa ülkelerinin dikenli telleri, göçü belki bir ölçüde durdurabilir ama virüsü durduramaz.
Yani, kime niyet, kime kısmet.
Hiç belli olmaz.
MEĞER NEYMİŞ?
Geçen hafta...
Bir haber geçti Ermenistan Devlet Ajansı:
“Suriye Parlamentosu, Ermeni Soykırımı’nı tanıyan tasarıyı kabul etti.”
Önce inanmadım.
Esad’da “Soykırım” kelimesini ağzına alacak derman mı var?
........
Fakat Suriye’nin Ermenistan Büyükelçisi Muhammed
Hac İbrahim, haberi doğrulayınca, şaştım kaldım.
Kendi halkına 10 yıldır katliam uygulayan ve milyonlarca Suriyeli’yi de vatansız bırakan Esad, hangi yüzle bu meseleyi parlamentoya getirebildi?
Sevsinler böyle diktatörü.
Meğer parlamentosu da varmış.
SİYASET...
Gezi’yi hâlâ tartışıyoruz ama yanlış tartışıyoruz.
Parkın içindeki gençlerin ve çocukların direnişi başka şey, Taksim Meydanı’na taşan, oradan da Türkiye’ye yayılan kalkışma başka şey.
İkisini karıştırmayalım.
Bunu en iyi anlayan ve en iyi anlatan, Memet Ali Alabora’dır.
Hem de en veciz biçimde anlatan... Kısa ve öz...
Yani, çocukların arkasına saklanarak, boş yere tartışmayalım.
Virüs haritası
Koronavirüs’ün hedefi anlaşılıyor.
Ortadoğu, Ortaasya ve Afrika.
Türkiye’ye vız gelir.
Bizden top geçer adam geçmez.
Gerisini Avrupa düşünsün. Göçmen dalgası denen tehlike, şimdi daha da büyümüştür. Avrupa ülkelerinin dikenli telleri, göçü belki bir ölçüde durdurabilir ama virüsü durduramaz.
Yani, kime niyet, kime kısmet.
Hiç belli olmaz.
MEĞER NEYMİŞ?
Geçen hafta...
Bir haber geçti Ermenistan Devlet Ajansı:
“Suriye Parlamentosu, Ermeni Soykırımı’nı tanıyan tasarıyı kabul etti.”
Önce inanmadım.
Esad’da “Soykırım” kelimesini ağzına alacak derman mı var?
........
Fakat Suriye’nin Ermenistan Büyükelçisi Muhammed
Hac İbrahim, haberi doğrulayınca, şaştım kaldım.
Kendi halkına 10 yıldır katliam uygulayan ve milyonlarca Suriyeli’yi de vatansız bırakan Esad, hangi yüzle bu meseleyi parlamentoya getirebildi?
Sevsinler böyle diktatörü.
Meğer parlamentosu da varmış.
SİYASET...
Gezi’yi hâlâ tartışıyoruz ama yanlış tartışıyoruz.
Parkın içindeki gençlerin ve çocukların direnişi başka şey, Taksim Meydanı’na taşan, oradan da Türkiye’ye yayılan kalkışma başka şey.
İkisini karıştırmayalım.
Bunu en iyi anlayan ve en iyi anlatan, Memet Ali Alabora’dır.
Hem de en veciz biçimde anlatan... Kısa ve öz...
Yani, çocukların arkasına saklanarak, boş yere tartışmayalım.