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Rauf Tamer

Rauf Tamer

rauftamer@posta.com.tr

Pazar notları

12 Temmuz 2020

Her ne kadar ibadet’e özel bir davet gerekmezse de madem ki Ayasofya için 24 Temmuz’da yeni bir sayfa açılıyor, öyle bir güne bütün parti liderleri de katılmalı.

Özellikle ana muhalefet liderini orada görmek isteriz.

Ama Yenikapı ruhu’nda olduğu gibi kerhen değil.

*

Kararı mecliste AK Parti, MHP ve İYİ Parti ayakta alkışlayarak karşıladı.

Öbür müttefikler ise gayet olgun, gayet vakur, gayet sessiz, gayet soğukkanlı ve metin bir duruş sergiledi. Bu kolay değildir. Takdir etmek lazım.

*

Batı ne der, eyvah.

Haçlılar bizi çok severlerdi, şimdi kızacaklar...

Malûm, bu konularda çok hassastırlar, çook...

Kudüs için kıyameti koparmışlardı, öyle mi? Yahu üzüntülerini bile bildirmediler.

*

Haftanın diğer önemli gündemi, şüphesiz Çok’lu Baro tartışmasıydı.

Çok’tan kasıt, mesela kaç Baro?

10, 20, 30 falan mı?

Adım başı Baro mu?

Yoo, 1’den fazla Baro’ya

Çok Barolu Sistem diyorlar.

Tıpkı Çok Partili Demokrasi gibi...  

Tamam da Tek Partili demokrasi olur mu?

1923-1946 Türkiyesi hariç hangi ülkede görülmüş?

*

Son bir not: Bu arada Fransa’dan bir tuhaf haber:

Kadın avukatların mahkemede başörtüsü kullanmaları yasaklandı.

Yaşa demokrat Fransa.

Bari erkek Fransız avukatlarına da pantolon yasağı getir.

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