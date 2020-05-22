Gelecek Partisi’nin geleceğini, başkaları mı tayin edecek?
Keza... Deva Partisi’nin yol haritasını, başkaları mı çizecek?
Bu iki partiyi, herkes dilediği yere oturtuyor. Kimi Millet İttifakı’nın içine yakıştırıyor, kimi üçüncü bir ittifak’a
dahil ediyor. Kimi de bağımsızlık lütfediyor.
Gazeteci, siyasetçi, anketçi, velhasıl herkes konuşuyor.
Sadece Davutoğlu’yla Babacan’ın sesi çıkmıyor.
***
Onların iradeleri dışında onlara biçilen konum yetmiyor, bir de oy miktarı takdir ediliyor.
Yüzde 1, 3, 5, 7, 10...
Her ne ise...
Gönüllerinden ne koparsa...
Ona göre de hesap kitap yapılıyor.
Hayrettir, Davutoğlu ve Babacan’da yine ses yok.
***
Hatta Millet İttifakı’nın en iri yarı olan üyesi, daha da ileri gidip onlara ödünç milletvekili verebileceğini söylüyor. Yani o derece müdahil.
Bu âlicenaplık karşısında Davutoğlu ve Babacan, memnun mu, değil mi, o da bilinmiyor.
Ne reddediyor ne de teşekkür... En ufak bir refleks yok.
Nedir bu?
Yeni bir tarz mıdır?
***
Gerçi henüz erken...
Seçim barajının akıbeti bile belli değil.
“Belki bu sebeple suskunlar” diyeceğim ama dışardan okunan gazeller, neredeyse bir vesayet görünümüne doğru gitmektedir... Yaygın kanaat bu... Haberleri olsun.
Öyle değilse bile, - en azından - kendilerine ayıp edilmektedir.
Tuhaf bir durum
Gelecek Partisi’nin geleceğini, başkaları mı tayin edecek?
Keza... Deva Partisi’nin yol haritasını, başkaları mı çizecek?
Bu iki partiyi, herkes dilediği yere oturtuyor. Kimi Millet İttifakı’nın içine yakıştırıyor, kimi üçüncü bir ittifak’a
dahil ediyor. Kimi de bağımsızlık lütfediyor.
Gazeteci, siyasetçi, anketçi, velhasıl herkes konuşuyor.
Sadece Davutoğlu’yla Babacan’ın sesi çıkmıyor.
***
Onların iradeleri dışında onlara biçilen konum yetmiyor, bir de oy miktarı takdir ediliyor.
Yüzde 1, 3, 5, 7, 10...
Her ne ise...
Gönüllerinden ne koparsa...
Ona göre de hesap kitap yapılıyor.
Hayrettir, Davutoğlu ve Babacan’da yine ses yok.
***
Hatta Millet İttifakı’nın en iri yarı olan üyesi, daha da ileri gidip onlara ödünç milletvekili verebileceğini söylüyor. Yani o derece müdahil.
Bu âlicenaplık karşısında Davutoğlu ve Babacan, memnun mu, değil mi, o da bilinmiyor.
Ne reddediyor ne de teşekkür... En ufak bir refleks yok.
Nedir bu?
Yeni bir tarz mıdır?
***
Gerçi henüz erken...
Seçim barajının akıbeti bile belli değil.
“Belki bu sebeple suskunlar” diyeceğim ama dışardan okunan gazeller, neredeyse bir vesayet görünümüne doğru gitmektedir... Yaygın kanaat bu... Haberleri olsun.
Öyle değilse bile, - en azından - kendilerine ayıp edilmektedir.