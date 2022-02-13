Pazar notları

Madem Kılıçdaroğlu “adaylıkta bu derece ısrarlıdır” öyleyse İmamoğlu da 100 bin imzayı toplayıp katılır bu yarışa...
Sonuç?
- En azından Kılıçdaroğlu’nun oylarını böler.
Yapar mı yapar.
Pire için yorgan yakar.
Bu bir ihtimal.
***
Bir diğer ihtimal var.
7 Şubat hamlesinden tutun, Gezi olaylarına, 17-25 Aralık tezgahından tutun, 15 Temmuz girişimine kadar, her kumpası denediler.
Ama tutmadı.
Şimdi birden bire akıllarına “Cumhurbaşkanlığı adayı olamaz” diye bir fikir düştü.
*
Fikir değil, mızıkçılık.
Mızıkçılık bile değil, bir yutturmaca.
Tabii, yerseniz.
Yıllardır başvurdukları her yol fiyaskoyla bitince, “Bari buna sarılalım” dediler ve son bir gayretle yollara döküldüler:
“Neyi buldun?” dediler.
“Buldum... İttifaka bir çatı adayı buldum.”
Eşkal veriyorum, dikkat:
Devleti tanıyan... Dürüst... Nefsine hakim... Gayet adil
ve tarafsız bir zat.
Öyle ki, Atatürk bile görse “İşte benim cumhurbaşkanım” diye övüneceği bir aday.
Kim olabilir?
-
Fakat yetmez.
Ana muhalefet de kınamalıydı.
- Niye kınamıyor?
Kınamıyor çünkü bu klavye şövalyelerini bu hale o getirdi... Tam 11 yıldır ektiği tohumlar, semeresini veriyor.
*
Mesele şudur:
Siz Cumhurbaşkanı’na Marmaris’te hazırlanan suikasta bile tiyatro derseniz, çömezleriniz de “geçmiş olsun” yerine “beter olsun” der.
Der ama bu bedduanın dönüp dolaşıp sonunda kimi bulacağı hiç belli olmaz.
Bizde böyle tarihler hiç eksik olmaz.
12 ayın her birinde, demokrasiye vurulan bir darbe mutlaka vardır.
*
Ocak ayından başlayalım.
24 Ocak neyi hatırlatıyor? Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan gibi demokrasi şehitlerimizi.
İkisini de saygıyla anıyorum.
......
Şubata gelelim.
COVID-19’a yakalanan Erdoğan çifti’ne “geçmiş olsun mesajı” gönderen liderlerin (bazılarının) samimiyetine inanıyor musunuz?
Gerçi adet yerini bulsun diye “rutin bir davranıştır” ama yine de birilerinin sağlık temennileri sırıtıyor.
Misal:
Kılıçdaroğlu’nun bile samimiyetine inanırım ama Ali Babacan’ınkine asla...
Keşke o hiç mesaj yayınlamasaydı.
*
Bayramlaşmalar da böyle değil mi?
Her bayramda görürüz.
- 800 bin oy fark atarak seçilen İmamoğlu’nun bugün aday olsa, İstanbul’dan ne kadar oy alacağını...
Çok merak ediyorum.
*
Buna mukabil...
Cumhurbaşkanımızı seçerken, Amerika’nın Türk Milleti üzerinde kaç gram etkisi olabileceğini...
Hiç merak etmiyorum.
# Hayırdır
Elçiler kimyamı bozdu.
Bu kaçıncı?
Akdeniz zaten ceset dolu...
Elbiselerini, paralarını alarak çırılçıplak, yalınayak Edirne’ye sürdükleri mültecilerin de haddi hesabı yok.
*
Bize insanlık dersi veren uygar Avrupa, bütün bu olup bitenleri sadece seyretmektedir.
Uygarmış.
Ne uygarı?
Cinayetlere ortaktır.
2016 ABD seçimlerine Rusya’nın müdahale ettiği iddiasıyla kıyamet kopmuştu.
İşin peşine düşen ABD, şimdi Türkiye’deki seçimlere müdahale ederek rezil bir durum’a düşer mi,
zannetmem ama Türkiye’ye atadığı her diplomat, seçime değilse bile siyasete müdahil oluyor.
*
Yeni atanan elçi, Ankara Belediye Başkanı’nı ziyaretten önce, koşa koşa İstanbul’a gelip Belediye Başkanı İmamoğlu’yla buluşuyor.
İmamoğlu kim?
Muhalefetin Cumhurbaşkanı adaylığında ismi en önde gelen biri...
Eh, Joe Biden’ın Türk Siyaseti’ndeki tavrı da bilindiğine göre, elçi bey, ABD adına neredeyse ihsas-ı rey’de bulunmuştur.
Ama ayrıntı yok.
Ortaya bir laf atıp kenara çekiliyor.
Yahu şunun içini doldursana...
Hayır.
“Siyasi cinayetler olabilir” dedi ve yine çekildi.
Bildiği bir şey mi var?
Yoo, hayır.
Sadece tahmin.
- Bu nasıl insan?
- Bu nasıl bir ruh ve vicdan?
Maskeler Türkiye’de üretildiği için, Yunan Parlamentosu’nda kıyamet kopuyor.. Milletvekillerinin bu maskeleri takmalarına şiddetle itiraz ediliyor.
***
Bu nasıl düşman diyeceğim ama düşman bile olamaz.
- Bu nasıl bir mahlûk?
- Bu nasıl bir kafa?
Edirne peynirinden tutun, baklavamıza kadar, sahiplenmedikleri nesne yoktur ama maskeler gururlarına pek dokundu.
1453’te İstanbul’un fethedildiği gün, savaşın en kritik saatlerinde Ulubatlı Hasan canını dişine takıp surlara tırmanırken, Fatih Sultan Mehmet, atına atlamış, şehrin öbür ucundaki balıkçıya gitmişti.
Ay, öyle benziyorlar ki, ‘kararlı iki lider.’
İkisi de demiş ki:
- Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul’u.
Sahiden de biri İstanbul’u almış...
Öbürünü ise İstanbul almış...
Ne alması?
Hem de dörtlü, beşli...
Belki de altılı koalisyon.
Türkiye tarihinde bunu ilk defa göreceğiz.
Tabii seçimi kazanırsa...
***
Diyeceksiniz ki:
- Milliyetçi Cephe Hükümetleri neyin nesiydi?
Alakası yok.
Sayın bayım.
Demokrasi’nin yolu nereden geçerse geçsin, sizin mahalleye de uğrar mı, önce onu söyle.
‘Kaybolan’
Klişeleşmiş bir sözdür:
- Politikacı gelecek seçimleri düşünür... Devlet Adamı ise gelecek nesilleri.
Vazgeçtik gelecek yıllardan.
“Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler...”
Şarkı değil, sanki 90’lı yılların bir muhasebesi... Takvim işliyor.
Rumeli Kavağı’na sırf gidip gelmek bile 1 buçuk saat sürer.
Bunu özellikle hatırlatmak isterim.
*
Büyükelçi’ye de maşallah...
İnsan kar kış fırtınayı görünce (ya da
öğrenince) demez mi ki İmamoğlu’na: Sizi meşgul etmeyelim... Yemek iptal olsun. Başka zaman yeriz.
*
Efendim, Bay Elçi ta
Bu kadarı yeter.
Biraz da kendimize bakalım.
*
- Tuhaf insanlarız.
Bir kar fırtınasının geleceğini bile bile, hem de uyarılara rağmen, binlerce arabayla sokaklara döküldük.
Ne işimiz vardı?
Her yer kapalıydı.
Hastası olanlar hariç,
- Tek hedef, tek ilke, tek üslup, tek düşman.
Hepsi tek.
Seçimi kazanır da yönetime gelirse, Türkiye’de muhalefet diye bir unsur kalmayacak.
Hepsi iktidara taşınacak. Muhalefetsiz Demokrasi olur mu?
Diyeceksiniz ki:
- AK Parti var ya.
Hayır... Öylesi değil.
Biz 70 yıldır “Türkiye muhalifleri”ne alışmışız.
Salgın hastalık tehlikesine dair en ufak bir telaş ve korku görüyor musunuz? Günlük vaka sayısı 70 binleri bulduğu halde koronaya meydan okuyan kalabalıklar, ne büyük moral.
***
Üstelik kar, kış, fırtına.
Hiç mühim değil.
Şarapçılar, biracılar, meyhaneleri yine dolduruyor... Rakıcılar yine efkârlı ama ikinci kadehten sonra her biri memleketi kurtarmaya devam ediyor... Bayılıyorum.
Çirkin sesli güzel kızlar, sahnelerden hiç inmiyor.
Alkış, ıslık, kıyamet.
***
Muhalefet liderleri toplantıdayken...
Yani Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu, Babacan, Davutoğlu, Akşener falan bir masa etrafında oturmuş konuşurlarken...
Kapı açılsa...
İçeri Erdoğan girse...
Ve dese ki:
- Ne konuşuyorsunuz? Beni de aranıza alın... Beraber konuşalım... Her şey Türkiye için...
Ve masaya o da otursa...
Halk ne yapar acaba?
Pazar notları
Hükümetin en yaman rakibi, şu veya bu parti değil, her şeyden evvel, COVID-19 salgınıydı.
Neyse... Onunla yüz göz olduk.
.........
Ardından hayat pahalılığı ve fahiş fiyatlar tavan yaptı.
Eh, ona da bağışıklık kesbettik.
.........
Fakat elektrik faturaları, hepsinden baskın çıktı. Şimdi hükümetin en mühim rakibi elektrik faturalarıdır. Düşünün: çarşı pazar ikinci planda kaldı.
Eyvah
Kılıçdaroğlu, elektrik faturalarını ödemeyecekmiş, eyvah...
Ne yapacağız şimdi?
Başımızda bir bu felaket eksikti.
O ödemeyince 84 milyon hayranı da ödemez.
Ve Türkiye, işte o zaman Ortaçağ Karanlığı’na bürünür.
Yahu bu Özgür Özel, ileriyi gören ne müthiş bir adammış meğer...
Zühtü Abi
Zühtü Arkan’ı kaybettik.
Sevgili eniştem... Ablamın eşi.
Deniz Kuvvetleri’nin en iyi yetişmiş komutanlarından biriydi... Çocukları Şebnem ve Mehmet, cenazeye Amerika’dan yetiştiler ve kederli anneleri olan sevgili Tezer ablamı bir dakika bile yalnız bırakmadılar.
Bütün aile efradının başı sağ olsun.
Zühtü abim nurlar içinde yatsın.
Dr. Dümen
Bu arada yazarımız, kıymetli doktor Haydar Dümen’i de kaybettik, ailesine, sevenlerine ve okuyucularına başsağlığı dilerim.
Fakat farkında mısınız, ne kadar çok insan kaybetmeye başladık.
Cenazeden cenazeye koşup duruyoruz... Çoğuna da yetişemiyoruz.
Geçenlerde bir yetkili açıkladı...
Dedi ki:
- Yakında mezar kalmayacak.
Yani demek istedi ki:
- Ey millet!.. Elini çabuk tut.
Haydar Hoca’ya tekrar rahmet diliyorum.
İyi pazarlar.