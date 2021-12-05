Sözün kısası

Bakalım bu mitingler, hükümeti erken seçim’e zorlamaya yetecek mi?
Yetsin veya yetmesin.
Ama bir seçim rüzgarı estireceği muhakkaktır.
Dolayısıyla da bir seçim sektörü doğacaktır.
*
Seçim sektörü deyip geçmeyin.
Miting meydanlarıyla beraber, şehirde oteller, lokantalar, kahvehaneler tıklım tıklım dolacaktır.
Şehirlerarası otobüsler, seyyar köfteciler, simitçiler, lahmacuncular, ayrancılar neler neler.
2007’de, muhafazakâr Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı’na şiddetle itiraz eden muhalefet, aradan 10 yıl geçince (2018’de) onu tekrar Cumhurbaşkanı yapmak istedi.
Hatta daha önce Ekmeleddin Bey gibi bir mukaddesatçıyı bile resmen aday yaptı.
***
Değişim mi gelişim mi bilmem ama Merve Kavakçı’nın başörtüsüne büyük tepki gösterenler, yine 10 yıl geçince hidayete erip “Türban yasağını biz kaldırdık” diye övünmeye başladı.
Tevekkeli...
Merhum Ecevit sonunda ne demişti:
- Bu parlamento, toplumun 10 yıl gerisindedir.
Nitekim işte o parlamento, topluma 10 yıl sonra ancak yetişti. Yasaklar öyle kalktı.
Öbürünü Başbakan yaptı.
Hele ötekini?
Cumhurbaşkanı yaptı.
Eh, hançerlenmeyi hak’etti.
Al sana üç hançer.
......
Bir de önceden vardı.
Etti dört hançer.
Ama oldu diyelim.
Tayyip Erdoğan çıktı, bir açıklama yaptı.
Dedi ki:
- “Muhalefet madem çok ısrarlı, madem mitinglere bile başlıyor, madem seçim için bu kadar ‘zorluyor’, öyleyse pekâlâ... Kerhen de olsa erken seçime evet diyorum. Hodri meydan.”
Acaba ne olur?
***
Ne olacak?
Muhalefet çok sevinir.
Seçmenlerin yarıdan fazlasını gayrımilli buluyorsa, bunu açık ve net olarak söylemeli.
Nitekim söylemiştir.
Ben siyasetçinin “zeki ve ahlâklı olanını severim.” (Vay be)
***
Peki insan, ümitle oy beklediği kitleye, hiç gayrimilli der mi?
Der.
Hakaret etmiyor ki...
Bence iltifat ediyor. Zira
Hâlâ ve her gün...
“Ülkeyi seçime zorlamak için elimden ne gelirse yapacağım” demek, ne demek?
‘Zorlamak’ zaten tek başına ne demek?
......
Herkes bilir ki ‘ortalığın karışması’ demek...
‘Sokak çatışmaları’ dahil ‘her türlü kaos’ demek...
‘Ülkenin yangın yerine dönmesi’ demek.
*
Onlara öğretmen demem ben / Savcı, hakim demem / Sanatçı demem / Memur demem / Çiftçi, işçi, köylü demem.
Belli ki Millet İttifakı seçimi kazanıp iktidar olunca, Türkiye’nin yarısından hesap sorulacak.
***
İşin kötü tarafı:
İhbar dönemi başlayacak:
- Falan sporcu, filan sanatçı saraya sık sık gitmişti.
- Falan şarkıcı, askerlere konser vermişti.
- Filan iş insanı, Kanal İstanbul’u desteklemişti.
“Zorlama”nın nerelere varacağını kestiremeyiz.
Tehlikeli bir yol bu.
Göze alanlara, “bir daha düşünmelerini” tavsiye ederim.
***
Zorlama’dan kasıt nedir?
- Efendim demokratik yollar.
Biz o yolları biliriz.
Safiyâne şekilde başlar, bir adım sonra provokatörler devreye girer, sokak hareketleri -Allah korusun- çatışmalara dönüşür.
Nasıl oluyor bu?
Yiyecek, içecek, giyecek, davet, balo, gala.... Vur patlasın, çal oynasın.
Ancak şöyle izah edilebilir:
- Allah kerim.
Ya da:
- Battı balık.
***
Tabii bir ihtimal daha var:
Bilin bakalım ben kimim?
Yetti artık
Sağır Sultan bile duydu.
Her gün bağırıyorlar:
- Seçim seçim seçim.
Öbürleri de her gün cevap veriyorlar:
- 2023’te 2023’te 2023’te.
Ne güzel anlaşıyorlar.
Menderes.
Demirel.
Özal.
Erdoğan.
Geri kalan yıllar, hep yamalı bohça... Ya da ara rejimler.
***
Bu dört liderin de karşısında çok
Kendi yuvasında tatmin olmuyor, gözü sürekli dışarıda.
Büyük şehirlere Belediye Başkanı mı lazım, kendi partisinden değil öbür partilerden, özellikle de mütedeyyin camiadan adaylara yöneliyor.
*
Kemal Bey, yabancı futbolcuya çok meraklı...
Cumhurbaşkanlığı için bile Ekmeleddin Bey gibi, Abdullah Gül gibi isimlere kanca atıyor. Çünkü onlar muhafazakar ve mukaddesatçı insanlar.
*
Neden böyle yapıyor?
Helalleşmek mi bu?
Yoksa mavi boncuk dağıtmak mı?
Pazar notları
İnsan aydınım diye övünür mü?
Bizimkiler, kendilerine aydın dediler.
Peki peki...
Biz de kabul ettik.
Bunlar, kadri kıymeti bilinmemiş, hakkı yenmiş, bu yüzden kendine bile küsmüş... Bütün acısını düzenden çıkarmaya karar vermiş ama düzenden çok devlete muğber olmuş, millete zaten yabancı kalmış... Gidip kitap yazmak ya da resim yapmak üzere bir kenara çekilmiş ama içkiden başını kaldıramadığı için eline hâlâ bir kalem ve fırça almamış, aslında şirin insanlardır. Tamam da işsiz aydın olur mu?
Bu sistemde asıl başka bir sakatlık var. Onu konuşalım.
***
Küçücük bir parti, yüzde 2 veya 2 buçuk oyla, koskoca memleketin kaderini çizebiliyor. Dolayısıyla ülkeyi kimin yöneteceğini belirleyebiliyor.
Normal mi bu?
***
Misal ver derseniz buyurun:
- Saadet Partisi.
İki ittifaktan hangisini tercih ederse, terazinin o kefesi 50+1’e daha yaklaşıyor... Hele aritmetiğin hassas olduğu oylamalarda -kılpayı- iktidarı resmen o tayin ediyor.
Aslında kimseyle helalleşme falan olacak değil ama gelişigüzel hazırlanmış o listeye girenler kadar, girmeyenler de tartışılacak... Yani, Amca Bey durup dururken başına iş açtı.
***
Yerinde olsam, sadece Deniz Baykal’ın kapısını çalar, sadece onunla helalleşirim.
Son 10 yıl, yani Mayıs 2010’dan itibaren 11 yıl boğulduğumuz o nefret bataklığı, yeter de artar bile... Daha gerilere gitmeye hiç gerek yok.
FUTBOL
Play-Off’a kalmak mı zor, yoksa Play-Off’tan çıkmak mı zor?
Kırk satır’dan
Sadece bizim değil, Akşener’in de haberi yok.
Karamollaoğlu’nun da yok.
Eminim ki Pervin Buldan’ın da yoktur.
***
Öyle ya...
Bay Aday, Türkiye’nin makus talihini bile -tek başına- yeneceğini ilan ettiğine göre, ortaklarına emr-i vaki mi yaptı acaba?
Şu helalleşme faslı ve helalleşme listesi de tamamen şahsi değil mi? İttifakın üyesi olan diğer partiler, bir masa etrafında sahiden toplanıp söz isteyebilir mi, fikirlerini söyleyebilir mi? Yoksa onlar sadece figüran mıydı?
***
Durup dururken, bu 50+1 nereden gündeme geldi? Nesini tartışıyorlar? Halk oylamalarında başka bir yol yok ki.
Elbette 50+1.
Ne olacaktı?
25+1 mi?
Yani, çeyrek porsiyon, öyle mi?
*
Millet İttifakı, bence memnun kalmalıdır şimdiki sistemden... Hele ana muhalefet, daha da memnun kalmalıdır. Çünkü hiç değilse dostlarla beraber 50+1’i bulması pekala mümkündür. Bugün değilse bile yarın... Yarın değilse bile
Futbolculara birer kağıt dağıttı...
Üzerinde şunlar yazıyordu:
- Danimarka’yı yeneriz... Çünkü...
Çünkü’yü futbolculara bıraktı. Herkes kendine göre bir ‘çünkü’ yazdı.
- Yeneriz çünkü inançlıyız.
- Yeneriz çünkü mecburuz, hatta mahkûmuz.
- Yeneriz çünkü Türk’üz...
Muhalefet cephesini hiç ilgilendirmez mi? Bu şehit, onların da şehidi değil mi? Nedir bu umursamazlığın anlamı? Nedir bu suskunluk?
Küfrü onaylıyorlar mı?
Yoksa, PKK’ya dalkavukluk mu?
Bu bir.
*
İkincisi...
Özrü kabahatinden büyük bir biçimde bizi hayrete de düşürdüler.
Ne diyorlar:
Sözün kısası
TÜİK, Kılıçdaroğlu’na randevu vermedi.
Kapıyı da açmadı, içeri sokmadı.
İyi ya...
Kılıçdaroğlu’nun istediği de tam buydu işte.
Enkaz
- “Çare seçim.”
Yahu anladık...
Söyleye söyleye milleti seçimden soğutacaksınız... Günde yüz kere tekrarlamayın şunu... İçimize fenalık geldi.
***
Seçim seçim diye bağırırken, diğer taraftan da “battık, bittik, mahvolduk” diye feryada devam ediyorlar.
Yani “enkaz devralmaya” tâlipler.
Demek ki şikayet etme hakları kalmayacak.
***
Dünkü mitingte, Kılıçdaroğlu bir sürü söz verdi... Bir sürü.
Biliyorsunuz.
Sözü sözdür.
- Namus sözüdür.
Lakin bu sözler, İYİ Parti’yi de bağlar mı, yoksa Kılıçdaroğlu kendi hesabına mı söz veriyor?
Orasını aziz Cihan Paçacı’ya sormalı.
Baklava
Baklavayı modernleştirmek istiyorlarmış.
Nasıl modernleşir acaba?
Zeytinyağlı - sirkeli - limonlu bir sosla mı takviye edilir? Sarımsaklı yoğurtla mı süslenir? Yoksa kırmızı pul biber ve kekikle mi taçlandırılır?
.............
Türk’e ait her güzel şey gibi onu da bozmaya mecburuz ya, buyurun, baklavanın genetiğini değiştireceğiz ki, orijinaline Yunanistan sahip çıksın.