Şimdi de bu

Verdiğimiz canlara rağmen yine de ucuz atlattık diyebiliriz.

6.6 epey büyük deprem sayılır. Kaldı ki 6.9 olduğuna dair kayıtlar da var. Çok dikkatli ve titiz çalışmalar sayesinde kayıplarımız asgaride kalacak inşallah.

İzmir’e geçmiş olsun.

Bütün Ege’ye selam olsun.

Genel durum

- İklimler değişti.

- Mevsimler karıştı.

- Meteoroloji bile şaşkına döndü.

Dünya, acayip bir yörüngeye girdi.